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Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве
Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве - РИА Новости, 30.07.2021
Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве
Двое пожарных пострадали при тушении крупного возгорания в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:30
2021-07-30T11:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при тушении крупного возгорания в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о возгорании складского здания на улице Перерва. В 04.52 пожар был ликвидирован на площади 2000 квадратных метров."Пострадали двое пожарных", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по предварительным данным, пострадавшие работали в федеральной противопожарной службе столичного главка МЧС. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
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происшествия, москва
09:30 30.07.2021 (обновлено: 11:33 30.07.2021)
 
Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе в Москве

Двое пожарных пострадали при тушении возгорания на складе на юго-востоке Москвы

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на складе на юго-востоке Москвы
Пожар на складе на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при тушении крупного возгорания в пятиэтажном здании склада в районе Марьино на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании складского здания на улице Перерва. В 04.52 пожар был ликвидирован на площади 2000 квадратных метров.
"Пострадали двое пожарных", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по предварительным данным, пострадавшие работали в федеральной противопожарной службе столичного главка МЧС. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
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