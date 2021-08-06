https://ria.ru/20210806/pylesos-1744752518.html

Как выбрать хороший пылесос в 2021 году: советы специалиста

Как выбрать пылесос для дома и квартиры: лучшие советы в 2021

Как выбрать хороший пылесос в 2021 году: советы специалиста

Выбор хорошего пылесоса зависит от нескольких параметров, таких как мощность всасывания пыли, тип пылесборника и других. О том, как правильно выбрать пылесос... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:23

2021-08-06T19:23

2021-08-06T19:25

общество

техника

пылесос

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Выбор хорошего пылесоса зависит от нескольких параметров, таких как мощность всасывания пыли, тип пылесборника и других. О том, как правильно выбрать пылесос для дома или квартиры, какие модели лучше очищают поверхности, а также советы специалиста — в материале РИА Новости.Как выбрать пылесос для дома и квартиры?При выборе пылесоса, чтобы он оправдал ожидания, следует учитывать его тип, мощность, количество насадок, уровень шума и расхода электроэнергии, размеры, систему фильтрации, стоимость и т.д.По типу пылесосаСейчас на рынке представлены пылесосы разных типов: беспроводные, вертикальные, с моющей функцией и т.д. Особенно популярны "умные" роботы-пылесосы, которые способны проводить уборку автономно.Обычный (классический)Классический пылесос предназначен для сбора пыли, которая попадает в специальный мешок или контейнер — его нужно по мере загрязнения очищать. У подобных моделей есть несколько режимов с разной мощностью всасывания и иногда присутствует функция мокрой уборки. При выборе такого пылесоса следует учитывать его размер и маневренность, чтобы было максимально комфортно наводить порядок в доме.ВертикальныйВертикальные пылесосы, все агрегаты которых собраны на одной оси (внешне такое устройство напоминает швабру), в отличие от обычных не так хорошо всасывают пыль, поэтому подходят для легкой уборки не слишком загрязненных помещений. Среди их плюсов — компактность, небольшой вес, а также возможность работы от аккумулятора. При этом их не нужно собирать и разбирать. При покупке такого пылесоса лучше выбирать модель с наибольшей мощностью, потому что это непосредственно влияет на качество уборки. Также следует обратить внимание на то, сколько часов может работать аккумулятор без подзарядки. В некоторых моделях также есть функция влажной уборки.Беспроводные пылесосы работают от аккумулятора, который необходимо периодически заряжать. Как правило, подобные модели могут автономно функционировать до 35 минут. Удобство их заключается в том, что провод не будет мешаться под ногами, а минус — в короткой продолжительности работы без подзарядки.Пылесосы, которые работают от сети, намного лучше очищают поверхность от пыли за счет более высокой мощности, чем беспроводные. Также их не нужно подзаряжать.МоющийТакой вид пылесоса умеет делать и влажную, и сухую уборку, что значительно сокращается время на очищение пола. Причем его можно использовать для удаления грязи с мягкой мебели, мойки окон. Работает он так: на участок пола подается вода с моющим средством, после чего она вместе с пылью и грязью попадает в бак. Минусы такой модели: высокая стоимость, большие габариты, требуется тщательный уход.ПаровойПаровой пылесос обрабатывает поверхность горячим паром, обеспечивая качественную чистку и уничтожение бактерий за счет дезинфицирующего эффекта. Для этого в специальный бак наливается вода, которая нагревается и начинает испаряться, затем пар выпускается через сопло прибора. Такие модели достаточно мощные и могут справиться даже с жировыми загрязнениями. При этом у некоторых моделей короткий сетевой шнур (3 метра) и нет функции регуляции температуры пара, другие же могут отпаривать даже одежду.Робот-пылесос"Главная особенность робота-пылесоса заключается в том, что он убирает помещение самостоятельно, без участия человека, — объяснил эксперт. — Происходит это за счет встроенных программ, которые позволяют устройству создавать карту помещения и двигаться по ней, либо просто перемещаться, избегая препятствий. У подобной модели не такая высокая мощность, как у других пылесосов, поэтому они больше подходят для ежедневного поддержания чистоты в доме. При выборе робота-пылесоса следует учитывать, как долго держится заряд у аккумулятора — от этого будет зависеть время его автономной работы".Для управления таким устройством используется специальный пульт или смартфон, расписание уборки можно настроить самостоятельно. Минусом у некоторых моделей является то, что они могут пропускать отдельные участки пола и не убирать загрязнения в углах.СпециализированныеТакие пылесосы предназначены для специальных задач. Например, для уборки в салоне автомобиля, для ухода за матрасами, для борьбы с пылевыми клещами, для химчистки, для обслуживания бассейнов, а также маленькие ручные пылесосы для ухода за компьютерами и бытовой техникой и т.д.По мощностиУ пылесосов есть потребляемая мощность и мощность всасывания. Чем выше первый параметр, тем больше будет шуметь пылесос. Намного важнее обращать внимание на то, с какой силой прибор будет втягивать пыль. Модели, у которых мощность меньше 260 Вт, лучше не покупать, они будут плохо справляться с уборкой. Для ламината вполне подойдет пылесос с мощностью всасывания в 300 Вт. При этом нужно учитывать, что по мере заполнения пылесборника она будет несколько снижаться. Мощность всасывания от 350 до 450 Вт позволит чистить ковры и ковролин, справляться с большими залежами пыли.По эргономикеУ многих моделей пылесосов есть такие функции, как регулировка мощности, индикация заполнения пылесборника или фильтра, вращение основной насадки на 180 градусов для уборки под мебелью, регулируемая по длине труба, на которую крепится щетка. У моделей, работающих от сети, всегда длинный шнур (кроме некоторых паровых). Есть приборы, у некоторых можно хранить насадки прямо в корпусе — так они не занимают лишнего места и находятся всегда под рукой. Кроме этого, современные пылесосы обычно имеют удобную систему изъятия пылесборника, которая снижает контакт с пылью, и фильтр, который можно мыть.По количеству насадокЧем больше насадок, тем выше будет качество уборки. В обычных моделях их три, но есть и те, у которых 4-5. Насадка для паркета должна быть с натуральной щетиной и войлоком, для различных щелей — не менее 30 сантиметров в длину. Чтобы убирать пыль из радиаторов отопления, пригодится насадка в форме ершика, также у некоторых моделей есть насадки для уборки высоко расположенных поверхностей и т.д. Кроме этого, бывают турбощетки для уборки шерсти домашних животных и специальные насадки для чистки матрасов.По типу пылесборникаНемаловажный параметр при выборе пылесоса — тип пылесборника, они бывают в виде мешка, контейнера или аквафильтра.С мешкомКачественные пылесосы должны иметь многоразовый мешок из высокотехнологичного материала и герметично закрывающийся клапан, чтобы человек меньше контактировал с пылью. Однако со временем мешок все равно изнашивается, поэтому лучше его периодически менять, потому что использовать его становится негигиенично.С контейнером (циклоном)В таких пылесосах пыль и грязь попадают в пластиковый контейнер. Обычно в него помещается больше отходов, чем в мешки, за счет чего не снижается мощность всасывания. Также их можно реже очищать. Несмотря на это, все равно не удастся избежать контакта с пылью, и такие модели более шумные, а пластиковый контейнер может треснуть, если его уронить.С одноразовыми мешкамиПылесосы с такими мешками более гигиеничны, но их придется менять после каждой уборки и докупать, когда они закончатся, что означает дополнительные расходы. Часто в комплекте к одноразовым мешкам идет многоразовый на случай, если приобрести новые не удалось.С аквафильтромВ пылесосах с аквафильтром грязь проходит фильтрацию и остается в воде, поэтому контактировать с пылью не придется. Нужно будет только слить загрязненную воду. При этом мощность всасывания почти не снижается даже при сильно заполненном контейнере для воды.По уровню шумаПылесосы с пылесборником в виде контейнера одни из самых шумных, кроме этого на такой параметр может влиять мощность всасывания. Самые тихие модели будут иметь уровень шума в диапазоне от 52 до 72 дБ. При этом нужно учитывать, с какой мощностью он будет убирать пыль и грязь.По системе фильтрацииПо размеруКлассические пылесосы обычно имеют достаточно большие габариты, для них нужно много места в кладовой или в шкафу, хотя некоторые производители делают более компактные модели с мощностью до 400 Вт. При этом они более дорогие. Самые удобные для хранения пылесосы — вертикальные и робот-пылесосы. Последние вообще самые маленькие из всех существующих видов техники для уборки помещений.По конструкции трубы всасыванияУ пылесосов бывает несколько видов трубы всасывания:По производителюСейчас практически все известные производители техники для дома выпускают пылесосы. Лучше не покупать прибор, сделанный малознакомой фирмой, потому что он может оказаться некачественным и быстро выйти из строя. Отдавать предпочтение следует моделям проверенных брендов, заранее читая отзывы покупателей.По цене"Цена на пылесосы сильно варьируется: сейчас продаются даже модели, которые стоят не более 2 тысяч рублей, — прокомментировал Анатолий Никонов. — Стоимость пылесоса с аквафильтром начинается примерно от 4500 рублей, хороший вертикальный пылесос может стоить и более 20 тысяч, как и модель с мешком-пылесборником или контейнером. Цена зависит от качества модели, ее мощности, дополнительных функций, бренда. Сейчас можно купить неплохой пылесос, который будет стоить до 10 тысяч рублей".По уровню расхода электроэнергииУ любого электроприбора есть свой класс энергоэффективности, который показывает, сколько он будет расходовать электроэнергию в доме. Классы бывают такими:Самые высокие классы означают, что пылесос будет затрачивать очень мало электроэнергии, при этом самые низкие — намного больше. Лучше всего выбирать модель с классом А+, А.Дополнительные функцииНекоторые модели пылесосов можно использовать для отпаривания одежды или мытья окон, у роботов-пылесосов есть дополнительные функции в виде таймера, расписания уборки, составления маршрута. Также приборы могут делать влажную уборку, дезинфицировать поверхности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/tseny-1597960331.html

https://ria.ru/20210201/pylesos-1595177838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, техника, пылесос