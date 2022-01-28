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Правила детокса: эффективные методы очищения организма и советы врачей
Детоксикация организма (детокс): что это, методы, программы, диета
Правила детокса: эффективные методы очищения организма и советы врачей
Популярность детокс-практик в последнее время постоянно растет. Многие из них обещают не только вывести вредные вещества из организма, но и помочь снизить вес... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:49
2022-01-28T20:48
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Популярность детокс-практик в последнее время постоянно растет. Многие из них обещают не только вывести вредные вещества из организма, но и помочь снизить вес. Что такое детоксикация на самом деле, какие методы очищения существуют и какую пользу и вред это может принести – в материале РИА Новости.Детоксикация организмаДетоксикация – это процесс очищения организма от токсинов, среди которых могут быть алкоголь, яды и наркотические вещества. Изначально это — медицинская практика, но сегодня существует большое количество детокс-программ, обещающих вывести "шлаки" с помощью изменений в рационе и образе жизни, а также дополнительных методов, например физиотерапии. Часто это не имеет никакого отношения к доказательной медицине и даже может наносить вред организму.Когда необходимаДетоксикация может понадобиться как в профилактических целях, так и при конкретных заболеваниях. Но важно понимать, что в организме уже заложена собственная система очищения, в работе которой задействованы почки, кишечник, легкие, печень и кожа. Им может потребоваться поддержка, если человек:Сам организм тоже подает сигналы о нарушениях в детокс-системе. Татьяна Федченко, координатор направления фитнес-диагностики сети Pride Club, рассказала РИА Новости, на какие симптомы стоит обратить внимание:Альбина Долганюк, майер-терапевт (занимающийся комплексным оздоровлением врач) австрийского центра здоровья Verba Mayr, уточняет, что есть заболевания, в основе которых лежит хроническая интоксикация организма:В этих случаях врач может рекомендовать пройти плановую детокс-терапию, а при обострениях она нередко становится базой лечения.ПользаПо словам Альбины Долганюк, современный человек имеет дело с большим количеством токсинов, содержащихся в еде, воздухе, бытовой химии. Также нельзя забывать про радиацию и другие виды излучения. Как и любая фильтрационная структура, органы человека, выполняющие, среди прочего, очистительные функции, нуждаются в поддержке. В процессе детоксикации терапевтическое воздействие оказывается на мочевыделительную, пищеварительную, дыхательную, лимфатическую и кровеносную системы, снимается общая токсическая нагрузка с организма.Обратная сторона детоксикацииНесмотря на общую пользу детокс-терапии, заниматься ей самостоятельно не врачи не советуют: неправильный подход и отсутствие медицинского контроля может привести к нежелательным последствиям."Во-первых, во время чистки вместе с токсинами организм покидают и полезные вещества. Чтобы их восстановить, врач, как правило, прописывает курс витаминных комплексов и БАДов. Поскольку каждый случай уникален, необходимо сдавать анализы. Во-вторых, домашний детокс может привести к потере мышечной массы. Это ухудшит не только внешний вид, но и самочувствие. Появятся сонливость, раздражительность и боли в суставах. В-третьих, детокс-диеты могут ухудшить метаболизм. Длительное недоедание воспринимается организмом как стресс, и он начинает накапливать жир про запас. Так что важно проходить лечение под наблюдением опытного специалиста", – уточняет Татьяна Федченко.Принципы детоксикацииЕсли детокс-терапию должен назначать и контролировать врач, то поддержать естественное очищение организма можно, придерживаясь основных принципов:Методы детоксикацииСуществует большое количество методов, которые активно применяются в детокс-терапии. Важно: более ощутимый эффект дает их совокупность, нежели попытки добиться результата с помощью чего-то одного.ДиетаБез изменений в питании добиться детоксикации организма практически невозможно, но и придерживаться строгой диеты со множеством запретов тоже не придется."Главная задача очищения – улучшить метаболизм, – говорит Елена Знахаренко, диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International. – В качестве продуктов подойдут те, в составе которых есть клетчатка. Они дают ощущение сытости на долгое время. Клетчатка содержится в фруктах и овощах, овсяных отрубях и других овсяных продуктах, сушеных бобах, горохе и чечевице. Также можно присмотреться к водянистым овощам и фруктам, таким как помидоры, огурцы, яблоки. В качестве напитков в разгрузочные дни обычно используют зеленый чай, кефир и обычную воду. Можно также попробовать смузи. Все это отличные суперфуды с широким витаминно-минеральным комплексом и высоким содержанием клетчатки"."Если вы решили, что два-три дня на зеленых смузи помогут убрать последствия недельного поедания салата оливье, то это в корне неверно. Так вы лишь потеряете мышечную массу и воду и к тому же можете приобрести проблемы с ЖКТ. Как результат вас ждут срыв и разочарование. Вернуть легкость в теле, хорошее самочувствие и прежние формы помогут только здравый смысл и, конечно же, сбалансированное питание, – отмечает Нонна Ковалевская, нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, проектный менеджер Freedom International Group по бренду COFFEECELL. – Чтобы посодействовать своим печени и лимфатической системе, хотя бы на время избавьтесь от искусственно выведенных продуктов, красителей, усилителей вкуса, консервантов, трансжиров, белой муки, антибиотиков, сахара, алкоголя и дурных пищевых привычек. Это многократно улучшит систему детоксикации организма. Чаще всего именно загрязнение печени и кишечника препятствуют освобождению организма от токсинов. Убрав весь “мусор” из питания даже на одну-две недели, вы получите эффект детокса".Ольга Еремина, диетолог, педиатр клиник "Открытая медицина" и "Интегра": "В рацион необходимо включать только легкие животные (яйца, птица, морепродукты, рыба) или растительные (бобовые, тофу) белки. Обязательно присутствие животных (масло сливочное) и растительных (оливковое, ореховые) жиров. Овощи – по сезону. Для холодного времени года – термически обработанные. Прекрасны теплые салаты, овощные горячие супы. Очень полезно употребление квашеных фруктов и овощей. Углеводные гарниры – в первой половине дня: каша, паста, хлеб. Фрукты, ягоды – по желанию, но лучше сезонные. Напитки – травяные чаи, отвары ягод, смузи".Как составить рацион на день и неделюНеобходимо помнить, что не существует универсального рациона, который одинаково эффективно помог бы любому организму очиститься. Только квалифицированный специалист сможет учесть все особенности здоровья и составить подходящее меню. Ольга Еремина привела пример того, как может выглядеть дневной рацион. По его принципам можно построить меню на неделю.ФизкультураПравильно подобранные физические упражнения принесут ощутимую пользу, независимо от того, стоит ли цель очистить организм или просто улучшить качество жизни. Тем не менее именно в контексте детокса нередко рекомендуют дыхательные упражнения и йогу. Прямое положительное влияние таких практик на процесс очищения организма не доказано, но при правильном подходе и их подборе специалистом это станет отличной поддержкой и дополнением к диете."Физическая активность может способствовать запуску детоксикации. Больше гуляйте на свежем воздухе (10 тысяч шагов в день), плавайте в бассейне, посещайте сауну и баню, регулярно делайте утреннюю гимнастику. Кардионагрузки в виде ходьбы на дорожке или степпере также станут отличным решением", – добавляет Нонна Ковалевская.ЛекарстваПри проведении детокс-терапии врачи нередко назначают различные лекарственные препараты. Как правило, все они имеют мочегонный или слабительный эффект, их задача — очистить печень и кишечник. Без назначения врача использовать такие препараты не рекомендуется, так как дозировку и длительность приема исходя из особенностей организма конкретного человека может определить только специалист. Неконтролируемый прием мочегонных и слабительных может привести к обезвоживанию и нарушениям функций внутренних органов.Также все чаще в аптеках или магазинах здорового питания появляются препараты с припиской "детокс". Как правило, это БАДы, в составе которых — витаминно-минеральный комплекс. Несмотря на то, что они не считаются лекарственными средствами, консультация врача все равно необходима, иначе в лучшем случае они не принесут никакого эффекта, в худшем – навредят организму.ФизиотерапияФизиотерапия – один из способов лечения заболеваний, в основе которого лежит воздействие на организм теплом, холодом, электротоком, магнитным, УФ- и ИК-излучением. О том, какие физиотерапевтические методы используются в контексте детокс-программ, РИА Новости рассказала Оксана Силенко, научный медицинский представитель профессионального немецкого космецевтического бренда Janssen Cosmetics:Все физиотерапевтические методики имеют общие и местные противопоказания. К общим относятся:К местным противопоказаниям можно отнести острые гнойные воспалительные процессы, экзему, дерматит, нарушение целостности кожных покровов.Особые случаиК особым методам детоксикации организма относятся медицинские процедуры. Они назначаются только врачом при определенных состояниях.Отдельно можно выделить гидроколонотерапию, или мониторное очищение кишечника. Эта процедура очень популярна среди последователей детокс-терапии. Она представляет собой очищение толстого кишечника с помощью большого объема воды, медицинских растворов или отваров лекарственных трав. По сути, это клизма, но модернизированная и более эффективная.Процедура длится в среднем 30–40 минут, и за это время через кишечник проходит около 20 литров воды. Гидроколонотерапия позволяет полностью очистить толстую кишку и снять воспаления при наличии таковых. Метод имеет множество противопоказаний, среди которых:Необоснованно частое проведение подобной процедуры может привести к негативным последствиям:Именно поэтому самостоятельно принимать решение о проведении такой процедуры нельзя, необходимо полное обследование и показания врача.Мифы о детоксеС широким распространением детокс-программ появилось множество мифов, связанных с ними. Об основных из них рассказывает Ольга Еремина: "Первый распространенный миф – для очищения организма требуется голодание.Эта практика довольно хорошо изучена медицинской наукой. И вот уже много десятилетий используется методика "Разгрузочная диетотерапия" в качестве лечебного инструмента для помощи больным. Разработаны показания, противопоказания, исследованы по этапам реакция органов и систем на голод, стадии выхода и прочее. И этот метод применим в условиях стационара или санаторно-курортной организации. Но работа организма в условиях голода и в условиях питания с целью детокса – разные вещи.Голод – однозначный стресс. И всю его пользу перечеркнут неправильная методика, недопонимание процесса, плохо работающие очистительные системы, сопутствующие заболевания. Детокс-диета же облегчает переваривание пищи, способствует непременной эвакуации текущих отходов. А при обеспечении регулярного потоотделения, лимфодренажных мероприятий активизируются другие пути очищения. При голодании же организм не получает жизненно важные элементы совсем. И в ход идут другие механизмы – выживания.Второй по популярности миф: следование детокс-диете, при которой соки фруктов или смузи из ягод и фруктов заменяют приемы пищи. По сути, это почти то же голодание.Соки – это раствор простых сахаров. Ничто им не препятствует всосаться мгновенно в кровь. Далее классика – в крови повышается глюкоза, увеличивается уровень инсулина. Сахар в клетке – мы голодные. Это у здоровых людей. У обладателей лишней массы тела, инсулинорезистентности и повышенного холестерина запускаются еще процессы усугубления нездоровья. О каком детоксе может идти речь? Смузи в этом понимании несколько безопаснее соков – в них есть клетчатка, препятствующая быстрому всасыванию сахаров. Но только сахарами сыт не будешь. Длинную сытость обеспечивают белки и жиры. Нужно помнить это. Соки и смузи в небольших количествах (до 200 граммов в день) очень хороши, но в качестве единственного источника питания не годятся".
https://ria.ru/20220115/pechen-1767994848.html
https://ria.ru/20220109/dieta-1765724199.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
20:49 28.01.2022
 

Правила детокса: эффективные методы очищения организма и советы врачей

© Depositphotos / MaridavДетокс
Детокс - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Maridav
Детокс
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Популярность детокс-практик в последнее время постоянно растет. Многие из них обещают не только вывести вредные вещества из организма, но и помочь снизить вес. Что такое детоксикация на самом деле, какие методы очищения существуют и какую пользу и вред это может принести – в материале РИА Новости.

Детоксикация организма

Детоксикация – это процесс очищения организма от токсинов, среди которых могут быть алкоголь, яды и наркотические вещества. Изначально это — медицинская практика, но сегодня существует большое количество детокс-программ, обещающих вывести "шлаки" с помощью изменений в рационе и образе жизни, а также дополнительных методов, например физиотерапии. Часто это не имеет никакого отношения к доказательной медицине и даже может наносить вред организму.

Когда необходима

Детоксикация может понадобиться как в профилактических целях, так и при конкретных заболеваниях. Но важно понимать, что в организме уже заложена собственная система очищения, в работе которой задействованы почки, кишечник, легкие, печень и кожа. Им может потребоваться поддержка, если человек:
  • курит, употребляет алкоголь;
  • отдает предпочтение вредной пище;
  • живет в регионе с неблагоприятной экологической обстановкой;
  • работает на вредном производстве.
© Depositphotos / Dmyrto_ZДевушка на приеме у психотерапевта
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Dmyrto_Z
Девушка на приеме у психотерапевта
Сам организм тоже подает сигналы о нарушениях в детокс-системе. Татьяна Федченко, координатор направления фитнес-диагностики сети Pride Club, рассказала РИА Новости, на какие симптомы стоит обратить внимание:
  • снижение иммунитета — если взрослый человек переносит ОРВИ чаще шести раз в год или болезни регулярно приводят к осложнениям в виде синусита, гайморита или гнойной ангины;
  • общее недомогание — постоянная усталость, быстрая утомляемость, подавленность, раздражительность, ломота в мышцах и суставах;
  • колебания гормонального фона— изменение запаха тела, потливость, скачки веса независимо от рациона;
  • ухудшение внешнего вида — секутся волосы, расслаиваются ногти, кожа приходит в плохое состояние;
  • проблемы с обменом веществ и пищеварением — человек регулярно испытывает чувство тяжести и вздутие после еды.
Альбина Долганюк, майер-терапевт (занимающийся комплексным оздоровлением врач) австрийского центра здоровья Verba Mayr, уточняет, что есть заболевания, в основе которых лежит хроническая интоксикация организма:
  • аллергия,
  • кожные заболевания,
  • хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма,
  • заболевания щитовидной железы,
  • ожирение,
  • бесплодие,
  • депрессия,
  • нарушение обмена веществ,
  • заболевания печени.
В этих случаях врач может рекомендовать пройти плановую детокс-терапию, а при обострениях она нередко становится базой лечения.
© Depositphotos / monticelloКапсулы контейнерами пищевых добавок
Капсулы контейнерами пищевых добавок - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / monticello
Капсулы контейнерами пищевых добавок

Польза

По словам Альбины Долганюк, современный человек имеет дело с большим количеством токсинов, содержащихся в еде, воздухе, бытовой химии. Также нельзя забывать про радиацию и другие виды излучения. Как и любая фильтрационная структура, органы человека, выполняющие, среди прочего, очистительные функции, нуждаются в поддержке. В процессе детоксикации терапевтическое воздействие оказывается на мочевыделительную, пищеварительную, дыхательную, лимфатическую и кровеносную системы, снимается общая токсическая нагрузка с организма.

Обратная сторона детоксикации

Несмотря на общую пользу детокс-терапии, заниматься ей самостоятельно не врачи не советуют: неправильный подход и отсутствие медицинского контроля может привести к нежелательным последствиям.
"Во-первых, во время чистки вместе с токсинами организм покидают и полезные вещества. Чтобы их восстановить, врач, как правило, прописывает курс витаминных комплексов и БАДов. Поскольку каждый случай уникален, необходимо сдавать анализы. Во-вторых, домашний детокс может привести к потере мышечной массы. Это ухудшит не только внешний вид, но и самочувствие. Появятся сонливость, раздражительность и боли в суставах. В-третьих, детокс-диеты могут ухудшить метаболизм. Длительное недоедание воспринимается организмом как стресс, и он начинает накапливать жир про запас. Так что важно проходить лечение под наблюдением опытного специалиста", – уточняет Татьяна Федченко.
© Depositphotos / photography33Девушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / photography33
Девушка пьет воду

Принципы детоксикации

Если детокс-терапию должен назначать и контролировать врач, то поддержать естественное очищение организма можно, придерживаясь основных принципов:
  • исключение из рациона "мусорной" (не приносящей пользы) еды — консервов, колбас, конфет, тортов итому подобного. Продукты из переработанного мяса нужно заменить на натуральные— вместо колбасы и сосисок выбирать говядину или курицу, вместо консервов — филе или стейки из рыбы;
  • предпочтение воды другим напиткам — она должна составлять большую часть всей потребляемой жидкости;
  • использование при готовке полезных специй и трав, таких как базилик, тмин, петрушка и паприка;
  • нормализация режима сна;
  • организованная физической активности;
  • снижение уровня стресса.
Молодая женщина-врач в своем кабинете - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 16:26
Как восстановить печень и очистить от токсинов: рекомендации диетологов

Методы детоксикации

Существует большое количество методов, которые активно применяются в детокс-терапии. Важно: более ощутимый эффект дает их совокупность, нежели попытки добиться результата с помощью чего-то одного.

Диета

Без изменений в питании добиться детоксикации организма практически невозможно, но и придерживаться строгой диеты со множеством запретов тоже не придется.
"Главная задача очищения – улучшить метаболизм, – говорит Елена Знахаренко, диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International. – В качестве продуктов подойдут те, в составе которых есть клетчатка. Они дают ощущение сытости на долгое время. Клетчатка содержится в фруктах и овощах, овсяных отрубях и других овсяных продуктах, сушеных бобах, горохе и чечевице. Также можно присмотреться к водянистым овощам и фруктам, таким как помидоры, огурцы, яблоки. В качестве напитков в разгрузочные дни обычно используют зеленый чай, кефир и обычную воду. Можно также попробовать смузи. Все это отличные суперфуды с широким витаминно-минеральным комплексом и высоким содержанием клетчатки".
© Depositphotos / belchonockГречка с сухофруктами и кефиром
Гречка с сухофруктами и кефиром - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / belchonock
Гречка с сухофруктами и кефиром
"Если вы решили, что два-три дня на зеленых смузи помогут убрать последствия недельного поедания салата оливье, то это в корне неверно. Так вы лишь потеряете мышечную массу и воду и к тому же можете приобрести проблемы с ЖКТ. Как результат вас ждут срыв и разочарование. Вернуть легкость в теле, хорошее самочувствие и прежние формы помогут только здравый смысл и, конечно же, сбалансированное питание, – отмечает Нонна Ковалевская, нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, проектный менеджер Freedom International Group по бренду COFFEECELL. – Чтобы посодействовать своим печени и лимфатической системе, хотя бы на время избавьтесь от искусственно выведенных продуктов, красителей, усилителей вкуса, консервантов, трансжиров, белой муки, антибиотиков, сахара, алкоголя и дурных пищевых привычек. Это многократно улучшит систему детоксикации организма. Чаще всего именно загрязнение печени и кишечника препятствуют освобождению организма от токсинов. Убрав весь “мусор” из питания даже на одну-две недели, вы получите эффект детокса".
Ольга Еремина, диетолог, педиатр клиник "Открытая медицина" и "Интегра": "В рацион необходимо включать только легкие животные (яйца, птица, морепродукты, рыба) или растительные (бобовые, тофу) белки. Обязательно присутствие животных (масло сливочное) и растительных (оливковое, ореховые) жиров. Овощи – по сезону. Для холодного времени года – термически обработанные. Прекрасны теплые салаты, овощные горячие супы. Очень полезно употребление квашеных фруктов и овощей. Углеводные гарниры – в первой половине дня: каша, паста, хлеб. Фрукты, ягоды – по желанию, но лучше сезонные. Напитки – травяные чаи, отвары ягод, смузи".
Как составить рацион на день и неделю
© Pixabay / silviaritaНапитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / silviarita
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Необходимо помнить, что не существует универсального рациона, который одинаково эффективно помог бы любому организму очиститься. Только квалифицированный специалист сможет учесть все особенности здоровья и составить подходящее меню. Ольга Еремина привела пример того, как может выглядеть дневной рацион. По его принципам можно построить меню на неделю.

Завтрак

Обед

Полдник

Ужин

Белки

Омлет из 2-3 яиц

Рыба — филе или стейк

Фрикадельки куриные – 100 г

Масла

Сливочное масло – 20 г

Растительное масло – 20 г

Растительное масло – 20 г

Углеводы

Каша гречневая – 150 г

Макароны – 100–150 г

Овощи

Нарезка овощная – 100 г

Овощной суп с фасолью – 400–500 г

Винегрет – 200 г

Фрукты, ягоды

Смузи из ягод и банана – 100 г

Физкультура
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители фитнес-клуба
Посетители фитнес-клуба - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетители фитнес-клуба
Правильно подобранные физические упражнения принесут ощутимую пользу, независимо от того, стоит ли цель очистить организм или просто улучшить качество жизни. Тем не менее именно в контексте детокса нередко рекомендуют дыхательные упражнения и йогу. Прямое положительное влияние таких практик на процесс очищения организма не доказано, но при правильном подходе и их подборе специалистом это станет отличной поддержкой и дополнением к диете.
"Физическая активность может способствовать запуску детоксикации. Больше гуляйте на свежем воздухе (10 тысяч шагов в день), плавайте в бассейне, посещайте сауну и баню, регулярно делайте утреннюю гимнастику. Кардионагрузки в виде ходьбы на дорожке или степпере также станут отличным решением", – добавляет Нонна Ковалевская.

Лекарства

При проведении детокс-терапии врачи нередко назначают различные лекарственные препараты. Как правило, все они имеют мочегонный или слабительный эффект, их задача — очистить печень и кишечник. Без назначения врача использовать такие препараты не рекомендуется, так как дозировку и длительность приема исходя из особенностей организма конкретного человека может определить только специалист. Неконтролируемый прием мочегонных и слабительных может привести к обезвоживанию и нарушениям функций внутренних органов.
Также все чаще в аптеках или магазинах здорового питания появляются препараты с припиской "детокс". Как правило, это БАДы, в составе которых — витаминно-минеральный комплекс. Несмотря на то, что они не считаются лекарственными средствами, консультация врача все равно необходима, иначе в лучшем случае они не принесут никакого эффекта, в худшем – навредят организму.

Физиотерапия

© Depositphotos / RumisPhotoДевушка проходит процедуру гидромассажа
Девушка проходит процедуру гидромассажа - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / RumisPhoto
Девушка проходит процедуру гидромассажа
Физиотерапия – один из способов лечения заболеваний, в основе которого лежит воздействие на организм теплом, холодом, электротоком, магнитным, УФ- и ИК-излучением. О том, какие физиотерапевтические методы используются в контексте детокс-программ, РИА Новости рассказала Оксана Силенко, научный медицинский представитель профессионального немецкого космецевтического бренда Janssen Cosmetics:
  • баротерапия (вакуумный массаж, прессотерапия) – аппаратный массаж, действие которого основано на воздействии низкого или высокого атмосферного давления. Такой метод направлен на улучшение лимфо- и кровообращения, очищение организма, снижение отеков, улучшение питания тканей (мышечной, соединительной), повышение иммунитета и стрессоустойчивости;
  • бальнеотерапия – лечение морской или минеральной водой в виде душей (душ Шарко, душ Виши, циркулярный душ), гидромассажа и солевых ванн (флоатинг). Принцип действия бальнеотерапии заключается в создании осмотического давления в тканях, усилении терморегуляции и улучшении обменной и выделительной функций. Все минеральные воды повышают качество кожи в результате ее детокса, обеспечивают нормализацию лимфо- и кровообращения, восстановление водного баланса;
  • миостимуляция – метод, который в первую очередь назначается людям с мышечной атрофией вследствие нарушения лимфодренажа и кровотока в окружающих тканях. Застой лимфы приводит к накоплению токсичных метаболитов, к плохому кровообращению и к дефициту питания. В итоге развивается целлюлит (болезнь жировой ткани) и, как следствие, возникает мышечный ацидоз;
  • эндермологические методы воздействия(вакуумно-роликовый массаж). Суть метода состоит в сочетании воздействия вакуума с роликовым механизмом для более глубокой проработки кожной и подкожно-жировой клетчатки, сосудов и мышечной ткани. Цель – стимулировать процессы метаболизма, устранить "жировые ловушки", снять спазмы в мышцах, снизить отеки, улучшить качество кожи;
© Depositphotos / RoneDyaСмузи
Смузи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / RoneDya
Смузи
    Все физиотерапевтические методики имеют общие и местные противопоказания. К общим относятся:
    • выраженная сердечно-сосудистая, дыхательная, почечная, печеночная и другие недостаточности;
    • острая фаза течения вирусного, бактериального заболевания или обострение любого хронического процесса;
    • высокая температура тела и признаки ОРВИ;
    • опухолевые заболевания, а также некоторые заболевания крови;
    • эпилепсия и психические расстройства;
    • беременность и лактация;
    • индивидуальная непереносимость отдельных физических факторов.
    К местным противопоказаниям можно отнести острые гнойные воспалительные процессы, экзему, дерматит, нарушение целостности кожных покровов.

    Особые случаи

    К особым методам детоксикации организма относятся медицинские процедуры. Они назначаются только врачом при определенных состояниях.
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    Отдельно можно выделить гидроколонотерапию, или мониторное очищение кишечника. Эта процедура очень популярна среди последователей детокс-терапии. Она представляет собой очищение толстого кишечника с помощью большого объема воды, медицинских растворов или отваров лекарственных трав. По сути, это клизма, но модернизированная и более эффективная.
    Процедура длится в среднем 30–40 минут, и за это время через кишечник проходит около 20 литров воды. Гидроколонотерапия позволяет полностью очистить толстую кишку и снять воспаления при наличии таковых. Метод имеет множество противопоказаний, среди которых:
    • беременность,
    • заболевания сердечно-сосудистой системы,
    • цирроз печени,
    • мочекаменная болезнь,
    • почечная недостаточность и другие.
    Необоснованно частое проведение подобной процедуры может привести к негативным последствиям:
    • нарушение баланса электролитов — калия, натрия и других. Это в свою очередь негативно сказывается на почках и сердце;
    • удаление полезных бактерий вместе с вредными, так как сама процедура подразумевает полное очищение кишечника. Микрофлора созревает в организме долгое время, и восстановить все разнообразие микроорганизмов с помощью препаратов очень сложно;
    • синдром "ленивого кишечника". От частых процедур может возникнуть привыкание. Нарушается перистальтика (сокращение кишечника), возникают запоры и метеоризм, а также увеличивается количество патогенных микроорганизмов;
    • попадание микрофлоры кишечника в отдел пищеварительного тракта. Там бактерий быть вообще не должно, это приводит к нарушению всасывательной функции и воспалению слизистой.
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    1 апреля 2021, 08:00Наука
    Врач назвала условия очищения организма от токсинов
    Именно поэтому самостоятельно принимать решение о проведении такой процедуры нельзя, необходимо полное обследование и показания врача.

    Мифы о детоксе

    С широким распространением детокс-программ появилось множество мифов, связанных с ними. Об основных из них рассказывает Ольга Еремина: "Первый распространенный миф – для очищения организма требуется голодание.
    Эта практика довольно хорошо изучена медицинской наукой. И вот уже много десятилетий используется методика "Разгрузочная диетотерапия" в качестве лечебного инструмента для помощи больным. Разработаны показания, противопоказания, исследованы по этапам реакция органов и систем на голод, стадии выхода и прочее. И этот метод применим в условиях стационара или санаторно-курортной организации. Но работа организма в условиях голода и в условиях питания с целью детокса – разные вещи.
    Голод – однозначный стресс. И всю его пользу перечеркнут неправильная методика, недопонимание процесса, плохо работающие очистительные системы, сопутствующие заболевания. Детокс-диета же облегчает переваривание пищи, способствует непременной эвакуации текущих отходов. А при обеспечении регулярного потоотделения, лимфодренажных мероприятий активизируются другие пути очищения. При голодании же организм не получает жизненно важные элементы совсем. И в ход идут другие механизмы – выживания.
    Второй по популярности миф: следование детокс-диете, при которой соки фруктов или смузи из ягод и фруктов заменяют приемы пищи. По сути, это почти то же голодание.
    Соки – это раствор простых сахаров. Ничто им не препятствует всосаться мгновенно в кровь. Далее классика – в крови повышается глюкоза, увеличивается уровень инсулина. Сахар в клетке – мы голодные. Это у здоровых людей. У обладателей лишней массы тела, инсулинорезистентности и повышенного холестерина запускаются еще процессы усугубления нездоровья. О каком детоксе может идти речь? Смузи в этом понимании несколько безопаснее соков – в них есть клетчатка, препятствующая быстрому всасыванию сахаров. Но только сахарами сыт не будешь. Длинную сытость обеспечивают белки и жиры. Нужно помнить это. Соки и смузи в небольших количествах (до 200 граммов в день) очень хороши, но в качестве единственного источника питания не годятся".
     
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