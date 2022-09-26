https://ria.ru/20220926/oleandr-1819557609.html

Олеандр: как вырастить дома, особенности ухода за ядовитым растением

Олеандр: описание цветка, уход за комнатным растением, выращивание дома

Олеандр: как вырастить дома, особенности ухода за ядовитым растением

Олеандр обыкновенный – привлекательный вечнозеленый кустарник с яркими цветочными полусферами, который может быть как садовым, так и комнатным. Особенности... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:52

2022-09-26T15:52

2022-09-26T16:43

растения

растениеводство

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Олеандр обыкновенный – привлекательный вечнозеленый кустарник с яркими цветочными полусферами, который может быть как садовым, так и комнатным. Особенности выращивания цветка в домашних условиях, какой уход нужен во время цветения – в материале РИА Новости.ОлеандрЭто популярный цветущий кустарник родом из субтропиков. Он украшает сады, парки, приусадебные участки, а благодаря множеству выведенных сортов олеандр все чаще появляется в домах, квартирах и общественных помещениях.ПроисхождениеРодиной растения является Средиземноморье, в частности Италия, Греция, Испания и Северная Африка, но география распространения гораздо шире. Олеандр произрастает на обширных территориях сухих и полусухих субтропиков от Южного Китая до Марокко и Португалии. Он распространен на южном берегу Крыма, а также на Черноморском побережье Кавказа и в Закавказье. В дикой природе олеандр растет вблизи водоемов или на участках, где грунтовые воды протекают близко к поверхности земли.Ботаническое описаниеОлеандр – это монотипный род цветковых растений семейства Кутровые. Они могут достигать в высоту 5 м, имеют гладко-серую кору, что в сочетании с прутьевидными ветвями делает их схожими с деревьями. Листья олеандра плотные, острой ланцетовидной формы, длиной до 15 см и до 1,5 см в ширину, окрашены в насыщенный темно-зеленый цвет. Черешки небольшие, поэтому листья расположены очень близко к стеблю.Цветение олеандра приходится, как правило, на лето – с июня по сентябрь, но если цветку достаточно тепла, влаги и витаминов, то расцвести он может в любое время года. Цветки достигают в диаметре 5 см и собраны по несколько штук вместе, образовывая пышные полусферы. Их окраска варьируется от белого до темно-красного, у некоторых сортов цветки махровые. После завершения цветения образуются плоды.ВидыОлеандр относится к монотипным растения, то есть у него есть только один ботанический вид – олеандр обыкновенный. Но чтобы было удобнее ориентироваться во множестве выведенных сортов, цветоводы условно выделили 6 видов этого растения.БелыйЭто неприхотливый олеандр, который с легкостью можно содержать как дома, так и, например, в офисных помещениях. В высоту он может достигать 2 м, но обрезка позволяет контролировать его рост и сформировать красивую пышную крону. Цветение белого олеандра долгое, а цветки источают приятный аромат. К популярным сортам такого растения относятся:РозовыйРозовый олеандр отличается аккуратной и компактной формой куста. Лепестки цветов могут быть окрашены как в яркий, так и в светлый розовый цвет, но на фоне насыщенной листвы это смотрится очень контрастно и привлекательно. Среди розового олеандра выделяют такие сорта как:ЖелтыйСорта этого вида отличаются ярким и пышным цветением. Помимо желтых, сюда также включают виды с оранжевыми и персиковыми цветками. Цветут такие олеандры все лето и в начале осени, вплоть до ноября. Среди популярных сортов выделяются:КрасныйЯркий, с крупными цветочными шапками и насыщенным, но ненавязчивым ароматом. Красный олеандр, как правило, выращивают на участках, но и в квартире он станет прекрасным украшением. Популярные сорта с красными цветками:ИндийскийВысокий кустарник, достигающий в высоту 4 м. Он произрастает на побережье Индийского океана. Его цветы могут быть окрашены в белый, розовый, красный, желтый или даже бирюзовый оттенок. Олеандр индийский отличается душистым сладким ароматом, а цветение длится с начала июня до середины осени.ДушистыйВ отличии от индийского, этот вид олеандра – низкий. Его высота редко превышает 50–55 см. Он крайне светолюбив, поэтому в дикой природе растет на склонах гор в Китае, где солнце попадает на растения большую часть дня. Его цветы не собраны в кучки, а располагаются по одному, также он отличается привлекательной зеленью.ПосадкаОсобенности посадки зависят от того, где планируется выращивание цветка.В открытый грунтОлеандр – это очень теплолюбивое растение, поэтому под посадку на улице подойдут только хорошо освещенные безветренные участки. Солнце должно поступать к растению не меньше 8 часов. Он любит плотные, суглинистые почвы с нейтральной кислотностью. Можно сделать искусственную грядку и самостоятельно смешать почвенную смесь: для этого в равных количествах перемешиваются дерн, перегной и торф, в конце добавляется песок.Сажать олеандр в открытый грунт можно поздней весной или в конце августа–начале сентября. В земле сделать углубление, равное по глубине длине корневого кома, но по ширине больше на 2–3 см. Саженец прикопать, но не слишком глубоко. Корни слегка расправить, присыпать землей и полить.В горшокДля высаживания олеандра в горшок можно взять слабокислую садовую землю или покупную для цветов. Также можно заготовить грунт самостоятельно: дерн, листовую землю, торф, перегной и песок смешать в пропорциях 2:1:1:1:1. Горшок должен быть просторным и большим (например, для саженцев объем емкости должен быть не меньше 6–7 л). При каждой пересадке горшок необходимо менять на новый более просторный. Отлично подойдут кадки и керамические крупные сосуды. Также в горшках должны быть дренажные отверстия.На дно выложить дренажных слой в 1–2 см. Это может быть битый кирпич, мелкая галька, вермикулит и т.д. Далее засыпать слой почвы примерно до половины горшка. В центре сделать углубление по длине корневого кома, а по ширине немного больше. Растение осторожно вставить в лунку, корни слегка распрямить, присыпать землей и заполнить ей оставшуюся пустоту. Почву можно слегка уплотнить ладонью, но очень осторожно, в конце цветок полить.УходОлеандр очень требователен к уходу. Даже малейшее отклонение от правил может привести к тому, что растение не зацветет или заболеет.ТемператураОптимальная температура зависит от жизненного цикла цветка. Во время цветения она должна быть не меньше +20 °С, лучше всего держать показатель между +25–27 °С. В квартире соблюдать такую температуру сложно, поэтому лучше всего выставлять цветок на южный проветриваемый балкон. Если такой возможности нет, то необходимо ставить горшок на южный подоконник и открывать окно – олеандру важен приток свежего воздуха.Зимой во время покоя температурный режим снижается. Оптимальным будет диапазон +8–15 °С. Если растение небольшое, его можно оставить на подоконнике или вынести на утепленную лоджию, главное, чтобы соблюдалась правильная температура.Влажность воздухаОлеандр не любит как сухой воздух, так и чрезмерно влажный. Лучше стараться держать средний показатель в 50–60 %. Если естественной влажности не хватает, можно расставить в комнате с растением емкости с водой или опрыскивать вокруг из пульверизатора. Особенно важно следить за этим показателем во время отопительного сезона. В этот период в квартирах очень сухой воздух, листья растения могут начать подсыхать.Освещение и местоположениеОлеандр очень требователен к освещению. Если в квартире нет южных окон и возможности постоянно оставлять включенной фитолампу – он не сможет полноценно развиваться и расти. Исходя из этого следует, что выращивать олеандр нужно на южной стороне, при этом зимой ему нужно не меньше света, чем летом. В теплое время растение можно перемещать на открытый балкон или вывозить на дачу в сад, но главное, чтобы на него не попадали осадки. Зимой важно защитить цветок от холодного воздуха, иначе он быстро замерзнет и погибнет.ПоливПри содержании в рекомендуемой температуре олеандр следует увлажнять по мере высыхания верхнего слоя почвы. В жаркие дни полив должен быть регулярным и обильным, при этом сливать воду из поддона не нужно, более того – если жидкость там не скопилась, можно налить ее самостоятельно. Зимой полив сокращается и важно внимательно следить за почвой. Увлажнять можно на четвертый день после того, как подсох верхний слой почвы, но нельзя допускать полного высыхания, олеандр этого не любит и моментально отреагирует на такое упущение.ОпрыскиваниеЛетом олеандр в опрыскивании не нуждается, это можно делать, если не получается достичь оптимальной влажности воздуха. А вот зимой, особенно если не получилось обеспечить цветку период покоя, опрыскивать из пульверизатора его нужно регулярно.Если на листьях олеандра быстро скапливается пыль, их можно периодически протирать влажной мягкой тканью, но удобнее устраивать растению полноценный душ. Такую процедуру желательно проводить не чаще 1 раза в месяц. Олеандр, растущий на улице, в опрыскивании не нуждается.ПодкормкиПодкармливать олеандр необходимо с начала весны и до начала осени, 2–4 раза в месяц. При этом лучше всего чередовать минеральные и органические подкормки. Вносить удобрения желательно в пасмурные дни или рано утром после полива, в противном случае составы могут повредить корни растения.ЦветениеВо время цветения важно, чтобы температура не опускалась ниже +20 °С. Если олеандр растет в саду, то его желательно защитить от осадков и сильного ветра (при необходимости), если в комнате – почаще проветривать помещение, что будет полезно как для растения, так и для проживающих дома, так как высокая концентрация аромата цветка может негативно влиять на некоторых людей.Если у олеандра простые цветы, после того как закончится цветение, они беспроблемно засохнут и сами отвалятся, если махровые – их лучше срезать, так как в них могут разводиться клещи и появляться грибок. Делать это следует садовыми ножницами, предварительно обработанными спиртом. А вот цветонос лучше не трогать, так как на нем могут появиться новые почки.ПересадкаОсобенности пересадки олеандра зависят от места его посадки. Если растение находится в саду, то она осуществляется не раньше мая, крайний срок – начало июня. Молодые саженцы пересаживать следует каждый год, взрослые растения – раз в 2–3 года. Растение нужно осторожно выкопать, старые корни слегка подрезать, а земляной ком уменьшить. Срезы обработать толченым углем. Почву на старом месте перекопать, можно добавить новую. Далее действовать, как при посадке: выкопать лунку, вставить саженец, припорошить корни землей и полить.Комнатные олеандры нужно пересаживать весной, когда тепло будет устойчивым. Периодичность процедуры схожа с садовыми: молодые растения каждый год, взрослые – раз в 2–3 года. Но если корни олеандра загнили или начали выпирать из горшка, то можно провести экстренную пересадку, не привязываясь к рекомендуемому времени. Вся процедура состоит из последовательных шагов:Формирование кроныЧтобы ветви олеандра не вытягивались хаотично в разные стороны, а цветение было пышным, его необходимо обрезать, придавая форму кроне. Санитарную обрезку (засохшие ветви, листья, побеги под цветочными почками и т.д.) можно проводить каждый год весной и/или осенью. Омолаживающую – весной до появления бутонов. При такой обрезке ветви укорачиваются наполовину, иногда больше (в зависимости от желаемой кроны).Если олеандр растет в грунте, то ранней весной или поздней осенью его обрезают "на пень", то есть удаляют все побеги, оставляя только пеньки по 15–18 см. Крупные срезы после процедуры нужно обработать специальной садовой замазкой. Но для молодых саженцев такая обрезка не подходит, также стоит с осторожностью работать с больными и старыми растениями.Процедуру обрезки можно проводить только в одежде с длинными рукавами, в очках и перчатках – сок олеандра крайне ядовит.Особенности зимнего уходаБлиже к зиме олеандр постепенно уходит в состояние покоя. В диких условиях он произрастает в местах с выраженной сменой сезонов, поэтому дома ему нужно создать такие же условия. В конце ноября цветок нужно перенести в светлое, но достаточно прохладное место (+10–15 °С). Полив проводить осторожно, можно даже методом подбора определить четкий график: важно, чтобы верхний слой почвы успел просыхать между поливами. Также необходимо следить за уровнем кислотности и не допускать закисления почвы. Проверять это можно с помощью специальных наборов, которые продаются в цветочных магазинах. Освещение должно составлять 10 часов, в крайних случаях не менее 8, поэтому фитолампа обязательна, если хочется выращивать этот экзотический цветок дома.РазмножениеОлеандр без проблем размножается практически всеми популярными способами.СеменамиСемена олеандра имеют низкую всхожесть, а ростки слишком привередливы к условиям выращивания, поэтому такой способ используется только опытными цветоводами, и то в редких случаях. Самостоятельно собирать семена и высаживать практически бесполезно, так как в домашних условиях они плохо вызревают и, как следствие, не всходят, поэтому лучше приобретать их в цветочных магазинах. Несмотря на то, что они продаются уже обработанными, дома их все равно лучше дополнительно замочить на час в воде с добавлением стимулятора роста (в соответствии с инструкцией). В качестве посадочной емкости подойдет контейнер с крышкой, далее необходимо:Через месяц, когда появятся всходы, пленку/крышку можно убрать. После появления 3–4 настоящих листочков, растения рассаживают по разным небольшим горшочкам (до 9 см в диаметре). Процесс посадки не отличается от действий со взрослыми олеандрами.ЧеренкамиВо время обрезки олеандра весной или осенью всегда будут "лишние" побеги, именно их и можно использовать при размножении данным способ. Черенки должны быть крепкими и молодыми, не меньше 15 см в длину и иметь точку роста. Дальнейшее их укоренение возможно двумя способами:В субстрате. Удалить нижние листья на черенке (при наличии), срез обработать толченым углем и оставить на салфетке на несколько минут слегка подсушиться. В отдельной емкость смешать торф и песок (2:1), увлажнить и поместить в субстрат черенок. Емкость накрыть пленкой и убрать в светлое место с температурой +20–22 °С. Грунт периодически нужно увлажнять и не допускать его пересыхания. "Тепличка" должна так простоять около месяца. Когда росток подрастет до 3–5 см, его можно пересадить в небольшой горшок.В воде. Для этого нужна емкость с теплой отстоянной водой. В ней растворить таблетку активированного угля и добавить пару капель стимулятора корнеобразования, теперь можно поставить черенок. Как только на нем появятся корешки, молодой олеандр можно пересадить в небольшой горшочек.ОтводкамиТакой способ сложнее, чем размножение черенками, но при успешном укоренении он поможет добиться пышного цветения и быстрого появления бутонов. На материнском растении нужно выбрать молодой и крепкий побег. По его коре по кругу сделать небольшие надрезы на расстоянии 10–15 см от макушки. Это место обмотать пакетом, в который предварительно насыпать влажный песок, в дальнейшем его придется по мере высыхания увлажнять. В течение месяца уже появятся орешки, а когда они окрепнут, побег с корнями необходимо аккуратно отделить от материнского растения и посадить в отдельный горшок.Делением кустаТакой способ актуален при пересадке олеандра. Для этого нужно достать растение из горшка, осторожно очистить корни от земли и поделить цветок таким образом, чтобы у каждой части было достаточно корней и точек роста на побегах. Все срезы обязательно обработать толченым углем, подсушить на воздухе и рассадить части по разным горшкам.Болезни и вредителиОсобенных заболеваний у олеандра нет. Большая часть проблем возникает именно из-за нарушений в уходе. Но паразиты могут нанести значительный вред растению и даже погубить его.ЩитовкаПервые признаки появления щитовки – клейкий налет и деформация листьев. Как только были обнаружены эти симптомы – листву растения тут же необходимо промыть теплым мыльным раствором. Если начало заражения было упущено, то помогут только специальные препараты – инсектициды.Паутинный клещКлещ определяется по желтоватым пятнам на листьях и тонкой паутине. С ним невозможно бороться народными методами, поэтому в этом случае лучше сразу воспользоваться химическими препаратами.Мучнистые червецыОни прекрасно чувствуют себя во влажной и теплой среде, как раз в той, где растет олеандр. Их проще предупредить, нежели избавляться от них. Для этого важно своевременно удалять засохшие и увядшие листья и бутоны, а также регулярно осматривать сам цветок.Применение в медицинеОлеандр – это ядовитое растение. Даже пожевав его лист можно получить сильнейшую интоксикацию, поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением с его использованием. Тем не менее, в цветах и листьях олеандра содержатся олеандрин, дигиталин, флавоноиды, урсоловая кислота и сапонин. Именно этим компонентам цветок обязан своими целебными свойствами. В частности, эти вещества оказывают:Также лекарственные препараты на основе олеандра улучшают кровообращение, стимулируют иммунитет, улучшают работу печени и понижают артериальное давление.В народной медицине используют листья олеандра, перед применением нужно проконсультироваться с врачом. Из них делают отвары и настойки, которые используются при:Отравление олеандромЛюбой вид олеандра является опасным для человека и животных. При этом его ядовитые свойства сохраняются после засыхания и любого вида переработки. Также из веток олеандра нельзя жечь костры – дым также крайне опасен.При попадании внутрь может возникнуть отравление, которое, в зависимости от количества попавшего яда, может привести к летальному исходу, а при попадании сока в глаз – можно лишиться зрения. К основным симптомам отравления относятся:Ошибки в уходеОлеандр – очень привередливое растение, поэтому любые ошибки в уходе сразу отражаются на его внешнем виде:Засыхают кончики листьев. В этом случае растению не хватает влаги. Необходимо нормализовать полив, в жаркое время добавлять воду в поддон, дополнительно расставить емкость с водой поблизости. Если в помещении сухой воздух – проводить опрыскивания из пульверизатора.Листья желтеют. Это может указывать на чрезмерный полив и подкормку неподходящими удобрениями. Лучше всего заменить полностью почву, сменить удобрения и внимательнее относиться к поливу.Листья блеклые. Олеандру не хватает света.На листьях черные точки. Скорее всего, цветок поражен грибковой инфекцией. Это указывает на нарушения при пересадке (если обрезались корни) и при обрезке. Помогает обработка фунгицидами.Опадают нижние листья. Олеандру мало света. В теплое время года необходимо переставить растение к источнику естественного света, зимой – организовать искусственное освещение с помощью фитолампы.Цветок массово сбрасывает листву. Скорее всего, дело в неправильном температурном режиме – цветку очень холодно. Другой причиной может быть долгое нахождение цветка в месте с недостаточным освещением.Растение сбрасывает бутоны. Такое бывает, когда олеандр стоит в холодном помещении или его поливают холодной водой.Олеандр не цветет вообще или цветет очень слабо. К этому может привести абсолютно любое нарушение условий содержания. Бывает, что даже отклонение в 2 °С от оптимальной температуры приводит к таким последствиям. Поэтому важно внимательно изучить все рекомендации по содержанию этого цветка и понять, что именно не соблюдается.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

растения, растениеводство