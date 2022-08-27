18:53 27.08.2022 (обновлено: 19:01 27.08.2022)
Как удобрять цветы в домашних условиях: лучшие подкормки и общие правила
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Комнатный цветок, если его не подкармливать, начинает увядать и останавливаться в росте. О том, чем удобрять домашние растения, какое время года лучше подходит для подкормки, что можно и нельзя делать во время ухода за цветком — в материале РИА Новости.
Удобрения для цветов
В удобрениях нуждаются не только огородные культуры, от которых ждут богатого урожая. Домашним растениям также необходима подкормка. Помимо того, что от дополнительного питания они становятся красивее и сильнее, без удобрений почва в горшке быстро истощается и становится “пустой”. А значит рост, цветение и плодоношение цветов будет замедляться или вовсе прекращаться. Заменять почву регулярно довольно проблематично, особенно для тех растений, которые плохо переносят пересадку, поэтому на помощь цветоводам приходят удобрения.
Удобрение для цветов — это вещества, которые улучшают свойства почвы и способствуют хорошему развитию растений. Среди самых необходимых веществ для подкормки домашних цветов — азот, калий, фосфор, а также такие микроэлементы как медь, железо, марганец, цинк, бор, кальций и др. Как правило, они содержатся в комплексных удобрениях, которые продаются уже готовыми в магазинах (достаточно, например, развести подкормку водой).
Девушка ухаживает за комнатными цветами
Когда необходимо подкармливать
Время и периодичность подкормки зависит от вида, сорта и стадии роста домашнего растения. Но есть общие принципы процедуры:
- —подкормки необходимо проводить в подходящее для цветка время (например, весной и летом или зимой и весной, в зависимости от предпочтений растения);
- —если при нормальном уходе растение увядает и плохо выглядит, это говорит о том, что в почве недостаточно важных для цветка микроэлементов. По этой причине подкормка обязательна;
- —удобрения меньше необходимы тем растениям, которые пересаживают часто (каждые полгода/год), тогда как цветы с более редкими пересадками не смогут расти в субстрате без подкормки. Это связано с тем, что растения потребляют из почвы все полезные вещества, из-за чего та постепенно истощается;
- —не нужно подкармливать растения, если у тех прекратился активный рост, т.е. начался период покоя.
Виды
“Магазинные” удобрения классифицируются по следующим параметрам:
- —по происхождению — минеральные и органические;
- —по структуре — жидкие, полужидкие, сухие;
- —по способу кормления — корневые или внекорневые (по листу).
“Опыт показывает, что идеальным решением, например, для комнатных растений является совмещение или чередование минеральных удобрений с органическими, либо использование профессиональной органической химии, не требующей дополнительного внесения минеральных, — считает Егор Бурага, владелец магазина Adeniumboom. — И минеральные, и органические удобрения могут применяться в твердом виде (для замешивания в грунт) или в жидком — для внесения под корень или в качестве опрыскивания”.
Также в России используются удобрения домашнего приготовления (народные), но результат таких подкормок может быть непредсказуем.
Минеральные
Минеральная группа удобрений — это вещества промышленного или ископаемого происхождения, которые включают в себя питательные минеральные соли. Такой вид подкормки служит основным источником плодородия почвы и способствует нормальному развитию растения.
К минеральным удобрениям относятся:
- —азотные;
- —фосфорные;
- —калийные;
- —магниевые;
- —серосодержащие;
- —микроудобрения (марганцевые, борные, цинковые и др.)
Такие удобрения выпускают в разных формах:
- —жидкие — легко разводятся и быстро “работают”;
- —порошкообразные — более экономичны в использовании;
- —твердые (например, таблетки, стержни или пластины) — обладают более длительным действием.
Для домашних растений не используют гранулированные удобрения, так как их расчет делается на один квадратный метр. Очень легко передозировать подкормку и навредить комнатному цветку.
К наиболее популярным минеральным удобрениям относят такие как Агрикола Аква, Fertika Lux, Etisso, Bona Forte, Фаско и др.
Зачастую владельцы цветов выбирают комплексные удобрения, которые включают сразу несколько веществ, чтобы полностью покрыть потребности растения.
Кроме этого, существуют и органо-минеральные удобрения, соединяющие в себе свойства двух видов подкормок. К таким относятся ФлорГумат цветочный, Оргавит конский для комнатных растений и Arganiq.
Комплексные жидкие удобрения
Органические
Органические удобрения — вещества природного происхождения, которые не хуже минеральных стимулируют рост и развитие растения, а также питают почву.
“Органика” включает такие удобрения как:
- —навоз (коровий, конский, свиной);
- —помет птиц, кроликов;
- —опилки или солома;
- —компост;
- —перегной;
- —торф
- —зола;
- —ил и др.
Несмотря на то, что такие подкормки крайне полезны для комнатных растений, в доме большинство из них используются не так часто из-за своего неприятного запаха.
Однако не обязательно готовить удобрение самому, можно приобрести в магазинах уже готовые средства, например: Вермикс, Капля жизни, Живая сила, Биогумат и др.
Народные
Народные средства становятся актуальны, когда нет возможности или времени приобрести минеральные или органические удобрения, однако многие специалисты по выращиванию цветов не рекомендуют пользоваться таким методом подкормки.
“Если вы очень хорошо разбираетесь в химии или в биохимии, то да, конечно, можно использовать домашние средства для удобрения, но все-таки делать этого не стоит, потому что можно сделать гораздо проще”, — рассказывает Александр Хабургаев, ведущий программы “Планета Цветов” на телеканале “Живая Планета”:
По словам эксперта, сейчас продаются комплексные удобрения для любых видов растений, в которых есть весь набор полезных ингредиентов, а также сбалансированный комплекс, поэтому нет необходимости что-либо “изобретать”, так как все нужное есть в продаже.
Народные подкормки часто называют “натуральными”, так как они состоят из продуктов или их отходов, которые можно найти на кухне, например:
- —сахар;
- —кожура бананов и цитрусов;
- —спитый кофе и чайная заварка;
- —дрожжи;
- —аквариумная вода;
- —отвары из овощей;
- —янтарная кислота;
- —луковая шелуха и др.
Но, по словам эксперта, народные удобрения — это скорее вредно, чем полезно. Например, кофе может оказаться рассадником плесени, если жмых будет слишком влажный. Если же использовать растворимый напиток для подкормки, то такое “удобрение”, как минимум, не принесет никакой пользы. Кроме этого, кофеин в составе может вызвать ожоги коры и листьев.
Или например, дрожжи — хоть и стимулируют рост цветов, имеют опасное свойство — при выделении полезных веществ поглощают кальций и калий, что пагубно может повлиять на растения. Листья начнут сохнуть, скручиваться и опадать. Сахар может спровоцировать рост плесени на поверхности земли, да и в целом такая подкормка не заменит полноценное удобрение. Кожура фруктов также опасна для растений — помимо того, что она способна привлечь различных насекомых (которые вовсе не нужны цветку), шкурка покупного продукта (банана или апельсина) может содержать пестициды и другие вредные вещества, которыми ее обрабатывали.
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Как правильно подкармливать цветы
Приступая к подкормке цветов, нужно понимать, какие удобрения подойдут конкретному виду, т.к. ошибка может нанести непоправимый вред растению.
Правила
При внесении удобрений под домашние цветы нужно придерживаться ряда правил:
- —весной и летом подкормка нужна абсолютно всем комнатным растениям;
- —подкормка после пересадки должна выполняться спустя месяц после пересадки (для капризных цветов) и 2-3 месяца (для более выносливых);
- —нельзя подкармливать больные или зараженные растения;
- —запрещается использовать большие дозы подкормок. Симптомы избытка — ожоги на листьях, их сбрасывание и пожелтение побегов;
- —все виды подкормок нужно вносить только после полива на следующий день;
- —удобрения нельзя вносить при попадании солнечных лучей на поверхность цветка;
- —важно соблюдать предпочтения растения и инструкцию с упаковки удобрения, если оно покупное;
- —рекомендуется составить график подкормок — это позволяет исключить ошибки и не перестараться;
- —жидкие удобрения нельзя вносить неразбавленными.
Чем подкормить цветы в домашних условиях
Чтобы подкормить комнатный цветок, лучше приобрести подходящее для растения удобрение. Если не удалось найти “питание” для конкретного вида, можно купить комплексное удобрение для комнатных растений.
Особенности подкормки комнатных растений
Подкормка домашних цветов может выполняться в любое время года, но есть главное правило — вносить удобрения можно только в период активного роста растения. Фактически подкормка не нужна цветам, которых только недавно пересадили, для остальных важна регулярная подпитка.
Весной
Традиционное время для начала подкормок — это весна. Именно в этот период у большинства цветов начинается активная фаза роста. Но у комнатных растений период подкормок начинается на две недели раньше, поэтому стоит подготовить удобрения уже в конце зимы.
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Летом
В летнее время потребности растений меняются и в зависимости от вида цветка могут понадобится другие удобрения. Например, для домашней петунии не стоит использовать органические удобрения в середине лета, так как они могут ухудшить цветение. Такие изменения связаны с тем, что перед летом растениям нужно набрать зеленую массу, а в период жары они зачастую цветут, из-за чего нужны уже другие микроэлементы.
Осенью
На осень приходится период плодоношения. И, как правило, подкормки в это время года используются минеральные. В них есть все необходимое для поддержания здоровья растения. Самое важное для удобрения осенью — это минимальное количество азота. Излишек вещества вызовет обильное разрастание листвы, что совсем не нужно цветку в холодное время года и может привести к сбоям в развитии цветка.
Гранулированные калийные удобрения
Зимой
Зимой не все цветы активно растут, а слабое естественное освещение замедляет усвоение питательных веществ растением, поэтому подкормку можно приостановить.
Однако есть такие виды, которые нужно удобрять в нетипичный сезон, например, фиалка, азалия, декабрист, орхидея, антуриум и др. Такие цветы радуют сочной листвой и цветением в зимний период, поэтому им нужна помощь в виде удобрений для активного бутонообразования и роста.
Другие же виды, как правило, находятся в состоянии покоя, поэтому им не нужна подкормка, например, кактусы, суккуленты, гортензия, азалия, жасмин, каланхоэ, примула и др.
Общие рекомендации
Важно помнить, что, купив удобрение, нельзя бездумно их использовать по принципу “полезно, значит не навредит”. Вдобавок стоит знать некоторые тонкости:
“Единственный способ у растений для поглощения полезных микроэлементов — это водный раствор, то есть растворенные в воде полезные вещества и микроэлементы”, — рассказывает Александр Хабургаев.
По словам эксперта, любые растения нельзя поливать ледяной водой из колодца или из-под крана. Если это делать, то у растения возникает “сухой голод”, то есть мнимая влажность, но на самом деле они не растворяют и не усваивают полезные микроэлементы, поэтому главное условие — вода всегда должна быть комнатной температуры.
“Также есть такое четкое правило — в первую половину лета используем азот, он нужен для наращения фитомассы, а вторую половину лета — калий. Поливаем — растение разгоняется в рост, у него много свежих побегов, и так ухаживаем до самой осени”, — добавил ведущий программы “Планета Цветов”.
По его словам, когда осень сменяется зимой, морозы “ударяют” по сочным новым росткам и растение погибает. Поэтому со второй половины лета — середины июля, не стоит использовать азот в привычных количествах. Необходим только калий, который позволяет растению подготовиться к зиме и вызреть (то есть побеги начинают грубеть, одревесневать), что помогает растению перезимовать.
Кроме того, нельзя допускать попадания раствора удобрения на листву, если это указано в инструкции по применению. Подкормку следует начинать строго через полторы-две недели после пересадки или замены почвы в горшке, так как цветку необходимо прижиться в новой среде. Общее правило - следовать инструкции при применении удобрения к тому или иному растению.
© Pixabay / herb007 Компост
© Pixabay / herb007
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