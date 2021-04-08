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В Люберцах потушили пожар на складах с бытовой химии
В Люберцах потушили пожар на складах с бытовой химии
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Огонь на складах в Люберцах потушен, сообщает МЧС. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T00:15
2021-04-08T00:15
2021-04-08T01:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Огонь на складах в Люберцах потушен, сообщает МЧС.Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступила в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. В 21.15 пожар был локализован на площади 6 тысяч квадратных метров.Согласно сообщению МЧС, ликвидация открытого горения произошла в 0.05.
люберцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ликвидация пожара на складах в подмосковных Люберцах
Пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тыс "квадратов" - ГУМЧС
2021-04-08T00:15
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PT0M21S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия