https://ria.ru/20220318/pomidory-1778834975.html

Когда сажать помидоры: правила посева и особенности выращивания томатов

Когда сажать помидоры на рассаду 2022: посадка семян по лунному календарю

Когда сажать помидоры: правила посева и особенности выращивания томатов

Март и апрель — идеальное время для посадки помидоров на рассаду. Когда сажать томаты для тепличного выращивания, а когда те, которые планируется выращивать в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:15

2022-03-18T14:15

2022-03-18T15:16

растения

помидоры

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Март и апрель — идеальное время для посадки помидоров на рассаду. Когда сажать томаты для тепличного выращивания, а когда те, которые планируется выращивать в открытом грунте, как выбрать благоприятные дни по лунному календарю - 2022, как правильно подготовить семена и ухаживать за помидорами, чтобы собрать обильный урожай, — в материале РИА Новости.Посадка помидоровГарантировать получение урожая может только выращивание здоровой рассады томатов. Но даже опытные огородники зачастую сталкиваются с проблемами при культивировании этих овощей. Важно не только правильно подобрать семена и ухаживать за рассадой в домашних условиях, но и вовремя высадить ее в грунт, не допускать ошибок при поливе и борьбе с вредителями.Когда сажать помидорыЧтобы получить здоровую и выносливую рассаду томатов и собрать богатый урожай, необходимо грамотно подойти к подбору сортов, подготовке семян и выбрать удачное время для посева помидоров. Так, слишком ранний сев приведет к тому, что сеянцы начнут вытягиваться и страдать от нехватки пространства и недостатка объема грунта. А поздняя посадка не позволит растениям достаточно развиться.По регионуБлагоприятные сроки посева томатов на рассаду выбирают с учетом климата региона и выбранного сорта:Если планируется выращивать овощи в теплице, то высаживать семена нужно раньше, если в открытом грунте – на две-три недели позже. Земля должна быть прогрета до 14-16˚С, заморозки могут погубить будущий урожай.По лунному календарюПо мнению огородников, прямое влияние на растения оказывают фазы Луны. Считается, что на растущую луну лучше сажать культуры с наземными плодами, а в период убывающей - корнеплоды. Полнолуние и новолуние непригодны для посева и пересадки растений. Лучшие дни для сева томатов в 2022 году:март — 3, 6, 7, 8, 11–13, 19–22, 25, 26, 29, 30;апрель — 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27.Выбор семян помидоровСортов (созданных селекционным способом) и гибридов (скрещенных) томатов очень много. Выбирая семена для посадки, следует учитывать условия выращивания (открытый грунт, временное укрытие или теплица), а также назначение. Например, для переработки подойдут крупноплодные сорта, для летних салатов сочные и нежные биф-томаты, а для цельной консервации нужны и средние и мелкие плоды с плотной мякотью.В описании каждого сорта/гибрида обязательно указаны условия выращивания и вид томатов: детерминантные (низкорослые) или индетерминантные (высокорослые). На упаковке размещают и рекомендуемые сроки посева. Если такой информации нет, то следует опираться на срок созревания помидоров:Посев семян на рассаду"Перед посевом нужно позаботиться об освещении растений, температуре и вентиляции. Для посева используют любой субстрат, который можно заменить смесью песка и торфа (50 на 50). Нет необходимости сеять густо, помните, что рассада должна вытягиваться", — комментирует Дмитрий Матвеев, президент группы компаний "Кабош".Выбор емкостиДля посева помидоров используют особую тару со специальными (дренажными) отверстиями на дне: пластиковые стаканчики и кассеты, ящики из дерева и пластика, торфяные стаканчики и таблетки. Многие огородники высевают семена в предварительно вымытые бумажные пакеты из-под молочной продукции или сока. Это простой и бюджетный вариант. Перед использованием все емкости промывают и просушивают, прошлогоднюю тару тщательно дезинфицируют.Подготовка грунтаПочву для рассады можно приготовить самостоятельно или купить готовый грунт в магазине. Выбирать следует составы с пометкой "универсальный".Основные требования к почве:Для роста и развития томатов хорошо подходит почва, в составе которой присутствуют такие компоненты как дерновая/огородная земля, торф, перепревшие опилки и листовой перегной, навоз, опавшая хвоя.Опытные огородники советуют при самостоятельном приготовлении грунта для рассады томатов использовать песок, древесную золу, вермикулит, известь, перлит, доломитовую муку. Огородница с большим стажем Тамара Козырева делится своим способом приготовления почвенной смеси в домашних условиях:Подготовка семянНеважно, собраны семена своими руками или приобретены в магазине, перед посадкой нужно произвести определенные процедуры. Этапы подготовки семян томатов к посеву включают:ПосевЧтобы гарантированно получить качественный урожай, необходимо выполнить все подготовительные процедуры, связанные с высаживанием семян на рассаду. Сеять томаты рекомендовано примерно за 50–60 дней до высадки в грунт. Сортовые помидоры и гибриды имеют разные условия прорастания, их нужно размещать в разные емкости.В индивидуальных горшочках делают ямки, а в посадочных ящиках борозды и углубляют семена на полтора-два сантиметра, оставляя расстояние между саженцами два сантиметра, а ширину между рядами — не менее трех. Земля должна быть хорошо увлажнена.ПикировкаПикировку — рассаживание рассады в отдельные стаканчики необходимо делать, если томаты выращивались в общих ящиках. Ее проводят в фазе появления у сеянца двух-трех листочков.Тамара Козырева советует на треть прищипнуть самый длинный корешок, это способствует росту мощной корневой системы томатов. Она поделилась своей технологией пикировки:После пикировки Тамара Козырева рекомендует затенить растения от солнечных лучей — на два-три дня. В этот период прямое солнце может навредить еще не прижившейся рассаде. Первую пикировку томатов совершают в стаканчики объемом 200 мл. А когда рассада перерастет эти емкости (примерно через две-три недели), выполняют перевалку в горшочки по 0,5-1 литра.ПодкормкаРассада томатов впитывает из грунта питательные элементы, поэтому необходимо вносить удобрения, чередуя минеральные и органические подкормки. Делать это нужно после пикировки, потом через неделю и еще за пять дней до высадки в открытый грунт. Дачники часто используют удобрения натурального происхождения (золу, перегной, настоянный птичий помет, мочевину, перебродившую траву) и готовые растворы из магазина.Уход за рассадойРассаду необходимо проветривать — с появлением первых побегов нужно периодически снимать пленку/крышку и удалять конденсат. До прорастания всходов полив рекомендуется делать пульверизатором, а сеянцы поливать под корень и не допускать пересыхания или наоборот чрезмерной заливки почвы. Обеспечить оптимальную температуру 20-22°С и максимально возможное естественное освещение.Посадка в открытый грунтОптимальные сроки для высадки рассады помидоров:Отталкиваться необходимо от выбранного сорта и среднего периода от посева до потребительской зрелости томатов: раннеспелые — 40-50 дней, среднеспелые — 55-60 дней, позднеспелые — 70 дней.Выбор и подготовка почвыНе рекомендуется высаживать помидоры на то же самое место, а также на грядки, где раньше росли перец, картофель и баклажаны. Перед посадкой требуется тщательно подготовить почву: перекопать, очистить от сорной травы и кореньев, разровнять. Сажать в грунт при температуре воздуха днем не менее 22 °С, ночью 15°С, при этом на стебле должно быть не менее шести листочков, а высота рассады примерно 30-35 см.Посадка рассады в открытый грунтПо словам Дмитрия Матвеева, если планируется выращивание помидоров в теплице, то посев нужно делать рядами (для эффективного использования освещения). "Высаживать томаты нужно в первой половине июня, как только станет понятно, что заморозков больше не будет. Важно размещать растения с расстоянием до 50 см между рядами, а перед посадкой подготовить лунки и пролить их водой — около литра на одну лунку", — отмечает эксперт.Посадка помидоров в открытый грунт семенамиДля безрассадного выращивания берут скороспелые сорта с периодом созревания плодов 60–75 дней. Но такой метод используют только в южных субтропических регионах. В средней полосе посадка помидор в открытый грунт семенами — это большой риск полностью лишиться урожая. Все зависит от погодных условий, сложившихся в период вегетации.Как правильно ухаживать за культуройНарушение режимов температуры, освещения и увлажнения приводит к ослаблению растений. Для выращивания томатов нужен свет (не менее 14 часов), умеренная температура (растения не любят жару) и полив. Нельзя допускать пересушивания почвы, а для увлажнения использовать только отстоянную воду комнатной температуры. Важно вовремя пропалывать грядки. Томаты нуждаются в пасынковании (удалении боковых побегов) и прищипывании верхушки побега для нормального формирования кустов и плодоношения томатов. Подвязка помидоров предотвратит травмы стебля и спасет плоды от излишней влаги и вредных насекомых."Первый раз окучивать помидоры необходимо через 9-11 дней после высадки. Второй раз обработку проводят через 16-20 дней. Кроме того, они требуют минеральную подкормку и удобрения, сделать это необходимо пару раз за лето", — говорит Дмитрий Матвеев.Тамара Козырева рекомендует сделать подкормку помидоров спустя две недели после высадки рассады в грунт. "В 10 литрах воды развести полкилограмма коровяка и одну столовую ложку нитрофоски. Вылить под каждый куст по литру такого раствора, — говорит она. — А вторую подкормку провести во время цветения второй цветочной кисти. Размешать в 10 литрах воды полкилограмма коровяка, столовую ложку сульфата калия, пол чайной ложки борной кислоты и таблетку микроудобрений".Сбор и хранение урожаяПо мере созревания и подрастания помидоры снимают с кустов. Тамара Козырева утверждает, что лучшее время сбора томатов — утренняя сухая погода. После сборки урожая следует рассортировать плоды, учитывая степень зрелости, убрать больные и подпорченные томаты. Если ночами уже холодно и есть туманы, то помидоры срывают, не дожидаясь созревания. На солнце плоды начнут буреть, станут красными и готовыми к употреблению.Борьба с болезнями и вредителямиСамые распространенные заболевания томатов:Большинство заболеваний томатов возникает в условиях чрезмерной влажности. Частый и обильный полив опасен и приводит к гибели растений.Ошибки в посадкеНачинающие дачники часто допускают ошибки и не получают желаемый урожай томатов. Причин тому несколько:Советы опытных огородников"Если весна затянулась, а рассада уже сильно вытянулась, то при посадке необходимо расположить растения в лунке наклонно под острым углом. Закрыть лунку так, чтобы и корни и стебель до первых листьев оказались в почве. А на поверхности осталась лишь облиственная часть помидоров. Уплотнить почву вокруг растений и хорошенько пролить. Со временем на стебле образуются дополнительные корни. Мощная корневая система придаст устойчивость растениям и будет хорошо питать их", — говорит Тамара Козырева.Опытная дачница говорит, что нельзя поливать растения ледяной водой и перекармливать удобрениями. Не рекомендует высаживать культуры на одной и той же грядке, т.к. почва беднеет, в ней накапливаются болезни и вредители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

растения, помидоры, россия