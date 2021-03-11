Корица — польза, вред и удивительные свойства специи
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Корица — одна из самых популярных специй. Чем полезна и чем вредна корица для здоровья человека, в чем ее удивительные свойства, сколько ее можно есть в день, а также как правильно выбирать и хранить корицу — в материале РИА Новости.
Что такое корица
Корица — это вечнозеленое дерево, которое относится к семейству лавровых. Его также называют коричник цейлонский. Пряность делают из внешней оболочки ствола. В продаже ее можно встретить в виде свернутого в трубочку кусочка коры или мелкого порошка.
Существует два основных вида корицы как специи: цейлонская, она же благородная или настоящая корица, и китайская корица — она же кассия, ароматная или индийская, которая чаще всего и продается в магазинах.
Первая выращивается на Цейлоне, в Индии, Индонезии, Бразилии, Гвиане, на Реюньоне и Мартинике. Обладает сладковатым, чуть жгучим вкусом и нежным ароматом.
Вторая родом из Южного Китая. Обладает более резким вкусом, чем у цейлонской, и менее полезна.
Настоящая корица, или же корица цейлонская, примерно в десять раз дороже и гораздо полезней. Почти все те важные для организма человека свойства, которые приписываются корице, в кассии присутствуют в малых дозах.
22 июня 2020, 14:20ЗОЖПять лучших специй для укрепления иммунитета
История
Корица считается одной из самых древних специй. Египтяне применяли ее в качестве одного из компонентов при бальзамировании тел. В Древнем Риме она высоко ценилась в кулинарии. В Древней Греции входила в состав духов и лекарств, использовалась в приготовлении различных амулетов и оберегов.
Состав и калорийность
— Химический состав цейлонской корицы включает дубильные вещества, смолы, камедь, фенолокислоты, витамины и минералы. Также в ней присутствует летучее соединение эвгенол, придающее специи приятный и насыщенный аромат. А вот в кассии содержится много крахмала и кумарина, который опасен для здоровья. В настоящей корице эти вещества присутствуют в малых дозах, — рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.
В состав корицы входят такие полезные вещества как калий, марганец, железо, медь, селен, цинк, витамины А, B1, B2, B9, С, Е, К.
КБЖУ на 100 грамм корицы:
- —калорийность — 261 калория;
- —белки — 3,9 грамма;
- —жиры — 3,2 грамма;
- —углеводы — 79,8 грамма.
Полезные свойства корицы
Корица укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, улучшает память и помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Также пряность положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы: снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и триглицеридов, при этом оставляя "хороший" холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности) стабильным; разжижает кровь и снижает кровяное давление.
— Корица эффективна как противовирусное и антибактериальное средство. К тому же, пряность повышает концентрацию внимания и улучшает зрение, — подчеркнула врач.
По данным исследования американских нейробиологов, корица может улучшить способность к обучению, а также быть эффективной при болезни Паркинсона. Кроме того, корица защищает от рака толстой кишки.
Вред корицы и противопоказания
— Как и любой другой продукт, корицу нужно принимать дозировано. Чрезмерное употребление специи может спровоцировать упадок сил, резкие головные боли и подавленное состояние. Кроме того, содержащийся в продукте кумарин в больших дозах может привести к повреждению печени и почек. В китайской корице — кассии — кумарина содержится значительно больше, чем в цейлонской разновидности, — отметила диетолог.
По мнению врача, корицу не стоит употреблять:
- —детям до 3 лет;
- —при кормлении грудью, так как она сказывается на вкусе молока;
- —беременным, так как влияет на сокращение матки и может спровоцировать преждевременные роды;
- —при язвенной болезни и панкреатите;
- —при плохой свертываемости крови;
- —при высоких температуре и артериальном давлении;
- —при химиотерапии;
- —если есть аллергическая реакция на продукт.
Польза корицы для мужчин
— У мужчин применение корицы способствует повышению потенции и физической активности. Аромат пряности значительно усиливает чувствительность эрогенных зон и стимулирует половое влечение, — отметила врач.
Однако такого эффекта можно добиться, только если принимать корицу в разумных дозах. Чрезмерное употребление дает противоположный результат — у мужчины наблюдается упадок сил и даже депрессия.
Польза корицы для женщин
Для женщин корица незаменима во время болезненных менструаций. Она снимает боль, повышает общий тонус и убирает раздражительность. Кроме того, регулярное употребление специи усиливает сексуальность, улучшает кровообращение в матке и способствует регенерации тканей.
— А за счет антиоксидантных свойств корица в напитках способна затормаживать процессы старения организма, — отметила медик.
Польза и вред молотой корицы
В молотом виде корица сохраняет все свои полезные вещества, но так ее значительно легче употреблять в пищу.
— Польза молотой корицы в разумных дозах в ее противовоспалительных, антибактериальных и обезболивающих эффектах. Пряность помогает работе печени, урегулировать кровеносное давление, предупредить тромбообразование, — пояснила врач.
При этом, если в умеренном количестве корица стимулирует работу мозга, то при переизбытке может спровоцировать вялость и головные боли.
Польза и вред чая и кофе с корицей
— Чай с корицей рекомендуют употреблять женщинам для устранения менструальных болей. Это обусловлено большим содержанием магния в специи. Вещество также обеспечивает нормализацию работы нервной системы, снижение сахара и стимуляцию жирового обмена, — пояснила врач.
Кофе с корицей, по мнению специалиста, снижает риск развития сердечных заболеваний.
— Такой эффект достигается за счет снижения числа триглицеридов почти на 30%. Это помогает предотвратить закупорку сосудистой полости, — отметила диетолог.
Кроме того, корица в сочетании с кофе успешно используется мужчинами для стимуляции потенции.
При этом, если пить напитки с корицей при высокой температуре, то они могут усугубить течение некоторых болезней. Также не стоит употреблять их при беременности.
Польза и вред корицы для здоровья после 50 лет
— Людям за 50 корица полезна в малых дозах, так как в больших может привести к негативному эффекту, — отметила Людмила Микитюк.
Специя полезна для профилактики инфаркта, против тромбообразования и бессонницы. Также она помогает бороться с артритом, нормализовать артериальное давление. Помимо всего, корица полезна для пожилых людей с расстройством памяти.
Польза и вред корицы при диабете
На сегодняшний день доказана эффективность корицы при сахарном диабете 2 типа. Она способствует полноценному усвоению сахара, понижает уровень глюкозы и холестерина в крови, тем самым являясь аналогом инсулина.
— Половина чайной ложки корицы в день регулирует уровень сахара в крови и препятствует развитию воспалительных процессов в организме, — отметила медик.
Польза меда и корицы
Мед и корица в комплексе благоприятно действуют на организм, способствуют похудению, укреплению иммунитета.
— Поскольку корица обладает жаропонижающим эффектом, она может использоваться для лечения легких форм простудных заболеваний в сочетании с медом, — отметила медик.
Однако такой "дуэт" можно применять только при отсутствии противопоказаний к каждому из них, в также аллергической реакции.
7 января, 11:10Диетологи рассказали, что нужно пить по утрам
Корица при похудении
Корица усиливает обмен веществ и "сжигает" уже имеющиеся жировые отложения. Активному перевариванию пищи способствует большое количество клетчатки в составе пряности. Также она помогает контролировать уровень насыщения.
— Корица способствует естественным процессам самоочищения организма, что приводит к избавлению от лишней жидкости, токсинов и шлаков. А ее запах снижает аппетит, — рассказала Людмила Микитюк.
Польза и вред корицы с кефиром
Корица в сочетании с кефиром способствует похудению. Компоненты хорошо сочетаются по вкусу и дополняют полезные свойства друг друга.
— Кефир является низкокалорийным продуктом, но способен насытить организм. В тандеме с корицей он нейтрализует ее негативное воздействие на слизистую, очищает кишечник и быстро усваивается, — отметила диетолог.
Эфирные масла корицы
— Благодаря содержанию эвгенола, коричного альдегида, дубильных веществ, крахмала и смол, масло корицы эффективно как антибактериальное, противогрибковое, антимикробное, вяжущее, согревающее и общеукрепляющее средство, — отметила врач.
По словам специалиста, масло корицы хорошо использовать при простуде, гриппе, некоторых инфекционных заболеваниях. Также оно применяется для лечения кожных болезней: грибковых инфекций, папиллом, бородавок, чесотки.
Помимо всего, коричное масло считается натуральным антидепрессантом и великолепным тонизирующим средством, потому хорошо принимать с ним ванны.
Корица в медицине
Корицу часто применяют в косметологии, поскольку она способствует регенерации тканей, помогает улучшать метаболизм клеток и ускорять обмен веществ. Пряность добавляют в обертывания для ухода за кожей, средства для борьбы с прыщами, так как она уничтожает бактерии и увлажняет кожу. А масло специи популярно при массажах и растираниях.
Дневная норма корицы
Корица безопасна для большинства людей при непродолжительном приеме, и если не принимать ее в больших количествах.
— В день допускается принимать не более одной чайной ложки корицы. Это примерно 5-7 граммов, — сообщила врач.
Корица в кулинарии
Корицу используют как специю при приготовлении мяса и овощей. Для пикантного вкуса и аромата щепотку корицы добавляют при заваривании свежемолотого кофе.
Пряностью посыпают свежую нарезку из фруктов (яблок, бананов и груш). Также корица является незаменимым компонентом при приготовлении шарлотки и штруделя.
Рецепты приготовления
Кефир с корицей, медом и имбирем
Ингредиенты:
- —кефир — 200 мл;
- —корица — четверть чайной ложки;
- —молотый имбирь — на кончике чайной ложки;
- —мед — 1 чайная ложка;
- —вода — 1 чайная ложка.
Приготовление:
Все ингредиенты смешать или взбить в блендере. Употреблять напиток можно как холодным, так и комнатной температуры.
Пирог с яблоками и корицей
Ингредиенты:
- —кефир — 250 миллилитров;
- —яйца — 3 штуки;
- —сахар — 1 стакан;
- —растительное масло — 100 миллилитров;
- —мука — 160 грамм;
- —соль и корица — по вкусу;
- —ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- —разрыхлитель — 2 чайных ложки;
- —яблоки — 650 грамм.
Приготовление:
Кефир с яйцами и растительным маслом, сахар и ванильный сахар, а также корицу вместе взбить до однородного состояния. Постепенно всыпать в полученную массу просеянную муку вместе с разрыхлителем и солью и вымесить массу. Она должна напоминать тесто на оладьи или негустую сметану. Яблоки нарезать дольками и добавить в массу, перемешать ее и выложить в жаропрочную форму для выпечки, предварительно смазанную маслом.
Выпекать пирог следует в разогретой до 180-190 градусов духовке приблизительно 35-40 минут.
Как правильно выбрать
Цейлонская корица не только полезнее, но и имеет более ярко выраженный аромат, чем китайская. Важно проверять страну-производителя: настоящую корицу везут с Цейлона, кассию — из Китая, Индонезии, Вьетнама.
Истинная корица дороже. На упаковке ее может стоять пометка "Cinnamomum zeylonicum". Кассию же иногда маркируют как "Cinnamomum aromaticum".
Как и сколько хранить
Хранить корицу лучше всего в посуде из стекла с плотной крышкой. Находиться она должна в темном и сухом месте.
Молотую пряность не стоит хранить более полугода, поскольку она успеет потерять все свои полезные вещества. А вот корица в форме палочек сохраняет целительные свойства и пряный аромат целый год.
9 февраля, 18:20Семена льна: польза и вред очищающего суперфуда