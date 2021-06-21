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В Рузе загорелся склад с пленкой
В Рузе загорелся склад с пленкой - РИА Новости, 21.06.2021
В Рузе загорелся склад с пленкой
Склад с пленкой горит в подмосковной Рузе на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:36
2021-06-21T22:36
2021-06-21T22:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
руза
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Склад с пленкой горит в подмосковной Рузе на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Отмечается, что пожар происходит в поселке Тучково по улице Технологический проезд, дом 6."Площадь горения составляет 2400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
руза
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), руза, происшествия
В Рузе загорелся склад с пленкой
В подмосковной Рузе загорелся склад с пленкой, площадь горения составила 2,4 тысячи "квадратов"