В Красноярске семьям погибших пожарных передали ордена Мужества
10:56 08.02.2021 (обновлено: 14:01 08.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения орденов Мужества родственникам погибших пожарных в Красноярск
На церемонии вручения орденов Мужества родственникам погибших пожарных в Красноярск
КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю, погибших при тушении склада автозапчастей, сообщает пресс-служба главы региона.
В результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске 3 февраля обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех погибших пожарных.
"Губернатор Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю... Выразил соболезнования родителям, женам и детям погибших пожарных, отметив, что они были настоящими профессионалами своего дела, доблестными и отважными спасателями", - говорится в сообщении.
"Позвольте заверить – мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам пережить горечь этой утраты. Имена наших героев, сотрудников пожарной охраны регионального МЧС, навсегда останутся в истории Красноярского края", – цитирует губернатора пресс-служба.
Прощание с погибшими пожарными состоится во вторник, их похоронят на аллее Славы городского кладбища Бадалык.
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