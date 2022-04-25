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Удобрения для растений: виды, способы внесения, польза и вред

Удобрения для растений: какие виды применяются и для чего они нужны

Удобрения для растений: виды, способы внесения, польза и вред

Любым растениям периодически нужны подкормки. Опытные садоводы используют два вида средств: органические и минеральные, они имеют большое значение для роста и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:34

2022-04-25T18:34

2022-04-25T18:34

растения

россия

химия

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Любым растениям периодически нужны подкормки. Опытные садоводы используют два вида средств: органические и минеральные, они имеют большое значение для роста и развития культур. Как узнать о недостатке химических элементов по виду листьев, какие удобрения для растений лучше выбрать, как они применяются и для чего нужны - в материале РИА Новости.Удобрения для растенийУдобрения - это вещества для питания растений и повышения плодородности почвы. Их действие обусловлено тем, что они обеспечивают культуры одним или несколькими компонентами, необходимыми для их полноценного роста и развития.Зачем нужныДля того чтобы повысить урожайность и устойчивость растений к болезням и вредителям, опытные садоводы и огородники используют удобрения. При их грамотном применении можно ежегодно получать богатые урожаи, укреплять иммунную систему сельскохозяйственных культур и улучшать состояние почвы, из которой растения получают все необходимые вещества для своего развития. Если они отсутствуют или их не хватает, рост посевов замедляется. Они становятся слабыми, чаще страдают от вредителей, бактериальных или грибковых заболеваний.Классификация удобренийВ продаже можно найти подкормки в разных формах и с разным составом. Существуют удобрения, разработанные специально для семян или рассады, а также для отдельных видов и сортов растений.По характеру воздействия на почву и питательному режиму растений различают прямые и косвенные удобрения.По способу производства удобрения делятся на промышленные и местные.По химическому составуПодкормки бывают органические и неорганические (они же – минеральные). К первым относятся продукты животного или растительного происхождения. Это перегной, торф навоз, компост и так далее. Минеральные удобрения имеют искусственное происхождение – нитраты, фосфаты, хлориды.МинеральныеМинеральные — это неорганические соединения (чаще всего соли минералов), полученные путем механической или химической обработки. Могут быть простыми (содержать один из элементов — азот, фосфор или калий) либо комплексными. Удобрения на минеральной основе имеют множество плюсов. Например, формируют устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.АзотныеОни способствуют наращиванию растением зелёной массы. Подразделяются на карбамиды, цинамиды и нитраты. Широко применяется аммиачная селитра. Она позволяет не только набирать зелёную массу, но и справляться с некоторыми болезнями. Норма внесения: 10 г на кв.м перед посевом семян, 1 г при подкормке уже взрослых растений.ФосфорныеФосфорные удобрения бывают простые и двойные (суперфосфатные, фосфорная мука). Фосфор способствует росту растений, особенно их корней, образованию цветочных почек и плодов, повышает устойчивость к низким температурам. Эти удобрения в основном вносят во время осенней перекопки почвы в саду и огороде.КалийныеИспользуются для укрепления иммунитета растения, ускорения цветения и быстрого сбора урожая. Особой популярностью пользуется хлористый калий. Так как хлор вреден для растений, вносить такие удобрения нужно заранее – перед перекопкой почвы осенью, при подготовке поля или участка к зиме.Известковые“Существуют также известковые удобрения, - комментирует Илья Болгов, консультант в сфере ландшафтной и агроиндустрии. - Они используются для регулирования кислотности почвы и обогащения ее кальцием. Их вносят в грунт осенью и перемешивают с ним. Доломитовая мука позволяет дополнительно обогатить легкие почвы магнием. Распространенные Рр удобрения: торфяная зола, мел, гашеная известь. Негашеную перед использованием гасят водой из расчета 4 ведра на 100 кг извести”.ХлорсодержащиеХлор участвует в процессах фотосинтеза и деления клеток, а накапливаясь в растении может влиять на уровень осмотического давления. Внесение калийных хлорсодержащих удобрений осенью для подкормки и перекопки безопасно для культур, так как в течение зимы хлор вымывается в нижние слои почвы, а калий остается на глубине, доступной для питания растений.СеросодержащиеРастения могут поглощать газообразные сернистые соединения из атмосферы через листья. На долю некорневого поглощения приходится до 30% от общего. При использовании серосодержащих удобрений учитываются критические уровни содержания серы в растениях и соотношение N:S, в соответствии с которым можно оценить недостаток элемента. Например, критическое содержание серы в зерне пшеницы составляет 0,17%, в клубнях картофеля — 0,11%.КомплексныеКомплексные удобрения содержат сразу несколько химических элементов. Они работают как двойные, например, азотно-калиевые, так и тройные (азотно-фосфорно-калиевые).МикроудобренияМикроудобрения - это комплексные и единичные удобрения, которые содержат микроэлементы в доступной для растений форме. Эти вещества выпускаются в виде жидкостей, порошка и кристаллов. Они защищают от болезней, вредителей и повышают урожайность.ОрганическиеОрганические — смесь растительных остатков и результатов деятельности живых организмов (крупного рогатого скота, птиц, дождевых червей). Они улучшают структуру почвы и повышают ее плодородность за счет естественной работы живых микроорганизмов. Но в то же время органика не позволяет регулировать баланс всех необходимых питательных веществ. Поэтому такие подкормки следует чередовать с минеральными.НавозНавоз пригоден для удобрения сада и грядок только в полузрелом или перезрелом (перегнойном) виде. Свежий содержит органические вещества в форме, которая не усваивается растениями, выделяет ядовитый для них газ, а также содержит большое количество семян сорняков, которые могут прорасти.Птичий пометПтичий помет имеет в составе больше питательных веществ, чем навоз, но его вносят в почву сухим только весной или осенью при перекопке почвы - не более 250 г на 1 кв.м. Для подкормки растений используется только настой этого удобрения – его разбавляют водой в пропорции 1/4.СоломаСолома - ценный органический материал. Она содержит углерод, фосфор, азот, калий, медь, молибден, кобальт, цинк, марганец, бор. Срез соломы заделывают в почву на 8 см, затем вносят навоз. Это позволяет увеличить содержание в ней питательных веществ и улучшить ее химические свойства.СидератыСидераты — это растения, которые сажают для удобрения и оздоровления почвы. Самые распространенные — фацелия, горчица, рапс, рожь, чечевица, люцерна. Обычно осенью сеют редьку масличную, горчицу белую, рапс. Они успевают дать хорошую зеленую массу, которая уйдет под снег, а весной при перекопке обогатит почву.СапропельСапропель - это природное вещество, которое образуется на дне водоемов. Оно обладает сорбционными свойствами благодаря входящим в его состав бактериям. Последние работают даже без кислорода в грязной воде. Использование сапропеля в качестве органического удобрения применимо ко всем культурам, растущим в саду, — овощам, ягодам, садовым цветам, фруктовым деревьям. Не менее полезное вещество и для комнатных растений.Бытовые отходыСпособ переработки бытовых отходов и получения органоминеральных удобрений экологически безопасный, не требует значительных затрат энергии и средств. Поэтому такие удобрения часто используют в хозяйстве. Содержащийся в таких подкормках кальций с одной стороны способствует закреплению органических веществ в почве, а с другой обеспечивает благоприятные условия для формирования оптимальных водно-физических свойств грунта.ГидролизныеЧасть веществ, полученных в результате ферментации, становится питанием гидролизных бактерий, поэтому первую стадию гниения часто называют гидролизом. По сути это такой же разложенный компост, только гнил он дольше, в условиях повышенной влажности.Древесная кора и опилкиДля улучшения свойств почвы на участке в грунт можно внести измельченную кору и опилки. Для этого куски размером 10-30 мм укладывают в штабеля, в которые послойно вносят раствор удобрения (на 1 ц коры - 0,9-1 кг аммиачной селитры или 0,7-0,8 кг мочевины и 0,2 кг суперфосфата).Гуминовые препаратыГуминовые удобрения - это 100% натуральные препараты, предназначенные для сохранения и повышения плодородных свойств почвы и улучшения роста растений. Для их изготовления используется сырье природного происхождения, например, торф, уголь, сапропель.Осадки сточных водОсадок городских сточных вод можно использовать в качестве удобрений вместе с минеральными подкормками или золой. Такие осадки оказывают существенное влияние на показатели потенциального плодородия почвы. Их использование повышает урожайность травы, бобовых, кукурузы, капусты, хлебных злаков. Но присутствие в осадках тяжелых металлов затрудняет использование их в качестве удобрения из-за возможного токсического воздействия.БактериальныеБактериальные удобрения не содержат питательных веществ. К ним относятся препараты с живыми активными микроорганизмами. При внесении их в почву усиливаются биохимические процессы и улучшается корневое питание растений.КомпостыКомпост - это самое популярное удобрение, которое можно приготовить из растительных отходов и остатков. Ветки, опилки, ботву растений, сорняки и другое органическое сырье складывают слоями в кучу, присыпают почвой, навозом и смачивают водой или навозной жижей. Для лучшего загущения компост периодически разгребают лопатой. В зависимости от используемого сырья он будет готов через 0,5-1,5 года. Это самый естественный и безвредный способ подкормить растения.ВермикомпостЭто продукт переработки органических сельскохозяйственных отходов дождевыми червями и с участием других почвенных организмов. Вермикомпосты улучшают рост, развитие и здоровье растений, их цветение, плодоношение и урожай. Также в них содержатся гормоны роста и гуминовые вещества, которые также влияют на рост посевов.Применение удобрений“Опыт показывает, что идеальным решением, например, для комнатных растений является совмещение или чередование минеральных удобрений с органическими либо использование профессиональной органической химии, не требующей дополнительного внесения минеральных, - комментирует Егор Бурага, владелец магазина Adeniumboom, занимающийся селекцией адениумов. - И минеральные, и органические удобрения могут применяться в твердом виде (для замешивания в грунт) или в жидком — для внесения под корень или в качестве опрыскивания”.Способы внесения удобренийСуществуют корневые и некорневые подкормки. Первая проводится двумя способами: поверхностно и внутрипочвенно. Поверхностный способ используется для сплошного посева сельскохозяйственных культур, осуществляемого методом разбрасывания. Внутрипочвенный - путем внесения удобрений непосредственно в зону, доступную для корней. Для подкормки корней рекомендуется использовать легкорастворимые азотные удобрения, богатые этим элементом органические вещества (птичий помет, навоз).При внекорневой подкормке питательные вещества усваиваются путем их поглощения листьями растений. Наряду с обработкой семян это наиболее экономичный и рекомендуемый метод внесения. Для некорневых подкормок используются азотные удобрения.Признаки недостатка химических элементов у растенийСимптомы дефицита: листья желтеют между жилками в то время как сами жилки остаются темно-зелеными. Пожелтение появляется на листе ближе к стволу и перемещается к его кончику. При прогрессировании недостатка химических элементов на поврежденных листьях могут появляться темные пятна.Особенности применения для комнатных растенийУдобрения для комнатных растений мало отличаются от тех, что садоводы используют в теплицах или на улице (они также делятся на минеральные и органические), но есть несколько особенностей их применения:Польза и вред удобренийМинеральные удобрения провоцируют вымывание из почвы кальция, магния, цинка, меди, марганца и т.д., это влияет на процессы фотосинтеза, снижает устойчивость растений к болезням. Применение удобрений приводит к уплотнению почвы, уменьшению ее пористости и снижению доли зернистых заполнителей. Повышая урожайность сельскохозяйственных культур, минеральные удобрения влияют на их качество. В растениях содержание углеводов уменьшается, а количество сырого белка увеличивается. В картофеле снижается содержание крахмала, а в злаках изменяется аминокислотный состав, т.е. становится меньше питательная ценность белка.Однако у таких удобрений есть и достоинства:Техника безопасности при работе с удобрениямиПестициды могут попадать в организм человека не только через дыхательные пути, но и непосредственно через неповрежденную кожу и слизистые оболочки глаз, через пищеварительный канал.Пестициды и минеральные удобрения должны хранятся в отдельных помещениях. Вместе с ними нельзя хранить химические консерванты для кормов, кормовые добавки, продукты питания, зерно, топливо, масла, одежду.Для профилактики отравления химическими веществами важны режим и состав питания, соблюдение правил личной гигиены. Токсичные вещества легче всасываются в кровь при отсутствии пищи в желудке, поэтому для тех, кто постоянно работает с удобрениями, в рацион должны входить продукты, в составе которых содержатся компоненты с обволакивающими свойствами (крахмал, желатин и т.д.) - они препятствуют всасыванию ядов.После работы с пестицидами и минеральными удобрениями следует принять душ. Запрещается пить, курить или есть во время работы с химическими веществами.

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Артем Смирнов

растения, россия, химия