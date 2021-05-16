https://ria.ru/20210516/pozhar-1732523994.html

В Ульяновской области загорелись склад и пять домов

В Ульяновской области загорелись склад и пять домов

Склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:31

2021-05-16T15:31

2021-05-16T17:53

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Склад с опилками на территории бывшего лесокомбината, а также два жилых дома, три нежилых дома и надворные постройки на площади 3,35 тысяч квадратных метров горят в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о загорании опилок на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна поступило в 14.30 (13.30 мск). По информации ГУМЧС, был объявлен повышенный ранг пожара, к месту возгорания стянута дополнительная пожарная техника, в 14.50 (13.50 мск) прибыл пожарный поезд.По данным ведомства, при тушении также используются два водоисточника и пожарные гидранты, для ликвидации пожара привлечено 54 человека и 19 единиц техники, идет наращивание группировки сил и средств МЧС России. Восемь квартир сгорело в результате крупного пожара в поселке Майна Ульяновской области, пострадавшим от пожара будет выделено жилье из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным правительства региона, на место пожара приехал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, где провел экстренное совещание.Отмечается, что при необходимости на это будут выделены средства из резервного фонда региона. По данным областных властей, также школьников обеспечат одеждой, канцелярскими принадлежностями, чтобы дети не прерывали учебу. Сейчас министерство социального благополучия проводит собеседование с пострадавшими семьями для подготовки полной программы помощи людям, добавили в областном правительстве.

https://ria.ru/20210515/svalka-1732445846.html

россия

ульяновская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновская область, происшествия