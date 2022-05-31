https://ria.ru/20220531/vrediteli-1792013894.html

Как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и способы защиты

Вредители комнатных растений: названия, защита и эффективные методы борьбы

Как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и способы защиты

Вредителями комнатных растений называют насекомых, которые портят листья, стебли и корни цветов, в результате чего растения могут погибнуть. О том, как защитить РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:11

2022-05-31T15:11

2022-05-31T15:12

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растениеводство

насекомые

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вредителями комнатных растений называют насекомых, которые портят листья, стебли и корни цветов, в результате чего растения могут погибнуть. О том, как защитить их от паразитов, действенные средства и препараты для обработки, методы и способы эффективной борьбы с вредителями — в материале РИА Новости.Вредители комнатных растенийВредители комнатных растений — это живые организмы, которые оказывают на цветы негативное воздействие или питаются ими. Повреждения могут варьироваться от легких до таких, которые способны погубить растение. Среди наиболее часто встречающихся паразитов можно выделить щитовок, трипсы, мучнистого червеца, тлю и т.д.Самые распространенные причины появления насекомых:Признаки появления вредителейПри поражении вредителями у растений возможны изменения цвета листьев и стеблей, появление пятен, замедление роста.Белые пятнаБелые пятна могут свидетельствовать о поражении растения мучнистым червецом, если на листьях есть светлые “ватные” комочки. Признак появления белокрылок: листья становятся липкими, также на внешней и внутренней сторонах наблюдается множество насекомых, а при наличии паутинного клеща присутствует беловатая сетка, похожая на паутину.Желтые пятнаЖелтые пятна возникают из-за щитовки, при этом листья также становятся липкими. Поражения бурого цвета на обратной части свидетельствуют о присутствии трипсов.Деформация листьев и стеблейЕсли у комнатного растения наблюдается деформация стеблей и листьев, значит произошло поражение тлей или цикламеновым клещом. При наличии тли растение становится липким, а при клеще появляется пыль снизу на листьях, и они скручиваются.Основные виды вредителейЕсли не бороться с вредителями комнатных растений, то это может привести замедленному росту, потере внешней привлекательности цветов и даже к гибели растений. Поэтому важно вовремя распознать поражение насекомыми и приступить к лечению.Мучнистый червецМучнистый червец — один из самых опасных и распространенных вредителей комнатных растений. Взрослое насекомое вырастает до 4-6 мм, тело его покрыто мучнистым пудрообразным налетом белого или кремового оттенков. Как правило, вредители сбиваются в колонии на листьях и побегах, поэтому их легко заметить. Питаются соком растений, поэтому цветы постепенно увядают, останавливается рост и развитие, а листья желтеют и опадают. Мучнистые червецы поражают цитрусовые, азалии, аспарагусы, кактусы, лимоны, пальмы, фуксии, виноград, камелию, герберу, олеандр, филодендрон, антуриум, монстеру, гибискус, каланхое, кактус и т.д.ЩитовкаЩитовки могут поселиться как на садовых, так и на комнатных культурах, при этом нанося растениям серьезный вред. Тело вредителя покрыто защитным панцирем, цвет которого варьируется от светлого, кремового, до темно-коричневого в зависимости от вида. На стволе и побегах щитовки выглядят как небольшие наросты, а питаются они соком растений. Вредитель опасен тем, что при размножении расселяется по всему цветку, нередко покрывая всю его поверхность. Щитовки обычно заносятся извне, факторы роста их численности — перекормка азотом, сухой воздух, резкие перепады температур, недостаток света, ошибки в поливе.ЛожнощитовкиЭтот вид паразита отличается тем, что не имеет защитного панциря. Как и щитовка, питается соком растений и питательными веществами, присасываясь к листьям или побегам. В результате пораженный цветок желтеет, увядает, а в тяжелых случаях может погибнуть.Паутинный клещПаутинные клещи маленького размера — до одного мм, поэтому часто не видны невооруженным взглядом. Ихвыдает белая или серебристая паутина на листьях и других частях растения. Вредитель быстро расселяется, постепенно поражая всю культуру и высасывая из нее питательные вещества. Это приводит к тому, что листья желтеют, могут появиться грибковые инфекции, вследствие чего цветок погибает.ТляТли — это мелкие вредители размером до двух мм, которые обычно сбиваются в колонии, поэтому хорошо заметны. Отличаются толстым полупрозрачным брюшком, тонкими ногами и усиками, окраска может варьироваться от светло-зеленого до желтого, красноватого и черного у разных видов. Тля, как и другие вредители, питается соком растений. Пораженные насекомыми части, например, листья, побеги, бутоны, верхушки стеблей, быстро скручиваются, теряют жизненные силы, желтеют и отмирают.ТрипсыТрипсы — одни из самых распространенных и опасных насекомых, так как после поражения ими растения восстанавливаются чрезвычайно долго. Вредители имеют продолговатое тельце, могут достигать в размерах до трехмм, а окрас колеблется от светло-желтого, до черного. При поражении листьев и побегов комнатных растений на них остаются небольшие точки-проколы. Постепенно они разрастаются, становятся пятнами, сначала желтыми, а потом бурыми, вследствие чего листки отмирают. Вредители отдают предпочтение цветущим культурам, например, комнатным розам, фиалкам, герани, стрептокарпусам, гибискусу.БелокрылкаБелокрылка представляет собой небольшое (до трех мм) летающее насекомое желтоватого цвета, по виду напоминает моль. Питается соком растений, протыкая листья хоботком. В результате цветы слабеют, засыхают, на них развивается хлороз, листва может опадать. Вредителю подвержены многие комнатные культуры: гибискус, фуксия, гардения, хлорофитум, драцена, но больше всего от белокрылки страдает герань.СциаридыСциариды, или грибные комарики, — маленькие (до полутора мм) серо-черные летающие мушки с узким телом и прозрачными крыльями. Сами по себе не вредят растениям, но опасны на стадии личинок, так как развиваются в почве, питаются нежными корешками цветов и таким образом вредят им. Борьба со сциаридами осложняется тем, что на поверхности почвы их не видно, поэтому при обнаружении в помещении мошек у всех растений необходимо удалить верхнюю часть субстрата. Если вредители есть, его личинки будут видны, так как располагаются неглубоко.Панцирные клещиПанцирные клещи темно-коричневого или черного цвета, вырастают до 0,7-0,9 мм. Насекомые отличаются тем, что не едят живые ткани растений, а питаются опавшими листьями или субстратом, также переносят яйца гельминтов и нематоды, грибок и бактерии. Развиваются только во влажной среде — сыром грунте.Подура белаяВстречается не так часто, как вышеперечисленные насекомые, но способна нанести вред растениям. Подуры имеют удлиненное тельце (до двух мм) белого цвета, небольшие усики и по внешнему виду напоминают гусениц. Размножаются в почве, поэтому рост численности насекомых может повредить корневой системе растения. Если в горшке завелись подуры, это сигнал о том, что полив следует сократить.Как избавиться от вредителейКомнатные растения необходимо регулярно осматривать и при наличии насекомых принимать срочные меры, так как все вредители очень быстро размножаются. Увеличение популяции способно привести к быстрой гибели домашних цветов. Для борьбы с паразитами применяют множество разных методов: начиная от обработки инсектицидами и заканчивая народными способами.Химические методыОбработка растений химическими препаратами считается наиболее эффективной, но лучше применять такой метод, если остальные не сработали. Дело в том, что вещества в составе подобных средств токсичны для людей и животных, а также требуют соблюдения мер безопасности. Основные правила:Во время использования химических препаратов запрещается употреблять пищу, пить, курить.Также обработка растений должна проводиться на открытом пространстве или при широко открытых окнах. Из помещения необходимо убрать все пищевые продукты.Препараты и средстваИнсектициды продаются в форме опрыскивателей, аэрозолей, сухих смесей и т.д. Различают два вида химических препаратов для обработки комнатных растений: общесистемные и избирательного действия. Первые уничтожают подавляющее количество насекомых, вторые — активны в отношении определенного вида вредителей.Биологические методыБиологические методы борьбы включают в себя использование растительных препаратов на основе фитонцидов, которые эффективны и от болезней. Такие средства благотворно влияют на иммунитет растений, уничтожают бактерии и грибки, помогают избавиться от насекомых, при этом экологичны. Обработку лучше проводить в первой половине дня, затем тщательно проветрить помещение.Механические методыМеханические методы — самые простые. В первую очередь, удаляются все пораженные части растения с помощью чистых инструментов, после чего срезы необходимо обработать толченым активированным углем. Видимых насекомых снимают вручную, а листья с вредителями можно протереть влажной тканью или ватным диском. Затем все растение аккуратно промывают под душем. При поражении почвы рекомендуется полностью заменить грунт.Народные методыПри лечении цветов народными средствами применяют различные отвары и настои. Их можно готовить на основе:Эти растения и продукты экологичны и безвредны для человека, эффективно помогают от вредителей, хотя действуют медленнее биологических и химических средств. Также хорошо помогают настой табака, печной золы, раствор марганцовки, фурацилина или соды.Профилактические мерыСоблюдение правил ухода за комнатными растениями, норм полива, освещения, влажности и т.д., снижает риск появления вредителей. Основные из них:Помогают и другие меры профилактики, например, выбор видов и сортов растений, которые устойчивы против болезней и вредителей.Рекомендации садоводовКак отмечают эксперты, при обнаружении любых вредителей пораженное растение необходимо изолировать от остальных, так как есть высокая вероятность, что со временем насекомые перейдут и на другие цветы. Если домашняя культура при нормальном уходе начинает чахнуть, а насекомых не видно, возможно они завелись в грунте, поэтому лучше его своевременно рыхлить и проверять. Народные средства подойдут, только если вредителей немного. В случае когда колония слишком большая, следует применять химикаты.Для уничтожения паразитов субстрат можно прокалить в духовке при температуре 90°С в течение 30 минут или проморозить, но нужно учитывать, что вместе с насекомыми погибнут и полезные бактерии. Для того чтобы домашние растения были здоровыми, следует неукоснительно соблюдать правила ухода за ними. Неблагоприятная среда негативно скажется на их состоянии, а ослабленный иммунитет плохо сопротивляются атаке вредителей.

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https://ria.ru/20220530/tsvety-1791728879.html

https://ria.ru/20220407/rasteniya-1782252307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/krapiva-1735498498.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, растения, растениеводство, насекомые