https://ria.ru/20210426/pozhar-1730002880.html
Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток
Пожар на складе в Биробиджане потушили спустя четверо суток
Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:43
2021-04-26T15:43
2021-04-26T16:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Спасатели спустя почти четверо суток потушили пожар на 15 тысячах квадратных метров на складе отходов пиломатериалов в Биробиджане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.Пожар начался 22 апреля в 16.45 по местному времени (9.45 мск), огонь локализован на площади 15 тысяч квадратных метров. Перехода огня на объекты экономики и жилые дома не допущено."Двадцать шестого апреля в 14.16 (07.16 мск) возгорание отходов деревообработки по улице Индустриальной полностью ликвидировано. Пожару был присвоен II номер сложности. На месте происшествия задействовался личный состав пожарно-спасательных частей № 1 и № 8. Обстановка оценивалась с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210425/pozhar-1729876694.html
россия
биробиджан
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Пожар на пилораме в Биробиджане
В Биробиджане горит пилорама. К ликвидации привлечено 42 человека и 10 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 15 тыс. кв.м.
2021-04-26T15:43
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), биробиджан, еврейская автономная область, происшествия