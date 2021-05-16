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В Ульяновской области загорелись склад и пять домов
В Ульяновской области загорелись склад и пять домов
Склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:31
2021-05-16T17:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров горят в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о загорании опилок на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна поступило в 14.30 (13.30 мск). По информации ГУМЧС, был объявлен повышенный ранг пожара, к месту возгорания стянута дополнительная пожарная техника, в 14.50 (13.50 мск) прибыл пожарный поезд.По данным ведомства, при тушении также используются два водоисточника и пожарные гидранты, для ликвидации пожара привлечено 54 человека и 19 единиц техники, идет наращивание группировки сил и средств МЧС России. Восемь квартир сгорело в результате крупного пожара в поселке Майна Ульяновской области, пострадавшим от пожара будет выделено жилье из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным правительства региона, на место пожара приехал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, где провел экстренное совещание.Отмечается, что при необходимости на это будут выделены средства из резервного фонда региона. По данным областных властей, также школьников обеспечат одеждой, канцелярскими принадлежностями, чтобы дети не прерывали учебу. Сейчас министерство социального благополучия проводит собеседование с пострадавшими семьями для подготовки полной программы помощи людям, добавили в областном правительстве.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновская область, происшествия

В Ульяновской области загорелись склад и пять домов

15:31 16.05.2021 (обновлено: 17:53 16.05.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиПожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области
Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров горят в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о загорании опилок на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна поступило в 14.30 (13.30 мск). По информации ГУМЧС, был объявлен повышенный ранг пожара, к месту возгорания стянута дополнительная пожарная техника, в 14.50 (13.50 мск) прибыл пожарный поезд.

"К настоящему моменту произошло загорание двух жилых домов площадью 300 квадратных метров, трех нежилых домов площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также огнем охвачен склад (поддоны с опилками 1,5 тысячи квадратных метров). Общая площадь горения составляет 3,35 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при тушении также используются два водоисточника и пожарные гидранты, для ликвидации пожара привлечено 54 человека и 19 единиц техники, идет наращивание группировки сил и средств МЧС России.
Восемь квартир сгорело в результате крупного пожара в поселке Майна Ульяновской области, пострадавшим от пожара будет выделено жилье из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным правительства региона, на место пожара приехал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, где провел экстренное совещание.

"Сгорело восемь квартир. Принято решение расселить пострадавших в муниципальную гостиницу, обеспечить четырехразовым питанием. Глава региона поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Пожарная техника - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 14:50
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Отмечается, что при необходимости на это будут выделены средства из резервного фонда региона. По данным областных властей, также школьников обеспечат одеждой, канцелярскими принадлежностями, чтобы дети не прерывали учебу. Сейчас министерство социального благополучия проводит собеседование с пострадавшими семьями для подготовки полной программы помощи людям, добавили в областном правительстве.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ульяновская областьПроисшествия
 
 
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