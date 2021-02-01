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Наука
https://ria.ru/20210201/pylesos-1595177838.html
Какой робот-пылесос выбрать в 2021 году: семь популярных моделей
Какой робот-пылесос выбрать в 2021 году: семь популярных моделей
Роботы-пылесосы уверенно вползают в нашу жизнь и перестают быть экзотикой для техногиков. К 2027-му, как прогнозируют аналитики ResearchAndMarkets, мировой... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:00
2021-02-01T08:06
наука
samsung
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lg electronics
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Роботы-пылесосы уверенно вползают в нашу жизнь и перестают быть экзотикой для техногиков. К 2027-му, как прогнозируют аналитики ResearchAndMarkets, мировой рынок таких устройств вырастет с сегодняшних двух до 3,4 миллиарда долларов. Пора бы уже познакомиться с бытовой техникой, которая поселится в каждом доме, как это в свое время было с микроволновкой и стиральной машиной. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЦена: от 20 300 рублейКомпания Xiaomi, один из лидеров в мире смартфонов, занимает серьезные позиции и на рынке роботов-пылесосов. Если взглянуть на модель Mi Robot Vacuum Cleaner 1S, сразу понятно, почему. Среднебюджетная модель с функциями флагманских устройств. Например, лидар — незаменимая технология для построения точной карты помещения. Камера на верхней панели корпуса. Пылесос видит комнаты, а не только зоны уборки — все та же камера распознает дверные проемы. Уборка сухая: сила всасывания — 2000 Паскаль, контейнер на 0,42 литра. Производитель заявляет, что 1S способен на одном заряде почистить 250 "квадратов". Но это при идеальных условиях — минимум мебели и ковров, низкие пороги. С этим возможны проблемы — даже межкомнатный плинтус способен стать непреодолимым препятствием. Интересно, что Mi Robot Vacuum Cleaner 1S основан на первом поколении умных пылесосов Xiaomi, вышедшем еще в 2016-м. Тот робот оказался настолько удачным, что его конструкция до сих пор актуальна.Samsung VR10M7030WWЦена: от 28 500 рублейЭтот робот выделяется не только внешним видом, но и некоторыми техническими решениями. Например, электрощеткой и усиленной системой очистки пола вдоль плинтусов. Пылесос умеет строить карты помещений, правда, с помощью камеры — решение рабочее, но не столь эффективное, как лидар. В комплекте — отдельный пульт управления, что, конечно, пригодится ретроградом, ведь роботом-пылесосом можно управлять и со смартфона. Кстати, Samsung VR10M7030WW поддерживает интеграцию с экосистемой "Яндекса" для умного дома. Емкость пылесборника совсем скромная (0,3 литра), а значит, контейнер придется чистить буквально после каждой уборки. Okami U80 PetЦена: от 25 000 рублейГлавное достоинство этого робота — влажная уборка. Причем довольно продвинутая: устройство можно настроить, сколько и на какое покрытие нужно потратить воды. Однако надо понимать особенность этой технологии. Она не отменяет традиционное мытье полов, а умные полотеры — это пока дорогие и массивные гаджеты. Проще говоря, робот-пылесос протирает пол после сухой уборки специальной салфеткой, смачиваемой водой. И даже со средними загрязнениями не справится, не говоря уже о пятне от сладкой газировки. U80 Pet строит карты помещения при помощи системы SLAM. Метод основан на одновременной навигации по датчикам, карта получается примитивной, устройство может запутаться, а виртуальную стену построить не получится. Объемный контейнер на 0,6 литра. К плюсам аппарата отнесем богатую комплектацию и две боковые щетки. Tefal RG6825WHЦена: от 9000 рублейНедорогой робот-пылесос, лишенный множества полезных функций старших братьев. Но все оправдывает цена. В пространстве ориентируется исключительно с помощью инфракрасных датчиков, карт не рисует. То есть каждый выезд с док-станции будет как первый, а значит, и уборка займет много времени. Но пыль удаляет вполне исправно. Есть и пульт дистанционного управления, и программирование уборки, и таймер. Пылесборник крошечный — четверть литра. Наконец, не исключены "железные" проблемы, после которых приходится сдавать аппарат в ремонт по гарантии.iRobot Roomba i7+Цена: от 67 000 рублейДорогой и продвинутый робот-пылесос от бренда iRobot. Его концепция понравится самым ленивым хозяевам: хитрая док-станция оснащена системой автоматической очистки пылесборника. Мусор после каждой уборки попадает в контейнер с мешком. Производитель утверждает, что пылесос попросит внимания раз в месяц — вынуть тот самый мешок. Обещают и систему фильтрации, улавливающую до 99 процентов плесени, пыльцы и других аллергенов. Вообще, пылесос специально приспособлен для уборки шерсти домашних животных, с чем справляется заметно лучше многих конкурентов. Удачно ориентируется в пространстве с помощью камеры, составляя карту помещения буквально за несколько прогонов. Есть продвинутое мобильное приложение: подключаете робот к домашнему Wi-Fi — и управляете им со смартфона из любой точки мира. Но без нюансов не обошлось: те самые пакеты для мусора — одноразовые (аналоги подобрать нельзя), а автоматическая система очистки шумит во время работы. Да и хотелось бы видеть влажную уборку в столь недешевом устройстве.Roborock S6 MaxVЦена: от 49 000 рублейНастоящий "уборочный комбайн" от подразделения Xiaomi Roborock. Вообще, этот суббренд специально создан для Северной Америки, где роботов-пылесосов продают даже больше, чем в Китае. Местная публика знает толк в подобной технике. В Roborock S6 MaxV есть система машинного зрения, основанная на сдвоенных камерах по пять мегапикселей каждая. Вместе с ними за ориентацию гаджета отвечает и лидар. Кстати, проблема всех датчиков активных оптических систем, используемых в пылесосах, — увеличенная высота конструкции. То есть такой робот часто уже не проскользнет под диван или кровать, где пыли много. Зато он один из лучших на рынке по навигации — тыкаться в пороги не будет. Влажная уборка имеется, но, как уже говорилось, швабру она не заменит. Камеры в этом пылесосе дают повод "попараноить": в фирменном приложении Mi Home можно наблюдать за квартирой через "глаза" робота, картинка очень даже качественная. Способны ли недоброжелатели взломать такой пылесос, чтобы шпионить, — вопрос риторический.LG VRF6043LRЦена: от 25 000 рублейЕще один робот от компании, известной классическими, "глупыми", пылесосами. Ориентируется в пространстве с помощью камеры, строит карту помещения. Заявлена функция самообучения, когда робот запоминает расположение препятствий. Две боковые щетки помогают справляться с грязью в углах — обычно это слабое место у роботов. Работа по карте не сбивается, если поднять пылесос и перенести в радиусе одного метра. Мобильное приложение с дистанционным управлением. Правда, выставлять запретные зоны так и не научили, поэтому придется раскошелиться на магнитную ленту. Наконец, датчики гаджета чувствительны к загрязнению — производитель советует почаще их протирать, чтобы пылесос работал стабильно.
https://ria.ru/20201204/pylesos-1587687924.html
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samsung, xiaomi inc, lg electronics, гаджеты, технологии

Какой робот-пылесос выбрать в 2021 году: семь популярных моделей

08:00 01.02.2021 (обновлено: 08:06 01.02.2021)
 
© Fotolia / nataliafreiРобот-пылесос
Робот-пылесос - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Fotolia / nataliafrei
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Роботы-пылесосы уверенно вползают в нашу жизнь и перестают быть экзотикой для техногиков. К 2027-му, как прогнозируют аналитики ResearchAndMarkets, мировой рынок таких устройств вырастет с сегодняшних двух до 3,4 миллиарда долларов. Пора бы уже познакомиться с бытовой техникой, которая поселится в каждом доме, как это в свое время было с микроволновкой и стиральной машиной.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S

© XiaomiXiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Xiaomi
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Цена: от 20 300 рублей
Компания Xiaomi, один из лидеров в мире смартфонов, занимает серьезные позиции и на рынке роботов-пылесосов. Если взглянуть на модель Mi Robot Vacuum Cleaner 1S, сразу понятно, почему. Среднебюджетная модель с функциями флагманских устройств. Например, лидар — незаменимая технология для построения точной карты помещения. Камера на верхней панели корпуса. Пылесос видит комнаты, а не только зоны уборки — все та же камера распознает дверные проемы. Уборка сухая: сила всасывания — 2000 Паскаль, контейнер на 0,42 литра. Производитель заявляет, что 1S способен на одном заряде почистить 250 "квадратов". Но это при идеальных условиях — минимум мебели и ковров, низкие пороги. С этим возможны проблемы — даже межкомнатный плинтус способен стать непреодолимым препятствием. Интересно, что Mi Robot Vacuum Cleaner 1S основан на первом поколении умных пылесосов Xiaomi, вышедшем еще в 2016-м. Тот робот оказался настолько удачным, что его конструкция до сих пор актуальна.

Samsung VR10M7030WW

© SamsungSamsung VR10M7030WW
Samsung VR10M7030WW - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Samsung
Samsung VR10M7030WW
Цена: от 28 500 рублей
Этот робот выделяется не только внешним видом, но и некоторыми техническими решениями. Например, электрощеткой и усиленной системой очистки пола вдоль плинтусов. Пылесос умеет строить карты помещений, правда, с помощью камеры — решение рабочее, но не столь эффективное, как лидар. В комплекте — отдельный пульт управления, что, конечно, пригодится ретроградом, ведь роботом-пылесосом можно управлять и со смартфона. Кстати, Samsung VR10M7030WW поддерживает интеграцию с экосистемой "Яндекса" для умного дома. Емкость пылесборника совсем скромная (0,3 литра), а значит, контейнер придется чистить буквально после каждой уборки.
Робот-пылесос Samsung NaviBot CornerCleaner. Pop-Out кисти - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Okami U80 Pet

© OkamiOkami U80 Pet
Okami U80 Pet - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Okami
Okami U80 Pet
Цена: от 25 000 рублей
Главное достоинство этого робота — влажная уборка. Причем довольно продвинутая: устройство можно настроить, сколько и на какое покрытие нужно потратить воды. Однако надо понимать особенность этой технологии. Она не отменяет традиционное мытье полов, а умные полотеры — это пока дорогие и массивные гаджеты. Проще говоря, робот-пылесос протирает пол после сухой уборки специальной салфеткой, смачиваемой водой. И даже со средними загрязнениями не справится, не говоря уже о пятне от сладкой газировки. U80 Pet строит карты помещения при помощи системы SLAM. Метод основан на одновременной навигации по датчикам, карта получается примитивной, устройство может запутаться, а виртуальную стену построить не получится. Объемный контейнер на 0,6 литра. К плюсам аппарата отнесем богатую комплектацию и две боковые щетки.

Tefal RG6825WH

© TefalTefal RG6825WH
Tefal RG6825WH - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Tefal
Tefal RG6825WH
Цена: от 9000 рублей
Недорогой робот-пылесос, лишенный множества полезных функций старших братьев. Но все оправдывает цена. В пространстве ориентируется исключительно с помощью инфракрасных датчиков, карт не рисует. То есть каждый выезд с док-станции будет как первый, а значит, и уборка займет много времени. Но пыль удаляет вполне исправно. Есть и пульт дистанционного управления, и программирование уборки, и таймер. Пылесборник крошечный — четверть литра. Наконец, не исключены "железные" проблемы, после которых приходится сдавать аппарат в ремонт по гарантии.

iRobot Roomba i7+

© iRobotiRobot Roomba i7+
iRobot Roomba i7+ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© iRobot
iRobot Roomba i7+
Цена: от 67 000 рублей
Дорогой и продвинутый робот-пылесос от бренда iRobot. Его концепция понравится самым ленивым хозяевам: хитрая док-станция оснащена системой автоматической очистки пылесборника. Мусор после каждой уборки попадает в контейнер с мешком. Производитель утверждает, что пылесос попросит внимания раз в месяц — вынуть тот самый мешок. Обещают и систему фильтрации, улавливающую до 99 процентов плесени, пыльцы и других аллергенов. Вообще, пылесос специально приспособлен для уборки шерсти домашних животных, с чем справляется заметно лучше многих конкурентов. Удачно ориентируется в пространстве с помощью камеры, составляя карту помещения буквально за несколько прогонов. Есть продвинутое мобильное приложение: подключаете робот к домашнему Wi-Fi — и управляете им со смартфона из любой точки мира. Но без нюансов не обошлось: те самые пакеты для мусора — одноразовые (аналоги подобрать нельзя), а автоматическая система очистки шумит во время работы. Да и хотелось бы видеть влажную уборку в столь недешевом устройстве.

Roborock S6 MaxV

© RoborockRoborock S6 MaxV
Roborock S6 MaxV - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Roborock
Roborock S6 MaxV
Цена: от 49 000 рублей
Настоящий "уборочный комбайн" от подразделения Xiaomi Roborock. Вообще, этот суббренд специально создан для Северной Америки, где роботов-пылесосов продают даже больше, чем в Китае. Местная публика знает толк в подобной технике. В Roborock S6 MaxV есть система машинного зрения, основанная на сдвоенных камерах по пять мегапикселей каждая. Вместе с ними за ориентацию гаджета отвечает и лидар. Кстати, проблема всех датчиков активных оптических систем, используемых в пылесосах, — увеличенная высота конструкции. То есть такой робот часто уже не проскользнет под диван или кровать, где пыли много. Зато он один из лучших на рынке по навигации — тыкаться в пороги не будет. Влажная уборка имеется, но, как уже говорилось, швабру она не заменит. Камеры в этом пылесосе дают повод "попараноить": в фирменном приложении Mi Home можно наблюдать за квартирой через "глаза" робота, картинка очень даже качественная. Способны ли недоброжелатели взломать такой пылесос, чтобы шпионить, — вопрос риторический.
Яндекс.Ровер - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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LG VRF6043LR

© LGLG VRF6043LR
LG VRF6043LR - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© LG
LG VRF6043LR
Цена: от 25 000 рублей
Еще один робот от компании, известной классическими, "глупыми", пылесосами. Ориентируется в пространстве с помощью камеры, строит карту помещения. Заявлена функция самообучения, когда робот запоминает расположение препятствий. Две боковые щетки помогают справляться с грязью в углах — обычно это слабое место у роботов. Работа по карте не сбивается, если поднять пылесос и перенести в радиусе одного метра. Мобильное приложение с дистанционным управлением. Правда, выставлять запретные зоны так и не научили, поэтому придется раскошелиться на магнитную ленту. Наконец, датчики гаджета чувствительны к загрязнению — производитель советует почаще их протирать, чтобы пылесос работал стабильно.
 
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