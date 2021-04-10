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В Подмосковье ликвидировали пожар на мебельном складе
В Подмосковье ликвидировали пожар на мебельном складе
Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T06:50
2021-04-10T06:50
2021-04-10T12:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что здание склада в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 горит по всей площади - 3600 квадратных метра, в 5.10 мск была объявлена локализация, при этом кровля склада обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров."В 6.26 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pozhar-1727623715.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электросталь, происшествия