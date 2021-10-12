https://ria.ru/20211012/markin-1754155902.html
Биография Владимира Маркина
Биография Владимира Маркина - РИА Новости, 12.10.2021
Биография Владимира Маркина
Генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин родился 23 ноября 1956 года в Челябинске. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:22
2021-10-12T11:22
2021-10-12T11:22
справки
челябинск
владимир маркин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754141750_0:0:2543:1430_1920x0_80_0_0_111b19c776a35a7c81247b1d8785e5db.jpg
Генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин родился 23 ноября 1956 года в Челябинске. В 1985 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ), в 2009 году – заочно юридический факультет Института экономики и культуры по специальности "юриспруденция".После окончания МГУ работал корреспондентом газеты "Вечерний Челябинск".В 1986 году Маркин переехал в Москву, где был ведущим программ Всесоюзном радио "Время, события, люди" и "Человек и закон".С 1991 года работал на Центральном телевидении СССР, позже – во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Был автором и ведущим ток-шоу "Карьера".В 1997 году исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", затем занимал должность первого заместителя министра по делам печати и информации Московской области.В 2001 году Маркин вернулся на телевидение, был продюсером информационного вещания на канале НТВ и исполнительным продюсером телеканала "Россия".В 2004 году занял пост директора по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий.В сентябре 2007 года Маркин был назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (СКП РФ) СКП РФ.20 июня 2011 года указом президента РФ Владимир Маркин назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ). Освобожден от занимаемой должности указом президента РФ от 6 октября 2016 года. С октября 2016 года по 2019 год занимал должность первого заместителя генерального директора "РусГидро" по связям с общественностью и региональными органами власти. Входил также в состав правления компании. Затем работал в компании в качестве советника председателя правления, однако в последующем покинул и этот пост. Маркин был ведущим цикла документальных исторических фильмов "Преданная Россия" на телеканале "Звезда", документального цикла программ "Следствие покажет" на Первом канале. В сентябре 2016 года вышла в свет книга Владимира Маркина "Самые громкие преступления XXI века в России". В качестве певца он записал патриотическую песню "Сторонка", а также совместно с певцом Стасом Пьехой – песню "Родина".Владимир Маркин – государственный советник юстиции 3 класса (2010). Был награжден орденом Дружбы (2012), ведомственными наградами.В феврале 2016 года Владимир Маркин был удостоен юридической премии "Фемида" в номинации "Право и СМИ". 12 октября 2021 года стало известно, что Владимир Маркин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754141750_8:0:2543:1901_1920x0_80_0_0_a9cfafdaed061e310c7928682233a1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, челябинск, владимир маркин
Генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин родился 23 ноября 1956 года
в Челябинске.
В 1985 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ), в 2009 году – заочно юридический факультет Института экономики и культуры по специальности "юриспруденция".
После окончания МГУ работал корреспондентом газеты "Вечерний Челябинск".
В 1986 году Маркин переехал в Москву, где был ведущим программ Всесоюзном радио "Время, события, люди" и "Человек и закон".
С 1991 года работал на Центральном телевидении СССР, позже – во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Был автором и ведущим ток-шоу "Карьера".
В 1997 году исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", затем занимал должность первого заместителя министра по делам печати и информации Московской области.
В 2001 году Маркин вернулся на телевидение, был продюсером информационного вещания на канале НТВ и исполнительным продюсером телеканала "Россия".
В 2004 году занял пост директора по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий.
В сентябре 2007 года Маркин был назначен
руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (СКП РФ) СКП РФ.
20 июня 2011 года указом президента РФ Владимир Маркин назначен
руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ). Освобожден от занимаемой должности указом президента РФ от 6 октября 2016 года
.
С октября 2016 года
по 2019 год занимал
должность первого заместителя генерального директора "РусГидро" по связям с общественностью и региональными органами власти. Входил также в состав правления компании. Затем работал
в компании в качестве советника председателя правления, однако в последующем покинул и этот пост.
Маркин был ведущим
цикла документальных исторических фильмов "Преданная Россия" на телеканале "Звезда", документального цикла программ "Следствие покажет" на Первом канале
.
В сентябре 2016 года вышла в свет
книга Владимира Маркина "Самые громкие преступления XXI века в России".
В качестве певца он записал
патриотическую песню "Сторонка", а также совместно с певцом Стасом Пьехой – песню "Родина".
Владимир Маркин – государственный советник юстиции 3 класса (2010
). Был награжден орденом Дружбы (2012
), ведомственными наградами.
В феврале 2016 года Владимир Маркин был удостоен
юридической премии "Фемида" в номинации "Право и СМИ".
12 октября 2021 года стало известно, что Владимир Маркин скончался
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников