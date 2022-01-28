https://ria.ru/20220128/detoks-1770071954.html

Правила детокса: эффективные методы очищения организма и советы врачей

Детоксикация организма (детокс): что это, методы, программы, диета

Правила детокса: эффективные методы очищения организма и советы врачей

Популярность детокс-практик в последнее время постоянно растет. Многие из них обещают не только вывести вредные вещества из организма, но и помочь снизить вес... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:49

2022-01-28T20:49

2022-01-28T20:48

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Популярность детокс-практик в последнее время постоянно растет. Многие из них обещают не только вывести вредные вещества из организма, но и помочь снизить вес. Что такое детоксикация на самом деле, какие методы очищения существуют и какую пользу и вред это может принести – в материале РИА Новости.Детоксикация организмаДетоксикация – это процесс очищения организма от токсинов, среди которых могут быть алкоголь, яды и наркотические вещества. Изначально это — медицинская практика, но сегодня существует большое количество детокс-программ, обещающих вывести "шлаки" с помощью изменений в рационе и образе жизни, а также дополнительных методов, например физиотерапии. Часто это не имеет никакого отношения к доказательной медицине и даже может наносить вред организму.Когда необходимаДетоксикация может понадобиться как в профилактических целях, так и при конкретных заболеваниях. Но важно понимать, что в организме уже заложена собственная система очищения, в работе которой задействованы почки, кишечник, легкие, печень и кожа. Им может потребоваться поддержка, если человек:Сам организм тоже подает сигналы о нарушениях в детокс-системе. Татьяна Федченко, координатор направления фитнес-диагностики сети Pride Club, рассказала РИА Новости, на какие симптомы стоит обратить внимание:Альбина Долганюк, майер-терапевт (занимающийся комплексным оздоровлением врач) австрийского центра здоровья Verba Mayr, уточняет, что есть заболевания, в основе которых лежит хроническая интоксикация организма:В этих случаях врач может рекомендовать пройти плановую детокс-терапию, а при обострениях она нередко становится базой лечения.ПользаПо словам Альбины Долганюк, современный человек имеет дело с большим количеством токсинов, содержащихся в еде, воздухе, бытовой химии. Также нельзя забывать про радиацию и другие виды излучения. Как и любая фильтрационная структура, органы человека, выполняющие, среди прочего, очистительные функции, нуждаются в поддержке. В процессе детоксикации терапевтическое воздействие оказывается на мочевыделительную, пищеварительную, дыхательную, лимфатическую и кровеносную системы, снимается общая токсическая нагрузка с организма.Обратная сторона детоксикацииНесмотря на общую пользу детокс-терапии, заниматься ей самостоятельно не врачи не советуют: неправильный подход и отсутствие медицинского контроля может привести к нежелательным последствиям."Во-первых, во время чистки вместе с токсинами организм покидают и полезные вещества. Чтобы их восстановить, врач, как правило, прописывает курс витаминных комплексов и БАДов. Поскольку каждый случай уникален, необходимо сдавать анализы. Во-вторых, домашний детокс может привести к потере мышечной массы. Это ухудшит не только внешний вид, но и самочувствие. Появятся сонливость, раздражительность и боли в суставах. В-третьих, детокс-диеты могут ухудшить метаболизм. Длительное недоедание воспринимается организмом как стресс, и он начинает накапливать жир про запас. Так что важно проходить лечение под наблюдением опытного специалиста", – уточняет Татьяна Федченко.Принципы детоксикацииЕсли детокс-терапию должен назначать и контролировать врач, то поддержать естественное очищение организма можно, придерживаясь основных принципов:Методы детоксикацииСуществует большое количество методов, которые активно применяются в детокс-терапии. Важно: более ощутимый эффект дает их совокупность, нежели попытки добиться результата с помощью чего-то одного.ДиетаБез изменений в питании добиться детоксикации организма практически невозможно, но и придерживаться строгой диеты со множеством запретов тоже не придется."Главная задача очищения – улучшить метаболизм, – говорит Елена Знахаренко, диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International. – В качестве продуктов подойдут те, в составе которых есть клетчатка. Они дают ощущение сытости на долгое время. Клетчатка содержится в фруктах и овощах, овсяных отрубях и других овсяных продуктах, сушеных бобах, горохе и чечевице. Также можно присмотреться к водянистым овощам и фруктам, таким как помидоры, огурцы, яблоки. В качестве напитков в разгрузочные дни обычно используют зеленый чай, кефир и обычную воду. Можно также попробовать смузи. Все это отличные суперфуды с широким витаминно-минеральным комплексом и высоким содержанием клетчатки"."Если вы решили, что два-три дня на зеленых смузи помогут убрать последствия недельного поедания салата оливье, то это в корне неверно. Так вы лишь потеряете мышечную массу и воду и к тому же можете приобрести проблемы с ЖКТ. Как результат вас ждут срыв и разочарование. Вернуть легкость в теле, хорошее самочувствие и прежние формы помогут только здравый смысл и, конечно же, сбалансированное питание, – отмечает Нонна Ковалевская, нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, проектный менеджер Freedom International Group по бренду COFFEECELL. – Чтобы посодействовать своим печени и лимфатической системе, хотя бы на время избавьтесь от искусственно выведенных продуктов, красителей, усилителей вкуса, консервантов, трансжиров, белой муки, антибиотиков, сахара, алкоголя и дурных пищевых привычек. Это многократно улучшит систему детоксикации организма. Чаще всего именно загрязнение печени и кишечника препятствуют освобождению организма от токсинов. Убрав весь “мусор” из питания даже на одну-две недели, вы получите эффект детокса".Ольга Еремина, диетолог, педиатр клиник "Открытая медицина" и "Интегра": "В рацион необходимо включать только легкие животные (яйца, птица, морепродукты, рыба) или растительные (бобовые, тофу) белки. Обязательно присутствие животных (масло сливочное) и растительных (оливковое, ореховые) жиров. Овощи – по сезону. Для холодного времени года – термически обработанные. Прекрасны теплые салаты, овощные горячие супы. Очень полезно употребление квашеных фруктов и овощей. Углеводные гарниры – в первой половине дня: каша, паста, хлеб. Фрукты, ягоды – по желанию, но лучше сезонные. Напитки – травяные чаи, отвары ягод, смузи".Как составить рацион на день и неделюНеобходимо помнить, что не существует универсального рациона, который одинаково эффективно помог бы любому организму очиститься. Только квалифицированный специалист сможет учесть все особенности здоровья и составить подходящее меню. Ольга Еремина привела пример того, как может выглядеть дневной рацион. По его принципам можно построить меню на неделю.ФизкультураПравильно подобранные физические упражнения принесут ощутимую пользу, независимо от того, стоит ли цель очистить организм или просто улучшить качество жизни. Тем не менее именно в контексте детокса нередко рекомендуют дыхательные упражнения и йогу. Прямое положительное влияние таких практик на процесс очищения организма не доказано, но при правильном подходе и их подборе специалистом это станет отличной поддержкой и дополнением к диете."Физическая активность может способствовать запуску детоксикации. Больше гуляйте на свежем воздухе (10 тысяч шагов в день), плавайте в бассейне, посещайте сауну и баню, регулярно делайте утреннюю гимнастику. Кардионагрузки в виде ходьбы на дорожке или степпере также станут отличным решением", – добавляет Нонна Ковалевская.ЛекарстваПри проведении детокс-терапии врачи нередко назначают различные лекарственные препараты. Как правило, все они имеют мочегонный или слабительный эффект, их задача — очистить печень и кишечник. Без назначения врача использовать такие препараты не рекомендуется, так как дозировку и длительность приема исходя из особенностей организма конкретного человека может определить только специалист. Неконтролируемый прием мочегонных и слабительных может привести к обезвоживанию и нарушениям функций внутренних органов.Также все чаще в аптеках или магазинах здорового питания появляются препараты с припиской "детокс". Как правило, это БАДы, в составе которых — витаминно-минеральный комплекс. Несмотря на то, что они не считаются лекарственными средствами, консультация врача все равно необходима, иначе в лучшем случае они не принесут никакого эффекта, в худшем – навредят организму.ФизиотерапияФизиотерапия – один из способов лечения заболеваний, в основе которого лежит воздействие на организм теплом, холодом, электротоком, магнитным, УФ- и ИК-излучением. О том, какие физиотерапевтические методы используются в контексте детокс-программ, РИА Новости рассказала Оксана Силенко, научный медицинский представитель профессионального немецкого космецевтического бренда Janssen Cosmetics:Все физиотерапевтические методики имеют общие и местные противопоказания. К общим относятся:К местным противопоказаниям можно отнести острые гнойные воспалительные процессы, экзему, дерматит, нарушение целостности кожных покровов.Особые случаиК особым методам детоксикации организма относятся медицинские процедуры. Они назначаются только врачом при определенных состояниях.Отдельно можно выделить гидроколонотерапию, или мониторное очищение кишечника. Эта процедура очень популярна среди последователей детокс-терапии. Она представляет собой очищение толстого кишечника с помощью большого объема воды, медицинских растворов или отваров лекарственных трав. По сути, это клизма, но модернизированная и более эффективная.Процедура длится в среднем 30–40 минут, и за это время через кишечник проходит около 20 литров воды. Гидроколонотерапия позволяет полностью очистить толстую кишку и снять воспаления при наличии таковых. Метод имеет множество противопоказаний, среди которых:Необоснованно частое проведение подобной процедуры может привести к негативным последствиям:Именно поэтому самостоятельно принимать решение о проведении такой процедуры нельзя, необходимо полное обследование и показания врача.Мифы о детоксеС широким распространением детокс-программ появилось множество мифов, связанных с ними. Об основных из них рассказывает Ольга Еремина: "Первый распространенный миф – для очищения организма требуется голодание.Эта практика довольно хорошо изучена медицинской наукой. И вот уже много десятилетий используется методика "Разгрузочная диетотерапия" в качестве лечебного инструмента для помощи больным. Разработаны показания, противопоказания, исследованы по этапам реакция органов и систем на голод, стадии выхода и прочее. И этот метод применим в условиях стационара или санаторно-курортной организации. Но работа организма в условиях голода и в условиях питания с целью детокса – разные вещи.Голод – однозначный стресс. И всю его пользу перечеркнут неправильная методика, недопонимание процесса, плохо работающие очистительные системы, сопутствующие заболевания. Детокс-диета же облегчает переваривание пищи, способствует непременной эвакуации текущих отходов. А при обеспечении регулярного потоотделения, лимфодренажных мероприятий активизируются другие пути очищения. При голодании же организм не получает жизненно важные элементы совсем. И в ход идут другие механизмы – выживания.Второй по популярности миф: следование детокс-диете, при которой соки фруктов или смузи из ягод и фруктов заменяют приемы пищи. По сути, это почти то же голодание.Соки – это раствор простых сахаров. Ничто им не препятствует всосаться мгновенно в кровь. Далее классика – в крови повышается глюкоза, увеличивается уровень инсулина. Сахар в клетке – мы голодные. Это у здоровых людей. У обладателей лишней массы тела, инсулинорезистентности и повышенного холестерина запускаются еще процессы усугубления нездоровья. О каком детоксе может идти речь? Смузи в этом понимании несколько безопаснее соков – в них есть клетчатка, препятствующая быстрому всасыванию сахаров. Но только сахарами сыт не будешь. Длинную сытость обеспечивают белки и жиры. Нужно помнить это. Соки и смузи в небольших количествах (до 200 граммов в день) очень хороши, но в качестве единственного источника питания не годятся".

https://ria.ru/20220115/pechen-1767994848.html

https://ria.ru/20220109/dieta-1765724199.html

https://ria.ru/20210401/toksiny-1603505467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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