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На территории мебельной фабрики в Подмосковье вспыхнул крупный пожар
На территории мебельной фабрики в Подмосковье вспыхнул крупный пожар
На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:41
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раменское
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС.О пожаре на фабрике в поселке станции Бронницы стало известно в 07:30 утра. Первоначально сообщалось, что горит металлический ангар на площади в три тысячи квадратных метров. Позже в главке МЧС уточнили, что площадь пожара возросла до восьми тысяч квадратных метров.Пожару присвоили вторую категорию сложности. На месте работают 131 человек и 37 единиц техники.В 10:07 возгорание локализовали, в 12:28 ликвидировали открытое горение. На место направились специалисты для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.
раменское
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В Подмосковье горит мебельная фабрика
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раменское, происшествия
На территории мебельной фабрики в Подмосковье вспыхнул крупный пожар
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС.
2021-01-08T08:41
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На территории мебельной фабрики в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

08:41 08.01.2021 (обновлено: 19:34 08.01.2021)
 
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС.
О пожаре на фабрике в поселке станции Бронницы стало известно в 07:30 утра. Первоначально сообщалось, что горит металлический ангар на площади в три тысячи квадратных метров. Позже в главке МЧС уточнили, что площадь пожара возросла до восьми тысяч квадратных метров.
Пожару присвоили вторую категорию сложности. На месте работают 131 человек и 37 единиц техники.
В 10:07 возгорание локализовали, в 12:28 ликвидировали открытое горение. На место направились специалисты для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РаменскоеПроисшествия
 
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