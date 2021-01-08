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На территории мебельной фабрики в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

На территории мебельной фабрики в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:41

2021-01-08T08:41

2021-01-08T19:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раменское

происшествия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На территории мебельной фабрики в подмосковном городе Раменское загорелся ангар, сообщило областное управление МЧС.О пожаре на фабрике в поселке станции Бронницы стало известно в 07:30 утра. Первоначально сообщалось, что горит металлический ангар на площади в три тысячи квадратных метров. Позже в главке МЧС уточнили, что площадь пожара возросла до восьми тысяч квадратных метров.Пожару присвоили вторую категорию сложности. На месте работают 131 человек и 37 единиц техники.В 10:07 возгорание локализовали, в 12:28 ликвидировали открытое горение. На место направились специалисты для забора проб воздуха на определение ПДК вредных веществ.

раменское

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Подмосковье горит мебельная фабрика Площадь пожара на территории мебельной фабрики в Подмосковье возросла до 8 тыс кв. м 2021-01-08T08:41 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раменское, происшествия