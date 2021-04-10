https://ria.ru/20210410/pozhar-1727649502.html

В Подмосковье локализовали пожар на мебельном складе

В Подмосковье локализовали пожар на мебельном складе

Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T05:32

2021-04-10T05:32

2021-04-10T05:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар площадью в 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление внутри склада."В 05.10 - локализация", - говорится в сообщении.По данным на сайте регионального ГУМЧС, в тушении пожара задействованы 66 человек и 22 единицы техники.

https://ria.ru/20210410/pozhar-1727640237.html

электросталь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электросталь, происшествия