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В Ульяновске загорелся мебельный склад
В Ульяновске загорелся мебельный склад - РИА Новости, 09.11.2021
В Ульяновске загорелся мебельный склад
Мебельный склад горит в Ульяновске на площади 4,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:11
2021-11-09T19:58
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Мебельный склад горит в Ульяновске на площади 4,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По данным ведомства, информация о возгорании на мебельном складе готовой продукции на​ проезде Апполона Сысцова поступила во вторник в 17.10 (16.10 мск). В ГУМЧС отметили, что буквально через 7 минут прибыли первые пожарные расчеты: наблюдалось горение на площади 800 квадратных метров. Огонь распространялся стремительно, поскольку этому способствовали находящиеся внутри склада деревянная мебель.​"​В настоящий момент общая площадь горения составляет 4200 квадратных метров. В 19.39 (18.39 мск) локализация", - сказала собеседница агентства.В ведомстве добавили, что на складе никого не было, эвакуация не проводилась, ближайшие жилые дома расположены в 3 километрах. В борьбе с огнем задействованы 60 человек и 19 единиц техники, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой склада."В 20.36 (19.36 мск) ликвидация открытого горения", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
19:11 09.11.2021 (обновлено: 19:58 09.11.2021)
 
В Ульяновске загорелся мебельный склад

В Ульяновске загорелся мебельный склад на площади 4,2 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Мебельный склад горит в Ульяновске на площади 4,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, информация о возгорании на мебельном складе готовой продукции на​ проезде Апполона Сысцова поступила во вторник в 17.10 (16.10 мск). В ГУМЧС отметили, что буквально через 7 минут прибыли первые пожарные расчеты: наблюдалось горение на площади 800 квадратных метров. Огонь распространялся стремительно, поскольку этому способствовали находящиеся внутри склада деревянная мебель.​
"​В настоящий момент общая площадь горения составляет 4200 квадратных метров. В 19.39 (18.39 мск) локализация", - сказала собеседница агентства.
В ведомстве добавили, что на складе никого не было, эвакуация не проводилась, ближайшие жилые дома расположены в 3 километрах. В борьбе с огнем задействованы 60 человек и 19 единиц техники, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой склада.
"В 20.36 (19.36 мск) ликвидация открытого горения", - сказала собеседница агентства.
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