https://ria.ru/20210311/koritsa-1600847679.html

Корица — польза, вред и удивительные свойства специи

Корица — польза, вред и удивительные свойства специи

Корица — одна из самых популярных специй. Чем полезна и чем вредна корица для здоровья человека, в чем ее удивительные свойства, сколько ее можно есть в день, а РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T20:49

2021-03-11T20:49

2021-03-11T20:49

здоровый образ жизни (зож)

питание

продукты

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Корица — одна из самых популярных специй. Чем полезна и чем вредна корица для здоровья человека, в чем ее удивительные свойства, сколько ее можно есть в день, а также как правильно выбирать и хранить корицу — в материале РИА Новости.Что такое корицаКорица — это вечнозеленое дерево, которое относится к семейству лавровых. Его также называют коричник цейлонский. Пряность делают из внешней оболочки ствола. В продаже ее можно встретить в виде свернутого в трубочку кусочка коры или мелкого порошка.Существует два основных вида корицы как специи: цейлонская, она же благородная или настоящая корица, и китайская корица — она же кассия, ароматная или индийская, которая чаще всего и продается в магазинах.Первая выращивается на Цейлоне, в Индии, Индонезии, Бразилии, Гвиане, на Реюньоне и Мартинике. Обладает сладковатым, чуть жгучим вкусом и нежным ароматом.Вторая родом из Южного Китая. Обладает более резким вкусом, чем у цейлонской, и менее полезна.Настоящая корица, или же корица цейлонская, примерно в десять раз дороже и гораздо полезней. Почти все те важные для организма человека свойства, которые приписываются корице, в кассии присутствуют в малых дозах.ИсторияКорица считается одной из самых древних специй. Египтяне применяли ее в качестве одного из компонентов при бальзамировании тел. В Древнем Риме она высоко ценилась в кулинарии. В Древней Греции входила в состав духов и лекарств, использовалась в приготовлении различных амулетов и оберегов.Состав и калорийностьВ состав корицы входят такие полезные вещества как калий, марганец, железо, медь, селен, цинк, витамины А, B1, B2, B9, С, Е, К.КБЖУ на 100 грамм корицы:Полезные свойства корицыКорица укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, улучшает память и помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Также пряность положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы: снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и триглицеридов, при этом оставляя "хороший" холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности) стабильным; разжижает кровь и снижает кровяное давление. — Корица эффективна как противовирусное и антибактериальное средство. К тому же, пряность повышает концентрацию внимания и улучшает зрение, — подчеркнула врач.По данным исследования американских нейробиологов, корица может улучшить способность к обучению, а также быть эффективной при болезни Паркинсона. Кроме того, корица защищает от рака толстой кишки.Вред корицы и противопоказанияПо мнению врача, корицу не стоит употреблять:Польза корицы для мужчинОднако такого эффекта можно добиться, только если принимать корицу в разумных дозах. Чрезмерное употребление дает противоположный результат — у мужчины наблюдается упадок сил и даже депрессия.Польза корицы для женщинДля женщин корица незаменима во время болезненных менструаций. Она снимает боль, повышает общий тонус и убирает раздражительность. Кроме того, регулярное употребление специи усиливает сексуальность, улучшает кровообращение в матке и способствует регенерации тканей.— А за счет антиоксидантных свойств корица в напитках способна затормаживать процессы старения организма, — отметила медик.Польза и вред молотой корицыВ молотом виде корица сохраняет все свои полезные вещества, но так ее значительно легче употреблять в пищу.— Польза молотой корицы в разумных дозах в ее противовоспалительных, антибактериальных и обезболивающих эффектах. Пряность помогает работе печени, урегулировать кровеносное давление, предупредить тромбообразование, — пояснила врач.При этом, если в умеренном количестве корица стимулирует работу мозга, то при переизбытке может спровоцировать вялость и головные боли.Польза и вред чая и кофе с корицейКофе с корицей, по мнению специалиста, снижает риск развития сердечных заболеваний.— Такой эффект достигается за счет снижения числа триглицеридов почти на 30%. Это помогает предотвратить закупорку сосудистой полости, — отметила диетолог.Кроме того, корица в сочетании с кофе успешно используется мужчинами для стимуляции потенции.При этом, если пить напитки с корицей при высокой температуре, то они могут усугубить течение некоторых болезней. Также не стоит употреблять их при беременности.Польза и вред корицы для здоровья после 50 лет— Людям за 50 корица полезна в малых дозах, так как в больших может привести к негативному эффекту, — отметила Людмила Микитюк.Специя полезна для профилактики инфаркта, против тромбообразования и бессонницы. Также она помогает бороться с артритом, нормализовать артериальное давление. Помимо всего, корица полезна для пожилых людей с расстройством памяти.Польза и вред корицы при диабетеНа сегодняшний день доказана эффективность корицы при сахарном диабете 2 типа. Она способствует полноценному усвоению сахара, понижает уровень глюкозы и холестерина в крови, тем самым являясь аналогом инсулина.— Половина чайной ложки корицы в день регулирует уровень сахара в крови и препятствует развитию воспалительных процессов в организме, — отметила медик.Польза меда и корицыМед и корица в комплексе благоприятно действуют на организм, способствуют похудению, укреплению иммунитета.— Поскольку корица обладает жаропонижающим эффектом, она может использоваться для лечения легких форм простудных заболеваний в сочетании с медом, — отметила медик.Однако такой "дуэт" можно применять только при отсутствии противопоказаний к каждому из них, в также аллергической реакции.Корица при похуденииКорица усиливает обмен веществ и "сжигает" уже имеющиеся жировые отложения. Активному перевариванию пищи способствует большое количество клетчатки в составе пряности. Также она помогает контролировать уровень насыщения.Польза и вред корицы с кефиромКорица в сочетании с кефиром способствует похудению. Компоненты хорошо сочетаются по вкусу и дополняют полезные свойства друг друга.Эфирные масла корицыПо словам специалиста, масло корицы хорошо использовать при простуде, гриппе, некоторых инфекционных заболеваниях. Также оно применяется для лечения кожных болезней: грибковых инфекций, папиллом, бородавок, чесотки.Помимо всего, коричное масло считается натуральным антидепрессантом и великолепным тонизирующим средством, потому хорошо принимать с ним ванны.Корица в медицинеКорицу часто применяют в косметологии, поскольку она способствует регенерации тканей, помогает улучшать метаболизм клеток и ускорять обмен веществ. Пряность добавляют в обертывания для ухода за кожей, средства для борьбы с прыщами, так как она уничтожает бактерии и увлажняет кожу. А масло специи популярно при массажах и растираниях.Дневная норма корицыКорица безопасна для большинства людей при непродолжительном приеме, и если не принимать ее в больших количествах.— В день допускается принимать не более одной чайной ложки корицы. Это примерно 5-7 граммов, — сообщила врач.Корица в кулинарииКорицу используют как специю при приготовлении мяса и овощей. Для пикантного вкуса и аромата щепотку корицы добавляют при заваривании свежемолотого кофе.Пряностью посыпают свежую нарезку из фруктов (яблок, бананов и груш). Также корица является незаменимым компонентом при приготовлении шарлотки и штруделя.Рецепты приготовленияКефир с корицей, медом и имбиремИнгредиенты:Приготовление:Все ингредиенты смешать или взбить в блендере. Употреблять напиток можно как холодным, так и комнатной температуры.Пирог с яблоками и корицейИнгредиенты:Приготовление:Кефир с яйцами и растительным маслом, сахар и ванильный сахар, а также корицу вместе взбить до однородного состояния. Постепенно всыпать в полученную массу просеянную муку вместе с разрыхлителем и солью и вымесить массу. Она должна напоминать тесто на оладьи или негустую сметану. Яблоки нарезать дольками и добавить в массу, перемешать ее и выложить в жаропрочную форму для выпечки, предварительно смазанную маслом.Выпекать пирог следует в разогретой до 180-190 градусов духовке приблизительно 35-40 минут. Как правильно выбратьЦейлонская корица не только полезнее, но и имеет более ярко выраженный аромат, чем китайская. Важно проверять страну-производителя: настоящую корицу везут с Цейлона, кассию — из Китая, Индонезии, Вьетнама.Истинная корица дороже. На упаковке ее может стоять пометка "Cinnamomum zeylonicum". Кассию же иногда маркируют как "Cinnamomum aromaticum".Как и сколько хранитьХранить корицу лучше всего в посуде из стекла с плотной крышкой. Находиться она должна в темном и сухом месте.Молотую пряность не стоит хранить более полугода, поскольку она успеет потерять все свои полезные вещества. А вот корица в форме палочек сохраняет целительные свойства и пряный аромат целый год.

https://rsport.ria.ru/20200622/1573302629.html

https://ria.ru/20210215/tsikoriy-1597599210.html

https://ria.ru/20210107/napitki-1592216165.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/zapakh-1600643414.html

https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html

https://ria.ru/20210209/semya_lna-1596720126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), питание, продукты, общество