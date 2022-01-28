Правила детокса: эффективные методы очищения организма и советы врачей
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Популярность детокс-практик в последнее время постоянно растет. Многие из них обещают не только вывести вредные вещества из организма, но и помочь снизить вес. Что такое детоксикация на самом деле, какие методы очищения существуют и какую пользу и вред это может принести – в материале РИА Новости.
Детоксикация организма
Детоксикация – это процесс очищения организма от токсинов, среди которых могут быть алкоголь, яды и наркотические вещества. Изначально это — медицинская практика, но сегодня существует большое количество детокс-программ, обещающих вывести "шлаки" с помощью изменений в рационе и образе жизни, а также дополнительных методов, например физиотерапии. Часто это не имеет никакого отношения к доказательной медицине и даже может наносить вред организму.
Когда необходима
Детоксикация может понадобиться как в профилактических целях, так и при конкретных заболеваниях. Но важно понимать, что в организме уже заложена собственная система очищения, в работе которой задействованы почки, кишечник, легкие, печень и кожа. Им может потребоваться поддержка, если человек:
- —курит, употребляет алкоголь;
- —отдает предпочтение вредной пище;
- —живет в регионе с неблагоприятной экологической обстановкой;
- —работает на вредном производстве.
Девушка на приеме у психотерапевта
Сам организм тоже подает сигналы о нарушениях в детокс-системе. Татьяна Федченко, координатор направления фитнес-диагностики сети Pride Club, рассказала РИА Новости, на какие симптомы стоит обратить внимание:
- —снижение иммунитета — если взрослый человек переносит ОРВИ чаще шести раз в год или болезни регулярно приводят к осложнениям в виде синусита, гайморита или гнойной ангины;
- —общее недомогание — постоянная усталость, быстрая утомляемость, подавленность, раздражительность, ломота в мышцах и суставах;
- —колебания гормонального фона— изменение запаха тела, потливость, скачки веса независимо от рациона;
- —ухудшение внешнего вида — секутся волосы, расслаиваются ногти, кожа приходит в плохое состояние;
- —проблемы с обменом веществ и пищеварением — человек регулярно испытывает чувство тяжести и вздутие после еды.
Альбина Долганюк, майер-терапевт (занимающийся комплексным оздоровлением врач) австрийского центра здоровья Verba Mayr, уточняет, что есть заболевания, в основе которых лежит хроническая интоксикация организма:
- —аллергия,
- —кожные заболевания,
- —хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма,
- —заболевания щитовидной железы,
- —ожирение,
- —бесплодие,
- —депрессия,
- —нарушение обмена веществ,
- —заболевания печени.
В этих случаях врач может рекомендовать пройти плановую детокс-терапию, а при обострениях она нередко становится базой лечения.
Капсулы контейнерами пищевых добавок
Польза
По словам Альбины Долганюк, современный человек имеет дело с большим количеством токсинов, содержащихся в еде, воздухе, бытовой химии. Также нельзя забывать про радиацию и другие виды излучения. Как и любая фильтрационная структура, органы человека, выполняющие, среди прочего, очистительные функции, нуждаются в поддержке. В процессе детоксикации терапевтическое воздействие оказывается на мочевыделительную, пищеварительную, дыхательную, лимфатическую и кровеносную системы, снимается общая токсическая нагрузка с организма.
Обратная сторона детоксикации
Несмотря на общую пользу детокс-терапии, заниматься ей самостоятельно не врачи не советуют: неправильный подход и отсутствие медицинского контроля может привести к нежелательным последствиям.
"Во-первых, во время чистки вместе с токсинами организм покидают и полезные вещества. Чтобы их восстановить, врач, как правило, прописывает курс витаминных комплексов и БАДов. Поскольку каждый случай уникален, необходимо сдавать анализы. Во-вторых, домашний детокс может привести к потере мышечной массы. Это ухудшит не только внешний вид, но и самочувствие. Появятся сонливость, раздражительность и боли в суставах. В-третьих, детокс-диеты могут ухудшить метаболизм. Длительное недоедание воспринимается организмом как стресс, и он начинает накапливать жир про запас. Так что важно проходить лечение под наблюдением опытного специалиста", – уточняет Татьяна Федченко.
Принципы детоксикации
Если детокс-терапию должен назначать и контролировать врач, то поддержать естественное очищение организма можно, придерживаясь основных принципов:
- —исключение из рациона "мусорной" (не приносящей пользы) еды — консервов, колбас, конфет, тортов итому подобного. Продукты из переработанного мяса нужно заменить на натуральные— вместо колбасы и сосисок выбирать говядину или курицу, вместо консервов — филе или стейки из рыбы;
- —предпочтение воды другим напиткам — она должна составлять большую часть всей потребляемой жидкости;
- —использование при готовке полезных специй и трав, таких как базилик, тмин, петрушка и паприка;
- —нормализация режима сна;
- —организованная физической активности;
- —снижение уровня стресса.
Методы детоксикации
Существует большое количество методов, которые активно применяются в детокс-терапии. Важно: более ощутимый эффект дает их совокупность, нежели попытки добиться результата с помощью чего-то одного.
Диета
Без изменений в питании добиться детоксикации организма практически невозможно, но и придерживаться строгой диеты со множеством запретов тоже не придется.
"Главная задача очищения – улучшить метаболизм, – говорит Елена Знахаренко, диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International. – В качестве продуктов подойдут те, в составе которых есть клетчатка. Они дают ощущение сытости на долгое время. Клетчатка содержится в фруктах и овощах, овсяных отрубях и других овсяных продуктах, сушеных бобах, горохе и чечевице. Также можно присмотреться к водянистым овощам и фруктам, таким как помидоры, огурцы, яблоки. В качестве напитков в разгрузочные дни обычно используют зеленый чай, кефир и обычную воду. Можно также попробовать смузи. Все это отличные суперфуды с широким витаминно-минеральным комплексом и высоким содержанием клетчатки".
Гречка с сухофруктами и кефиром
"Если вы решили, что два-три дня на зеленых смузи помогут убрать последствия недельного поедания салата оливье, то это в корне неверно. Так вы лишь потеряете мышечную массу и воду и к тому же можете приобрести проблемы с ЖКТ. Как результат вас ждут срыв и разочарование. Вернуть легкость в теле, хорошее самочувствие и прежние формы помогут только здравый смысл и, конечно же, сбалансированное питание, – отмечает Нонна Ковалевская, нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, проектный менеджер Freedom International Group по бренду COFFEECELL. – Чтобы посодействовать своим печени и лимфатической системе, хотя бы на время избавьтесь от искусственно выведенных продуктов, красителей, усилителей вкуса, консервантов, трансжиров, белой муки, антибиотиков, сахара, алкоголя и дурных пищевых привычек. Это многократно улучшит систему детоксикации организма. Чаще всего именно загрязнение печени и кишечника препятствуют освобождению организма от токсинов. Убрав весь “мусор” из питания даже на одну-две недели, вы получите эффект детокса".
Ольга Еремина, диетолог, педиатр клиник "Открытая медицина" и "Интегра": "В рацион необходимо включать только легкие животные (яйца, птица, морепродукты, рыба) или растительные (бобовые, тофу) белки. Обязательно присутствие животных (масло сливочное) и растительных (оливковое, ореховые) жиров. Овощи – по сезону. Для холодного времени года – термически обработанные. Прекрасны теплые салаты, овощные горячие супы. Очень полезно употребление квашеных фруктов и овощей. Углеводные гарниры – в первой половине дня: каша, паста, хлеб. Фрукты, ягоды – по желанию, но лучше сезонные. Напитки – травяные чаи, отвары ягод, смузи".
Как составить рацион на день и неделю
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Необходимо помнить, что не существует универсального рациона, который одинаково эффективно помог бы любому организму очиститься. Только квалифицированный специалист сможет учесть все особенности здоровья и составить подходящее меню. Ольга Еремина привела пример того, как может выглядеть дневной рацион. По его принципам можно построить меню на неделю.
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
Белки
Омлет из 2-3 яиц
Рыба — филе или стейк
—
Фрикадельки куриные – 100 г
Масла
Сливочное масло – 20 г
Растительное масло – 20 г
—
Растительное масло – 20 г
Углеводы
Каша гречневая – 150 г
Макароны – 100–150 г
—
—
Овощи
Нарезка овощная – 100 г
Овощной суп с фасолью – 400–500 г
—
Винегрет – 200 г
Фрукты, ягоды
—
—
Смузи из ягод и банана – 100 г
—
Физкультура
Посетители фитнес-клуба
Правильно подобранные физические упражнения принесут ощутимую пользу, независимо от того, стоит ли цель очистить организм или просто улучшить качество жизни. Тем не менее именно в контексте детокса нередко рекомендуют дыхательные упражнения и йогу. Прямое положительное влияние таких практик на процесс очищения организма не доказано, но при правильном подходе и их подборе специалистом это станет отличной поддержкой и дополнением к диете.
"Физическая активность может способствовать запуску детоксикации. Больше гуляйте на свежем воздухе (10 тысяч шагов в день), плавайте в бассейне, посещайте сауну и баню, регулярно делайте утреннюю гимнастику. Кардионагрузки в виде ходьбы на дорожке или степпере также станут отличным решением", – добавляет Нонна Ковалевская.
Лекарства
При проведении детокс-терапии врачи нередко назначают различные лекарственные препараты. Как правило, все они имеют мочегонный или слабительный эффект, их задача — очистить печень и кишечник. Без назначения врача использовать такие препараты не рекомендуется, так как дозировку и длительность приема исходя из особенностей организма конкретного человека может определить только специалист. Неконтролируемый прием мочегонных и слабительных может привести к обезвоживанию и нарушениям функций внутренних органов.
Также все чаще в аптеках или магазинах здорового питания появляются препараты с припиской "детокс". Как правило, это БАДы, в составе которых — витаминно-минеральный комплекс. Несмотря на то, что они не считаются лекарственными средствами, консультация врача все равно необходима, иначе в лучшем случае они не принесут никакого эффекта, в худшем – навредят организму.
Физиотерапия
Девушка проходит процедуру гидромассажа
Физиотерапия – один из способов лечения заболеваний, в основе которого лежит воздействие на организм теплом, холодом, электротоком, магнитным, УФ- и ИК-излучением. О том, какие физиотерапевтические методы используются в контексте детокс-программ, РИА Новости рассказала Оксана Силенко, научный медицинский представитель профессионального немецкого космецевтического бренда Janssen Cosmetics:
- —баротерапия (вакуумный массаж, прессотерапия) – аппаратный массаж, действие которого основано на воздействии низкого или высокого атмосферного давления. Такой метод направлен на улучшение лимфо- и кровообращения, очищение организма, снижение отеков, улучшение питания тканей (мышечной, соединительной), повышение иммунитета и стрессоустойчивости;
- —бальнеотерапия – лечение морской или минеральной водой в виде душей (душ Шарко, душ Виши, циркулярный душ), гидромассажа и солевых ванн (флоатинг). Принцип действия бальнеотерапии заключается в создании осмотического давления в тканях, усилении терморегуляции и улучшении обменной и выделительной функций. Все минеральные воды повышают качество кожи в результате ее детокса, обеспечивают нормализацию лимфо- и кровообращения, восстановление водного баланса;
- —миостимуляция – метод, который в первую очередь назначается людям с мышечной атрофией вследствие нарушения лимфодренажа и кровотока в окружающих тканях. Застой лимфы приводит к накоплению токсичных метаболитов, к плохому кровообращению и к дефициту питания. В итоге развивается целлюлит (болезнь жировой ткани) и, как следствие, возникает мышечный ацидоз;
- —эндермологические методы воздействия(вакуумно-роликовый массаж). Суть метода состоит в сочетании воздействия вакуума с роликовым механизмом для более глубокой проработки кожной и подкожно-жировой клетчатки, сосудов и мышечной ткани. Цель – стимулировать процессы метаболизма, устранить "жировые ловушки", снять спазмы в мышцах, снизить отеки, улучшить качество кожи;
Все физиотерапевтические методики имеют общие и местные противопоказания. К общим относятся:
- —выраженная сердечно-сосудистая, дыхательная, почечная, печеночная и другие недостаточности;
- —острая фаза течения вирусного, бактериального заболевания или обострение любого хронического процесса;
- —высокая температура тела и признаки ОРВИ;
- —опухолевые заболевания, а также некоторые заболевания крови;
- —эпилепсия и психические расстройства;
- —беременность и лактация;
- —индивидуальная непереносимость отдельных физических факторов.
К местным противопоказаниям можно отнести острые гнойные воспалительные процессы, экзему, дерматит, нарушение целостности кожных покровов.
Особые случаи
К особым методам детоксикации организма относятся медицинские процедуры. Они назначаются только врачом при определенных состояниях.
Отдельно можно выделить гидроколонотерапию, или мониторное очищение кишечника. Эта процедура очень популярна среди последователей детокс-терапии. Она представляет собой очищение толстого кишечника с помощью большого объема воды, медицинских растворов или отваров лекарственных трав. По сути, это клизма, но модернизированная и более эффективная.
Процедура длится в среднем 30–40 минут, и за это время через кишечник проходит около 20 литров воды. Гидроколонотерапия позволяет полностью очистить толстую кишку и снять воспаления при наличии таковых. Метод имеет множество противопоказаний, среди которых:
- —беременность,
- —заболевания сердечно-сосудистой системы,
- —цирроз печени,
- —мочекаменная болезнь,
- —почечная недостаточность и другие.
Необоснованно частое проведение подобной процедуры может привести к негативным последствиям:
- —нарушение баланса электролитов — калия, натрия и других. Это в свою очередь негативно сказывается на почках и сердце;
- —удаление полезных бактерий вместе с вредными, так как сама процедура подразумевает полное очищение кишечника. Микрофлора созревает в организме долгое время, и восстановить все разнообразие микроорганизмов с помощью препаратов очень сложно;
- —синдром "ленивого кишечника". От частых процедур может возникнуть привыкание. Нарушается перистальтика (сокращение кишечника), возникают запоры и метеоризм, а также увеличивается количество патогенных микроорганизмов;
- —попадание микрофлоры кишечника в отдел пищеварительного тракта. Там бактерий быть вообще не должно, это приводит к нарушению всасывательной функции и воспалению слизистой.
1 апреля 2021, 08:00НаукаВрач назвала условия очищения организма от токсинов
Именно поэтому самостоятельно принимать решение о проведении такой процедуры нельзя, необходимо полное обследование и показания врача.
Мифы о детоксе
С широким распространением детокс-программ появилось множество мифов, связанных с ними. Об основных из них рассказывает Ольга Еремина: "Первый распространенный миф – для очищения организма требуется голодание.
Эта практика довольно хорошо изучена медицинской наукой. И вот уже много десятилетий используется методика "Разгрузочная диетотерапия" в качестве лечебного инструмента для помощи больным. Разработаны показания, противопоказания, исследованы по этапам реакция органов и систем на голод, стадии выхода и прочее. И этот метод применим в условиях стационара или санаторно-курортной организации. Но работа организма в условиях голода и в условиях питания с целью детокса – разные вещи.
Голод – однозначный стресс. И всю его пользу перечеркнут неправильная методика, недопонимание процесса, плохо работающие очистительные системы, сопутствующие заболевания. Детокс-диета же облегчает переваривание пищи, способствует непременной эвакуации текущих отходов. А при обеспечении регулярного потоотделения, лимфодренажных мероприятий активизируются другие пути очищения. При голодании же организм не получает жизненно важные элементы совсем. И в ход идут другие механизмы – выживания.
Второй по популярности миф: следование детокс-диете, при которой соки фруктов или смузи из ягод и фруктов заменяют приемы пищи. По сути, это почти то же голодание.
Соки – это раствор простых сахаров. Ничто им не препятствует всосаться мгновенно в кровь. Далее классика – в крови повышается глюкоза, увеличивается уровень инсулина. Сахар в клетке – мы голодные. Это у здоровых людей. У обладателей лишней массы тела, инсулинорезистентности и повышенного холестерина запускаются еще процессы усугубления нездоровья. О каком детоксе может идти речь? Смузи в этом понимании несколько безопаснее соков – в них есть клетчатка, препятствующая быстрому всасыванию сахаров. Но только сахарами сыт не будешь. Длинную сытость обеспечивают белки и жиры. Нужно помнить это. Соки и смузи в небольших количествах (до 200 граммов в день) очень хороши, но в качестве единственного источника питания не годятся".