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В Подмосковье загорелся мебельный склад
В Подмосковье загорелся мебельный склад
Мебельный склад горит в Подмосковье на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T01:14
2021-04-10T01:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мебельный склад горит в Подмосковье на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС России.По данным МЧС, сообщение о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 поступило от очевидца в 21.36 мск пятницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада."В 22.40 (мск - ред.) объявлен ранг пожара номер два. Площадь горения составляет 1000 квадратных метров, информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 59 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье загорелся мебельный склад

01:14 10.04.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мебельный склад горит в Подмосковье на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС России.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 поступило от очевидца в 21.36 мск пятницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
00:11
В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме
"В 22.40 (мск - ред.) объявлен ранг пожара номер два. Площадь горения составляет 1000 квадратных метров, информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 59 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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