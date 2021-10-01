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На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля
На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля - РИА Новости, 01.10.2021
На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля
Склад со стройматериалами в Новой Москве горит по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:33
2021-10-01T11:47
происшествия
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосрентген
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Склад со стройматериалами в Новой Москве горит по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее сообщалось о возгорании склада в поселке Мосрентген, размером 50 на 100 метров."Происходит горение по всей площади склада, произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства."В 11.35 пожар локализован", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что к тушению пожара привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.
новая москва
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происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосрентген
11:33 01.10.2021 (обновлено: 11:47 01.10.2021)
 
На загоревшемся складе в Новой Москве обрушилась кровля

При пожаре на складе стройматериалов в поселке Мосрентген в Новой Москве обрушилась кровля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар на складе со стройматериалами в Новой Москве
Пожар на складе со стройматериалами в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Склад со стройматериалами в Новой Москве горит по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании склада в поселке Мосрентген, размером 50 на 100 метров.
"Происходит горение по всей площади склада, произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
"В 11.35 пожар локализован", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС РФ, уточнив, что к тушению пожара привлечены более 100 человек и 40 единиц техники.
 
ПроисшествияНовая МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мосрентген
 
 
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