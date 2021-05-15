https://ria.ru/20210515/pozhar-1732482899.html

В Подмосковье загорелись склад и поддоны

В Подмосковье загорелись склад и поддоны

Склад и поддоны на открытой площадке горят в подмосковном поселке Горки Ленинские на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T23:05

2021-05-15T23:05

2021-05-15T23:36

россия

горки ленинские

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Склад и поддоны на открытой площадке горят в подмосковном поселке Горки Ленинские на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Сообщение о пожаре в промзоне в поселке Горки Ленинские городского округа Ленинский на 31-м километре Каширского шоссе поступило в 20.59 мск.Подчеркивается, что данных о пострадавших нет.Пожар тушат 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 16 единиц техники.Пожар в Московской области, где горят склад и поддоны, локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС."Локализация на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210515/pozhar-1732472008.html

россия

горки ленинские

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, горки ленинские, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия