https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html
Инфекционист рассказал, как сочетать прививки от гриппа и коронавируса
Инфекционист рассказал, как сочетать прививки от гриппа и коронавируса - РИА Новости, 09.09.2021
Инфекционист рассказал, как сочетать прививки от гриппа и коронавируса
Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, заявил РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:50
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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грипп
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее ряд СМИ сообщил, что в один день можно делать сразу три прививки – от коронавируса, гриппа и пневмококка."Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через 1 месяц после прививки от гриппа",- сказал Горелов.Он отметил, что если человек уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней.По прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа, оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса, уточнил Горелов.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, грипп, вакцинация, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19, российская академия наук, здоровье - общество, александр горелов
14:44 09.09.2021 (обновлено: 14:50 09.09.2021)
Инфекционист рассказал, как сочетать прививки от гриппа и коронавируса
Инфекционист Горелов: между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти месяц