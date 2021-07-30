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Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве

Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве - РИА Новости, 30.07.2021

Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве

Двое пожарных пострадали при тушении крупного возгорания в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:30

2021-07-30T09:30

2021-07-30T11:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при тушении крупного возгорания в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о возгорании складского здания на улице Перерва. В 04.52 пожар был ликвидирован на площади 2000 квадратных метров."Пострадали двое пожарных", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по предварительным данным, пострадавшие работали в федеральной противопожарной службе столичного главка МЧС. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.

https://ria.ru/20210729/antalya-1743398144.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва