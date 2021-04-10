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В Подмосковье локализовали пожар на мебельном складе
В Подмосковье локализовали пожар на мебельном складе
Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T05:32
2021-04-10T05:32
2021-04-10T05:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада."В 05.10 - локализация", - говорится в сообщении.По данным на сайте регионального ГУМЧС, в тушении пожара задействованы 66 человек и 22 единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электросталь, происшествия