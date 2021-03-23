https://ria.ru/20210323/pozhar-1602429538.html

Пожар на складе стройматериалов в Липецкой области ликвидировали

Пожар на складе стройматериалов в Липецкой области ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 2,4 тысячи квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:55

2021-03-23T09:55

2021-03-23T09:55

россия

подгорное

липецкая область

липецкий район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 2,4 тысячи квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании на складе на улице Железнодорожная села Подгорное в Липецком районе поступила спасателям в 10.35 мск понедельника. Площадь возгорания составила, по первоначальным данным, 200 квадратных метров, были эвакуированы 40 человек. В 12.12 была объявлена локализация пожара, в 13.49 - ликвидация открытого горения. Затем началась проливка территории.Пострадавших нет.

https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html

россия

подгорное

липецкая область

липецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, подгорное, липецкая область, липецкий район, происшествия