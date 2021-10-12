https://ria.ru/20211012/markin-1754141080.html

Умер первый официальный представитель СК Маркин

Умер первый официальный представитель СК Маркин - РИА Новости, 12.10.2021

Умер первый официальный представитель СК Маркин

В возрасте 64 лет скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Об этом ведомство РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:01

2021-10-12T10:01

2021-10-12T13:35

происшествия

владимир маркин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В возрасте 64 лет скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.В СК выразили соболезнования родным и близким покойного.Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске, в 1986-м переехал в Москву. Окончил факультет журналистики МГУ, в начале и середине 90-х работал на Центральном телевидении, позже на ВГТРК, где вел ток-шоу "Карьера" на канале РТР. Впоследствии в начале 2000-х был продюсером информационного вещания на НТВ и исполнительным продюсером телеканала "Россия".В 1997 году занял пост исполняющего обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", который занимался вопросами экономических реформ и приватизации.В Следственном комитете Маркин работал с 2007 по 2016 год. После этого он стал первым заместителем гендиректора "Русгидро", входил в состав правления госкорпорации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф), россия