https://ria.ru/20210410/pozhar-1727650569.html

В Подмосковье ликвидировали пожар на мебельном складе

В Подмосковье ликвидировали пожар на мебельном складе

Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T06:50

2021-04-10T06:50

2021-04-10T12:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что здание склада в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11 горит по всей площади - 3600 квадратных метра, в 5.10 мск была объявлена локализация, при этом кровля склада обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров."В 6.26 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pozhar-1727623715.html

электросталь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электросталь, происшествия