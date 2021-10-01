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На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля

На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля - РИА Новости, 01.10.2021

На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля

Склад со стройматериалами в Новой Москве горит по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:33

2021-10-01T11:33

2021-10-01T11:47

происшествия

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосрентген

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Склад со стройматериалами в Новой Москве горит по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее сообщалось о возгорании склада в поселке Мосрентген, размером 50 на 100 метров."Происходит горение по всей площади склада, произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства."В 11.35 пожар локализован", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что к тушению пожара привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.

новая москва

мосрентген

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген