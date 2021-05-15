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В Подмосковье загорелись склад и поддоны
В Подмосковье загорелись склад и поддоны
Склад и поддоны на открытой площадке горят в подмосковном поселке Горки Ленинские на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T23:05
2021-05-15T23:05
2021-05-15T23:36
россия
горки ленинские
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Склад и поддоны на открытой площадке горят в подмосковном поселке Горки Ленинские на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Сообщение о пожаре в промзоне в поселке Горки Ленинские городского округа Ленинский на 31-м километре Каширского шоссе поступило в 20.59 мск.Подчеркивается, что данных о пострадавших нет.Пожар тушат 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 16 единиц техники.Пожар в Московской области, где горят склад и поддоны, локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС."Локализация на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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россия
горки ленинские
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россия, горки ленинские, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Склад и поддоны на открытой площадке горят в подмосковном поселке Горки Ленинские на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ
.
Сообщение о пожаре в промзоне в поселке Горки Ленинские городского округа Ленинский на 31-м километре Каширского шоссе поступило в 20.59 мск.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение поддонов на открытой площадке. По состоянию на 22.40 происходит горение поддонов на открытой площадке и склада по всей площади. Площадь горения составляет 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данных о пострадавших нет.
Пожар тушат 78 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 16 единиц техники.
Пожар в Московской области, где горят склад и поддоны, локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Локализация на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.