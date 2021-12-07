Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html
Крупные пожары на складах в России в 2021 году
Крупные пожары на складах в России в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021
Крупные пожары на складах в России в 2021 году
7 декабря в подмосковной Истре произошло возгорание складского помещения на строительной площадке завода K-Flex, производящего теплоизоляционные и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:20
2021-12-07T16:20
происшествия
справки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
7 декабря в подмосковной Истре произошло возгорание складского помещения на строительной площадке завода K-Flex, производящего теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что площадь склада составляет 10 тысяч квадратных метров.9 ноября в Ульяновске загорелся мебельный склад готовой продукции. Площадь возгорания составила 4,2 тысячи квадратных метров. Распространению огня находящаяся внутри склада деревянная мебель. В борьбе с огнем были задействованы 60 человек и 19 единиц техники, тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой склада.1 октября в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со стройматериалами. Склад, размером 50 на 100 метров, горел по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания. В 11.35 пожар был локализован. К тушению огня привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.26 августа на недействующем складе в городе Ершове Саратовской области возник пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 17.03 (16.03 мск), а в 18.26 (17.26 мск) возгорание локализовали. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.В ночь на 30 июля в районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелось пятиэтажное здание склада. Пожар был ликвидирован на площади две тысячи квадратных метров. При тушении пострадали двое пожарных. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.21 июня вечером в подмосковной Рузе загорелся склад с полиэтиленовой пленкой. Площадь открытого горения составила восемь тысяч квадратных метров Пожар бал ликвидирован 22 июня в 11.15. К тушению были привлечены два вертолета.15 июня в Челябинске крупный пожар возник на кровле одноэтажного железобетонного здания склада электрометаллургического комбината. Площадь возгорания составила 3,7 тысячи квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.6 июня в подмосковной Коломне загорелось складское помещение на улице Свердлова, дом 31. Огонь охватил всю площадь складов – 2450 квадратных метров. В 15.09 была объявлена ликвидация открытого горения. Сведений о пострадавших нет.30 мая в Омске загорелись два склада площадью 150 и три тысячи квадратных метров.С места пожара были эвакуированы восемь человек. Пожар перешел на прилегающую траву. В 16.17 местного времени (13.17 мск) пожар был локализован на площади 5,5 тысячи квадратных метров – это два здания и трава, на которую перешел пожар. К тушению привлекались 105 человек и 21 единица техники.16 мая в поселке Майна Ульяновской области загорелся склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров. 17 мая пожар был ликвидирован. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет. 15 мая в подмосковном поселке Горки Ленинские на 31-м километре Каширского шоссе загорелись склад и поддоны на открытой площадке. По данным МЧС РФ, площадь возгорания пять тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 16 единиц техники.22 апреля в Биробиджане (Еврейская автономная область) произошел пожар на складе пиломатериалов. Пожару был присвоен II номер сложности. Площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров. Пожар был потушен спустя почти четверо суток, 26 апреля. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома допущено не было.9 апреля в городе Электросталь Московской области загорелся мебельный склад. Площадь пожара составила 3600 квадратных метра, при этом кровля склада обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 66 человек и 22 единицы техники.7 апреля вечером в подмосковных Люберцах произошло возгорание складов, где хранились бытовая химия и спортивный инвентарь. В течение трех часов пожар был локализован, его площадь составила 6 тысяч квадратных метров.22 марта утром начался пожар на складе строительных материалов в селе Подгорное Липецкой области. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 40 человек. Через несколько часов пожар был локализован. Пострадавших не было.В ночь на 1 марта в подмосковном Одинцово произошел пожар на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не было.3 февраля в Красноярске загорелся склад автозапчастей. В результате пожара обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека - рабочий склада и трое пожарных.8 января в подмосковном городе Раменское на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Площадь пожара составила около восьми тысяч квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения. К ликвидации пожара были привлечены 37 единиц спецтехники и 131 человек. Пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:20 07.12.2021
 

Крупные пожары на складах в России в 2021 году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
7 декабря в подмосковной Истре произошло возгорание складского помещения на строительной площадке завода K-Flex, производящего теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что площадь склада составляет 10 тысяч квадратных метров.
9 ноября в Ульяновске загорелся мебельный склад готовой продукции. Площадь возгорания составила 4,2 тысячи квадратных метров. Распространению огня находящаяся внутри склада деревянная мебель. В борьбе с огнем были задействованы 60 человек и 19 единиц техники, тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой склада.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар на складе со стройматериалами в Новой Москве
Пожар на складе со стройматериалами в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пожар на складе со стройматериалами в Новой Москве
1 октября в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со стройматериалами. Склад, размером 50 на 100 метров, горел по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания. В 11.35 пожар был локализован. К тушению огня привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.
26 августа на недействующем складе в городе Ершове Саратовской области возник пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 17.03 (16.03 мск), а в 18.26 (17.26 мск) возгорание локализовали. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
В ночь на 30 июля в районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелось пятиэтажное здание склада. Пожар был ликвидирован на площади две тысячи квадратных метров. При тушении пострадали двое пожарных. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на складе на юго-востоке Москвы
Пожар на складе на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на складе на юго-востоке Москвы
21 июня вечером в подмосковной Рузе загорелся склад с полиэтиленовой пленкой. Площадь открытого горения составила восемь тысяч квадратных метров Пожар бал ликвидирован 22 июня в 11.15. К тушению были привлечены два вертолета.
15 июня в Челябинске крупный пожар возник на кровле одноэтажного железобетонного здания склада электрометаллургического комбината. Площадь возгорания составила 3,7 тысячи квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
6 июня в подмосковной Коломне загорелось складское помещение на улице Свердлова, дом 31. Огонь охватил всю площадь складов – 2450 квадратных метров. В 15.09 была объявлена ликвидация открытого горения. Сведений о пострадавших нет.
30 мая в Омске загорелись два склада площадью 150 и три тысячи квадратных метров.С места пожара были эвакуированы восемь человек. Пожар перешел на прилегающую траву. В 16.17 местного времени (13.17 мск) пожар был локализован на площади 5,5 тысячи квадратных метров – это два здания и трава, на которую перешел пожар. К тушению привлекались 105 человек и 21 единица техники.
16 мая в поселке Майна Ульяновской области загорелся склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров. 17 мая пожар был ликвидирован. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет.
15 мая в подмосковном поселке Горки Ленинские на 31-м километре Каширского шоссе загорелись склад и поддоны на открытой площадке. По данным МЧС РФ, площадь возгорания пять тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 16 единиц техники.
22 апреля в Биробиджане (Еврейская автономная область) произошел пожар на складе пиломатериалов. Пожару был присвоен II номер сложности. Площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров. Пожар был потушен спустя почти четверо суток, 26 апреля. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома допущено не было.
© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПожар на мебельном складе в Электростали, Московская область
Пожар на мебельном складе в Электростали, Московская область - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Пожар на мебельном складе в Электростали, Московская область
9 апреля в городе Электросталь Московской области загорелся мебельный склад. Площадь пожара составила 3600 квадратных метра, при этом кровля склада обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 66 человек и 22 единицы техники.
7 апреля вечером в подмосковных Люберцах произошло возгорание складов, где хранились бытовая химия и спортивный инвентарь. В течение трех часов пожар был локализован, его площадь составила 6 тысяч квадратных метров.
22 марта утром начался пожар на складе строительных материалов в селе Подгорное Липецкой области. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 40 человек. Через несколько часов пожар был локализован. Пострадавших не было.
В ночь на 1 марта в подмосковном Одинцово произошел пожар на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не было.
3 февраля в Красноярске загорелся склад автозапчастей. В результате пожара обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека - рабочий склада и трое пожарных.
8 января в подмосковном городе Раменское на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Площадь пожара составила около восьми тысяч квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения. К ликвидации пожара были привлечены 37 единиц спецтехники и 131 человек. Пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПроисшествияСправкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз