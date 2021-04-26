https://ria.ru/20210426/pozhar-1730002880.html

Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток

Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток

Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:43

2021-04-26T15:43

2021-04-26T16:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.Пожар начался 22 апреля в 16.45 по местному времени (9.45 мск), огонь локализован на площади 15 тысяч квадратных метров. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено."Двадцать шестого апреля в 14.16 (07.16 мск) возгорание отходов деревообработки по улице Индустриальной полностью ликвидировано. Пожару был присвоен II номер сложности. На месте происшествия задействовался личный состав пожарно-спасательных частей № 1 и № 8. Обстановка оценивалась с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210425/pozhar-1729876694.html

россия

биробиджан

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на пилораме в Биробиджане В Биробиджане горит пилорама. К ликвидации привлечено 42 человека и 10 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 15 тыс. кв.м. 2021-04-26T15:43 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), биробиджан, еврейская автономная область, происшествия