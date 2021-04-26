Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/pozhar-1730002880.html
Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток
Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток
Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:43
2021-04-26T16:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729436275_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_42785ca7f58d79feb9a5ab9dc0258eb8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.Пожар начался 22 апреля в 16.45 по местному времени (9.45 мск), огонь локализован на площади 15 тысяч квадратных метров. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено."Двадцать шестого апреля в 14.16 (07.16 мск) возгорание отходов деревообработки по улице Индустриальной полностью ликвидировано. Пожару был присвоен II номер сложности. На месте происшествия задействовался личный состав пожарно-спасательных частей № 1 и № 8. Обстановка оценивалась с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210425/pozhar-1729876694.html
россия
биробиджан
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар на пилораме в Биробиджане
В Биробиджане горит пилорама. К ликвидации привлечено 42 человека и 10 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 15 тыс. кв.м.
2021-04-26T15:43
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729436275_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f436bc8c2348e635fa6bf6abebde2d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток

15:43 26.04.2021 (обновлено: 16:00 26.04.2021)
 
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
Пожар начался 22 апреля в 16.45 по местному времени (9.45 мск), огонь локализован на площади 15 тысяч квадратных метров. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено.
Пожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 18:43
СМИ: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек
"Двадцать шестого апреля в 14.16 (07.16 мск) возгорание отходов деревообработки по улице Индустриальной полностью ликвидировано. Пожару был присвоен II номер сложности. На месте происшествия задействовался личный состав пожарно-спасательных частей № 1 и № 8. Обстановка оценивалась с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния