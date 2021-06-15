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На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.06.2021
На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение в здании склада в Челябинске ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:13
2021-06-15T17:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Открытое горение в здании склада в Челябинске ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Во вторник крупный пожар на кровле одноэтажного железобетонного здания склада электрометаллургического комбината в Челябинске охватил площадь 3,7 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров, сообщалось, что возгорание локализовано. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет."В 16.05 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Как уточняло ГУ МЧС по региону, пожар произошел в складском здании на улице 1 Участок ЧЭМК, (не принадлежит ЧЭМК), в здании находятся складские помещения различных организаций. Работу пожарных осложнял сильный порывистый ветер и большая "горючая загрузка".
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия
На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:13 15.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк

На складе металлургического комбината в Челябинске ликвидировали открытое горение

Читать ria.ru в
МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Открытое горение в здании склада в Челябинске ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Во вторник крупный пожар на кровле одноэтажного железобетонного здания склада электрометаллургического комбината в Челябинске охватил площадь 3,7 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров, сообщалось, что возгорание локализовано. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"В 16.05 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Как уточняло ГУ МЧС по региону, пожар произошел в складском здании на улице 1 Участок ЧЭМК, (не принадлежит ЧЭМК), в здании находятся складские помещения различных организаций. Работу пожарных осложнял сильный порывистый ветер и большая "горючая загрузка".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
 
 
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