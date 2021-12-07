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Крупные пожары на складах в России в 2021 году

Крупные пожары на складах в России в 2021 году - РИА Новости, 07.12.2021

Крупные пожары на складах в России в 2021 году

7 декабря в подмосковной Истре произошло возгорание складского помещения на строительной площадке завода K-Flex, производящего теплоизоляционные и... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:20

2021-12-07T16:20

2021-12-07T16:20

происшествия

справки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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7 декабря в подмосковной Истре произошло возгорание складского помещения на строительной площадке завода K-Flex, производящего теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что площадь склада составляет 10 тысяч квадратных метров.9 ноября в Ульяновске загорелся мебельный склад готовой продукции. Площадь возгорания составила 4,2 тысячи квадратных метров. Распространению огня находящаяся внутри склада деревянная мебель. В борьбе с огнем были задействованы 60 человек и 19 единиц техники, тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой склада.1 октября в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со стройматериалами. Склад, размером 50 на 100 метров, горел по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания. В 11.35 пожар был локализован. К тушению огня привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.26 августа на недействующем складе в городе Ершове Саратовской области возник пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 17.03 (16.03 мск), а в 18.26 (17.26 мск) возгорание локализовали. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.В ночь на 30 июля в районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелось пятиэтажное здание склада. Пожар был ликвидирован на площади две тысячи квадратных метров. При тушении пострадали двое пожарных. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.21 июня вечером в подмосковной Рузе загорелся склад с полиэтиленовой пленкой. Площадь открытого горения составила восемь тысяч квадратных метров Пожар бал ликвидирован 22 июня в 11.15. К тушению были привлечены два вертолета.15 июня в Челябинске крупный пожар возник на кровле одноэтажного железобетонного здания склада электрометаллургического комбината. Площадь возгорания составила 3,7 тысячи квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.6 июня в подмосковной Коломне загорелось складское помещение на улице Свердлова, дом 31. Огонь охватил всю площадь складов – 2450 квадратных метров. В 15.09 была объявлена ликвидация открытого горения. Сведений о пострадавших нет.30 мая в Омске загорелись два склада площадью 150 и три тысячи квадратных метров.С места пожара были эвакуированы восемь человек. Пожар перешел на прилегающую траву. В 16.17 местного времени (13.17 мск) пожар был локализован на площади 5,5 тысячи квадратных метров – это два здания и трава, на которую перешел пожар. К тушению привлекались 105 человек и 21 единица техники.16 мая в поселке Майна Ульяновской области загорелся склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров. 17 мая пожар был ликвидирован. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет. 15 мая в подмосковном поселке Горки Ленинские на 31-м километре Каширского шоссе загорелись склад и поддоны на открытой площадке. По данным МЧС РФ, площадь возгорания пять тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 16 единиц техники.22 апреля в Биробиджане (Еврейская автономная область) произошел пожар на складе пиломатериалов. Пожару был присвоен II номер сложности. Площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров. Пожар был потушен спустя почти четверо суток, 26 апреля. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома допущено не было.9 апреля в городе Электросталь Московской области загорелся мебельный склад. Площадь пожара составила 3600 квадратных метра, при этом кровля склада обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 66 человек и 22 единицы техники.7 апреля вечером в подмосковных Люберцах произошло возгорание складов, где хранились бытовая химия и спортивный инвентарь. В течение трех часов пожар был локализован, его площадь составила 6 тысяч квадратных метров.22 марта утром начался пожар на складе строительных материалов в селе Подгорное Липецкой области. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 40 человек. Через несколько часов пожар был локализован. Пострадавших не было.В ночь на 1 марта в подмосковном Одинцово произошел пожар на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не было.3 февраля в Красноярске загорелся склад автозапчастей. В результате пожара обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека - рабочий склада и трое пожарных.8 января в подмосковном городе Раменское на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Площадь пожара составила около восьми тысяч квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения. К ликвидации пожара были привлечены 37 единиц спецтехники и 131 человек. Пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)