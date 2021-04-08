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В Люберцах потушили пожар на складах с бытовой химии

В Люберцах потушили пожар на складах с бытовой химии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Огонь на складах в Люберцах потушен, сообщает МЧС. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T00:15

2021-04-08T00:15

2021-04-08T01:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

люберцы

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Огонь на складах в Люберцах потушен, сообщает МЧС.Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступила в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. В 21.15 пожар был локализован на площади 6 тысяч квадратных метров.Согласно сообщению МЧС, ликвидация открытого горения произошла в 0.05.

люберцы

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2021

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Ликвидация пожара на складах в подмосковных Люберцах Пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тыс "квадратов" - ГУМЧС 2021-04-08T00:15 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия