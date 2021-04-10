https://ria.ru/20210410/pozhar-1727644705.html

В Подмосковье загорелся мебельный склад

В Подмосковье загорелся мебельный склад

Мебельный склад горит в Подмосковье на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T01:14

2021-04-10T01:14

2021-04-10T01:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мебельный склад горит в Подмосковье на площади 1000 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС России.По данным МЧС, сообщение о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 поступило от очевидца в 21.36 мск пятницы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада."В 22.40 (мск - ред.) объявлен ранг пожара номер два. Площадь горения составляет 1000 квадратных метров, информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 59 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210410/pozhar-1727640237.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия