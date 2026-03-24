Когда сажать помидоры на рассаду в 2026: лунный календарь, советы по уходу

Март и апрель — идеальное время для посадки томатов на рассаду. Когда сажать помидоры для тепличного выращивания, а когда сеять те, которые планируется выращивать в открытом грунте, как выбрать благоприятные дни по лунному календарю на 2026 год, как правильно подготовить семена и ухаживать за помидорами, чтобы собрать обильный урожай, — в материале РИА Новости.

Когда сажать помидоры на рассаду

Гарантировать получение урожая может только выращивание здоровой рассады томатов. Но даже опытные огородники зачастую сталкиваются с проблемами при культивировании этих овощей. Важно не только правильно подобрать семена и ухаживать за рассадой в домашних условиях, но и вовремя высадить ее в грунт, не допускать ошибок при поливе и борьбе с вредителями.

Чтобы получить здоровую и выносливую рассаду томатов и собрать богатый урожай, необходимо грамотно подойти к подбору сортов, подготовке семян и выбрать удачное время для посева помидоров. Так, слишком ранний сев приведет к тому, что сеянцы начнут вытягиваться и страдать от нехватки пространства и недостатка объема грунта. А поздняя посадка не позволит растениям достаточно развиться.

Сроки посадки помидоров для разных регионов

Благоприятные сроки посева томатов на рассаду выбирают с учетом климата региона и выбранного сорта.

Наиболее подходящие сроки посадки помидоров по регионам в 2026 году Регион Посев на рассаду Высадка в теплицу Высадка в открытый грунт Сорта Южные регионы февраль (конец) — начало марта апрель (начало-середина) апрель (середина-конец) “Розовый гигант”, “Микадо”, “Эльф”, “Лакомка”, “Гектор” и другие Урал и Сибирь конец марта-вторая декада апреля конец мая-начало июня середина июня “Петруша огородник”, “Дачник”, “Ляна”, “Яблоки на снегу”, “Метелица”, “Жемчужина Сибири” и другие Средняя полоса (в т.ч. Подмосковье) начало марта-середина апреля начало мая конец мая-начало июня “Невский”, “Чио-чио-сан”, “Бычье сердце”, “Благовест”, “Розовый мед”, “Андромеда F1” и другие Северо-Запад вторая декада марта конец мая-начало июня начало июня “Румянец Петербурга”, “Балтийский”, “Лисичка”, “Ракета”, “Сибирская тройка”, “Боец”, “Ленинградский гигант” и другие

Если планируется выращивать овощи в теплице, то высаживать семена нужно раньше, если в открытом грунте — на две-три недели позже. Земля должна быть прогрета до 14-16˚С, заморозки могут погубить будущий урожай. На юге страны переезд сеянцев в теплицу возможен с начала апреля, на грядки — с середины апреля. В средней полосе — с начала мая и середины мая соответственно. А ближе к северу растения пересаживают в парники с середины мая, в открытый грунт с конца мая или с начала июня.

Как рассчитать дату посадки помидоров

Чтобы правильно рассчитать дату посева помидоров в 2026 году, нужно следовать простой формуле:

Дата посева = дата высадки в грунт - возраст рассады - время на всходы

Если, например, планируете высаживать помидоры в открытый грунт 20 мая 2026 года: то вычитаем возраст рассады: 60 дней (стандартный срок для формирования крепкой рассады) и минус время на всходы: примерно 7 дней

Расчет:

20 мая 2026 года — 60 дней — 7 дней = 14 марта 2026 года

Тогда сеять семена на рассаду нужно 14 марта 2026 года. При этом важно учитывать даты с учетом климата вашего региона и благоприятные дни с учетом лунного календаря.

Оптимальные сроки для высадки рассады помидоров:

в теплицу — 1-15 мая;

под пленочные укрытия — 20-31 мая;

в открытый грунт — 10-20 июня.

Отталкиваться необходимо от выбранного сорта и среднего периода от посева до потребительской зрелости томатов:

раннеспелые — 40-50 дней, среднеспелые — 55-60 дней, позднеспелые — 70 дней.

Таблица возраста рассады по типам Тип томата Возраст рассады Время на всходы Итого от посева до высадки Ранние 45-50 дней 5-7 дней 50-57 дней Средние 55-60 дней 5-7 дней 60-67 дней Поздние 65-70 дней 5-7 дней 70-77 дней Черри 40-45 дней 5-7 дней 45-52 дня

Лунный календарь посадки помидоров на 2026 год

По мнению огородников, прямое влияние на растения оказывают фазы Луны. Считается, что на растущую луну лучше сажать культуры с наземными плодами, а в период убывающей — корнеплоды. Полнолуние и новолуние непригодны для посева и пересадки растений.

Лучшие дни для сева томатов 2026 году Месяц Благоприятные дни для посева Пикировка Высадка в грунт/теплицу Неблагоприятные дни Февраль 5, 6, 7, 12, 13, 14, 23, 24 8, 9, 15, 16 — 11 (новолуние), 27 (полнолуние) Март 4, 5, 6, 13, 14, 22, 23, 31 7, 8, 15, 16 — 13 (новолуние), 28 (полнолуние) Апрель 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 29, 30 4, 5, 12, 13 21, 22, 23 (теплица) 12 (новолуние), 27 (полнолуние) Май 1, 8, 9, 10, 17, 18, 27, 28 2, 3, 11, 12 19, 20, 25, 26 (ОГ, юг) 11 (новолуние), 26 (полнолуние) Июнь — — 1, 2, 8, 9, 15, 16 (ОГ, север) 10 (новолуние), 25 (полнолуние)

Февраль — посев ранних сортов для теплиц (юг России)

Март — основной месяц посева (средняя полоса, Подмосковье)

Апрель — поздние сорта, Урал, Сибирь, пикировка мартовских посевов

Май — высадка рассады в теплицы и ОГ (юг), пикировка апрельских

Июнь — высадка в ОГ (Урал, Сибирь).

Влияние фаз Луны на рост растений

Лунный посевной календарь определяет благоприятные и неблагоприятные дни для работ с растениями — посадки на рассаду, высадки в грунт, обрезки, пикировки, пересадки, обработки от вредителей.

Период растущей луны считается наиболее благоприятным дни для посева и посадки томатов. Считается, что лучше всего развиваются растения именно надземной частью.

Период растущей Луны в 2026 году:

1, 2, 20–31 марта;

1, 18–30 апреля;

17–31 мая;

16–29 июня.

Отмечают и то, через какой знак зодиака проходит Луна в тот или иной день — через плодородный или бесплодный. Астрологи относят к наиболее плодородным знаки Тельца, Рака, Скорпиона. А вот к непродуктивным — Водолей, Овен, Лев.

Выбор семян

Сортов (созданных селекционным способом) и гибридов (скрещенных) томатов очень много. Выбирая семена для посадки, следует учитывать условия выращивания (открытый грунт, временное укрытие или теплица), а также назначение. Например, для переработки подойдут крупноплодные сорта, для летних салатов сочные и нежные биф-томаты, а для цельной консервации нужны и средние, и мелкие плоды с плотной мякотью.

В описании каждого сорта/гибрида обязательно указаны условия выращивания и вид томатов: детерминантные (низкорослые) или индетерминантные (высокорослые). На упаковке размещают и рекомендуемые сроки посева. Если такой информации нет, то следует опираться на срок созревания помидоров:

скороспелые сорта сеют за 100-110 дней до сбора урожая;

сорта среднего срока созревания — за 120 дней;

поздние сорта — за 130-140.

Подготовка семян к посадке

Неважно, собраны семена своими руками или приобретены в магазине, перед посадкой нужно произвести определенные процедуры. Этапы подготовки семян томатов к посеву включают:

Сортировку — калибровка посевного материала: семена опускают в воду и ждут три-пять минут. Те, что всплыли, выбрасывают, т.к. это означает, что зародыш погиб, они непригодны для посева.

Обеззараживание — для устранения болезнетворных возбудителей. Для дезинфекции семян используют растворы:

- марганцовки (один грамм средства на 100 мл воды);

- пищевой соды (10 грамм растворить в литре воды и замачивать семена 12-24 часов);

- фитоспорина (1,5 грамма препарата на 100 мл воды, оставить семена в растворе на два часа);

- сока алоэ (разводят водой 1:1 и сутки выдерживают в нем семена).

Закаливание — семена держат в холоде от суток до недели (днем при комнатной температуре, а ночью в холодильнике). Это повышает стойкость растений к холоду и другим неблагоприятным условиям.

Проращивание способствует ускорению появления сеянцев. Семена выкладывают в увлажненную салфетку или марлю на блюдце, укутывают полиэтиленовым пакетом, ставят в теплое место и регулярно смачивают. Прорастание начинается примерно через три-пять дней.

Посев семян на рассаду

Чтобы гарантированно получить качественный урожай, необходимо выполнить все подготовительные процедуры, связанные с высаживанием семян на рассаду. Сеять томаты рекомендовано примерно за 50–60 дней до высадки в грунт. Сортовые помидоры и гибриды имеют разные условия прорастания, их нужно размещать в разные емкости.

В индивидуальных горшочках делают ямки, а в посадочных ящиках борозды и углубляют семена на полтора-два сантиметра, оставляя расстояние между саженцами два сантиметра, а ширину между рядами — не менее трех. Земля должна быть хорошо увлажнена.

Выбор емкости

Для посева помидоров используют особую тару со специальными (дренажными) отверстиями на дне: пластиковые стаканчики и кассеты, ящики из дерева и пластика, торфяные стаканчики и таблетки. Многие огородники высевают семена в предварительно вымытые бумажные пакеты из-под молочной продукции или сока. Это простой и бюджетный вариант. Перед использованием все емкости промывают и просушивают, прошлогоднюю тару тщательно дезинфицируют.

Подготовка грунта

Почву для рассады можно приготовить самостоятельно или купить готовый грунт в магазине. Выбирать следует составы с пометкой "универсальный".

Основные требования к почве:

рыхлость;

наличие питательных элементов;

нейтральный уровень кислотности;

отсутствие токсичных веществ, сорняков и вредных микроорганизмов.

Для роста и развития томатов хорошо подходит почва, в составе которой присутствуют такие компоненты как дерновая/огородная земля, торф, перепревшие опилки и листовой перегной, навоз, опавшая хвоя.

Опытные огородники советуют при самостоятельном приготовлении грунта для рассады томатов использовать песок, древесную золу, вермикулит, известь, перлит, доломитовую муку. Огородница с большим стажем Тамара Козырева делится своим способом приготовления почвенной смеси в домашних условиях:

в равных частях смешать: дерновую землю, речной песок, торф;

подготовить питательный состав: растворить в 10 литрах воды 10 грамм карбамида, по 30 грамм суперфосфата и сульфата калия;

пролить почву полученным раствором и дать ей просохнуть.

Пересадка рассады

Пикировку — высаживание рассады в отдельные стаканчики необходимо делать, если томаты выращивались в общих ящиках. Ее проводят в фазе появления у сеянца двух-трех листочков.

Тамара Козырева советует на треть прищипнуть самый длинный корешок, это способствует росту мощной корневой системы. Она поделилась своей технологией пикировки:

заполнить емкости, предназначенные для пересадки сеянцев, подходящим грунтом и обильно пролить;

карандашом проделать в центре углубление;

перенести саженец в лунку, свободно расположив корни, присыпать грунтом;

слегка уплотнить почву вокруг сеянца и прикрыть пленкой, чтобы удержать влагу.

После пикировки Тамара Козырева рекомендует затенить растения от солнечных лучей — на два-три дня. В этот период прямое солнце может навредить еще не прижившейся рассаде. Первую пикировку томатов совершают в стаканчики объемом 200 мл. А когда рассада перерастет эти емкости (примерно через две-три недели), выполняют перевалку в горшочки по 0,5-1 литра.

Уход за рассадой

Рассаду необходимо проветривать — с появлением первых побегов нужно периодически снимать пленку/крышку и удалять конденсат. До прорастания всходов полив рекомендуется делать пульверизатором, а сеянцы поливать под корень и не допускать пересыхания или наоборот чрезмерной заливки почвы. Обеспечить оптимальную температуру 20-22°С и максимально возможное естественное освещение.

Рассада томатов впитывает из грунта питательные элементы, поэтому необходимо вносить удобрения, чередуя минеральные и органические подкормки. Делать это нужно после пикировки, потом через неделю и еще за пять дней до высадки в открытый грунт. Дачники часто используют удобрения натурального происхождения (золу, перегной, настоянный птичий помет, мочевину, перебродившую траву) и готовые растворы из магазина.

Посадка в открытый грунт

Не рекомендуется высаживать помидоры на то же самое место, а также на грядки, где раньше росли перец, картофель и баклажаны. Перед посадкой требуется тщательно подготовить почву: перекопать, очистить от сорной травы и кореньев, разровнять. Сажать в грунт при температуре воздуха днем не менее 22 °С, ночью 15°С, при этом на стебле должно быть не менее шести листочков, а высота рассады примерно 30-35 см.

Если планируется выращивание помидоров в теплице, то посев нужно делать рядами (для эффективного использования освещения). Высаживать томаты нужно в первой половине июня, как только станет понятно, что заморозков больше не будет. Важно размещать растения с расстоянием до 50 см между рядами, а перед посадкой подготовить лунки и пролить их водой — около литра на одну лунку.

Для безрассадного выращивания берут скороспелые сорта с периодом созревания плодов 60–75 дней. Но такой метод используют только в южных субтропических регионах. В средней полосе посадка помидор в открытый грунт семенами — это большой риск полностью лишиться урожая. Все зависит от погодных условий, сложившихся в период вегетации.

Нарушение режимов температуры, освещения и увлажнения приводит к ослаблению растений. Для выращивания томатов нужен свет (не менее 14 часов), умеренная температура (растения не любят жару) и полив. Нельзя допускать пересушивания почвы, а для увлажнения использовать только отстоянную воду комнатной температуры. Важно вовремя пропалывать грядки. Томаты нуждаются в пасынковании (удалении боковых побегов) и прищипывании верхушки побега для нормального формирования кустов и плодоношения томатов. Подвязка помидоров предотвратит травмы стебля и спасет плоды от излишней влаги и вредных насекомых.

Первый раз окучивать помидоры необходимо через 9-11 дней после высадки. Второй раз обработку проводят через 16-20 дней. Кроме того, они требуют минеральную подкормку и удобрения, сделать это необходимо пару раз за лето.

Тамара Козырева рекомендует сделать подкормку помидоров спустя две недели после высадки рассады в грунт.

« "В 10 литрах воды развести полкилограмма коровяка и одну столовую ложку нитрофоски. Вылить под каждый куст по литру такого раствора, — говорит она. — А вторую подкормку провести во время цветения второй цветочной кисти. Размешать в 10 литрах воды полкилограмма коровяка, столовую ложку сульфата калия, пол чайной ложки борной кислоты и таблетку микроудобрений".

Возможные ошибки при посадке

Начинающие дачники часто допускают ошибки и не получают желаемый урожай томатов. Причин тому несколько:

неправильный подбор семенного материала. Раннеспелые сорта помидоров растут быстро рассада до момента пересадки в теплицу или на огород успевает перерасти, а высокие саженцы болезненные и тонкие, растут плохо.

Ошибки при проращивании семян. Для быстрого появления всходов, контейнеры с посевами необходимо держать в светлом и теплом месте. В холодном и темном помещении ростки будут всходить дольше.

Неграмотный выбор или приготовление грунта. Лучше использовать готовый субстрат для томатов, который идеально подходит для их роста и развития. Т.к. при самостоятельной подготовке почвы не всегда получается соблюдать пропорции и сделать питательный обеззараженный субстрат.

Частая посадка или чрезмерное заглубление. Сажать семена необходимо с шагом в два см и на глубину один см. А при высадке рассады помидоров выдерживать расстояние между кустами 40-60 см.

Несвоевременная пикировка. Ростки нуждаются в рассаживании на фазе 3-4 настоящих листиков. Их пересаживают в отдельные стаканчики с дренажными отверстиями, чтобы исключить гниение корней при обилии влаги.

Пересыхание почвы или чрезмерный полив. Это самая частая ошибка. Полив следует проводить по мере высыхания почвы под саженцами.

Советы экспертов

« "Если весна затянулась, а рассада уже сильно вытянулась, то при посадке необходимо расположить растения в лунке наклонно под острым углом. Закрыть лунку так, чтобы и корни и стебель до первых листьев оказались в почве. А на поверхности осталась лишь облиственная часть помидоров. Уплотнить почву вокруг растений и хорошенько пролить. Со временем на стебле образуются дополнительные корни. Мощная корневая система придаст устойчивость растениям и будет хорошо питать их", — говорит Тамара Козырева.

Опытная дачница отмечает, что нельзя поливать растения ледяной водой и перекармливать удобрениями. Не рекомендует высаживать культуры на одной и той же грядке, т.к. почва беднеет, в ней накапливаются болезни и вредители.

По словам экспертов, самые распространенные заболевания томатов:

фитофтороз — грибковое заболевание, поражающее листья (на пластинах образуются бурые пятна и сохнут). Нужно уничтожать пораженные побеги, а для профилактики опрыскивать "Фитоспорином-М";

черная ножка (корневая гниль) воздействует на всходы. Стебель истончается, темнеет и постепенно засыхает. Для профилактики необходимо обеззараживать семена и грунт;

фузариозное увядание (возбудитель — почвенный грибок фузариум). При заражении нижние листья томатов опадают, а верхние – сохнут. Предотвратить болезнь позволяет замачивание семян;

серая гниль — грибок поражает ослабленные томаты. Проявляется образованием темных пятен и пушистого серого налета. В качестве борьбы проводят опрыскивание фунгицидом широкого действия.