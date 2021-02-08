https://ria.ru/20210208/pozharnye-1596465439.html

В Красноярске семьям погибших пожарных передали ордена Мужества

В Красноярске семьям погибших пожарных передали ордена Мужества

Губернатор Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю, погибших при тушении склада автозапчастей, РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:56

2021-02-08T10:56

2021-02-08T14:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр усс

красноярский край

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596505475_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1a0373b4be70d81d2592c9a42127d180.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю, погибших при тушении склада автозапчастей, сообщает пресс-служба главы региона.В результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске 3 февраля обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех погибших пожарных."Губернатор Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю... Выразил соболезнования родителям, женам и детям погибших пожарных, отметив, что они были настоящими профессионалами своего дела, доблестными и отважными спасателями", - говорится в сообщении.Прощание с погибшими пожарными состоится во вторник, их похоронят на аллее Славы городского кладбища Бадалык.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596303278.html

россия

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, красноярск, происшествия