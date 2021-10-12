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Умер первый официальный представитель СК Маркин
Умер первый официальный представитель СК Маркин - РИА Новости, 12.10.2021
Умер первый официальный представитель СК Маркин
В возрасте 64 лет скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Об этом ведомство РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:01
2021-10-12T10:01
2021-10-12T13:35
происшествия
владимир маркин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В возрасте 64 лет скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.В СК выразили соболезнования родным и близким покойного.Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске, в 1986-м переехал в Москву. Окончил факультет журналистики МГУ, в начале и середине 90-х работал на Центральном телевидении, позже на ВГТРК, где вел ток-шоу "Карьера" на канале РТР. Впоследствии в начале 2000-х был продюсером информационного вещания на НТВ и исполнительным продюсером телеканала "Россия".В 1997 году занял пост исполняющего обязанности директора по связям с общественностью международного фонда "Реформа", который занимался вопросами экономических реформ и приватизации.В Следственном комитете Маркин работал с 2007 по 2016 год. После этого он стал первым заместителем гендиректора "Русгидро", входил в состав правления госкорпорации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:01 12.10.2021 (обновлено: 13:35 12.10.2021)
Умер первый официальный представитель СК Маркин
Умер бывший официальный представитель Следственного комитета генерал-майор Владимир Маркин