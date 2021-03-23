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Пожар на складе стройматериалов в Липецкой области ликвидировали
Пожар на складе стройматериалов в Липецкой области ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание площадью 2,4 тысячи квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:55
2021-03-23T09:55
2021-03-23T09:55
россия
подгорное
липецкая область
липецкий район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 2,4 тысячи квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании на складе на улице Железнодорожная села Подгорное в Липецком районе поступила спасателям в 10.35 мск понедельника. Площадь возгорания составила, по первоначальным данным, 200 квадратных метров, были эвакуированы 40 человек. В 12.12 была объявлена локализация пожара, в 13.49 - ликвидация открытого горения. Затем началась проливка территории.Пострадавших нет.
https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html
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россия, подгорное, липецкая область, липецкий район, происшествия