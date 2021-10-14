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Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина - РИА Новости, 14.10.2021
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина
Первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин был легким на подъем и обладал офицерским характером, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:26
2021-10-14T15:28
общество
владимир маркин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин был легким на подъем и обладал офицерским характером, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на церемонии прощания, которая проходит на Троекуровском кладбище.Маркин умер на днях на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.Он отметил, что Маркин рос в рабочей семье, знал, как живут простые люди, с какими проблемами сталкиваются.Бастрыкин признался, что его удивило количество людей, отреагировавших на смерть Маркина в социальных сетях, хотя тот уже давно покинул ведомство.Он выразил глубокие соболезнования супруге и дочери Маркина и пообещал, что ведомство окажет им всю необходимую помощь, ибо "своих не бросает"."Для нас никто не забыт и ничто не забыто в буквальном смысле этого слова. Светлая память нашему товарищу и другу генерал-майору юстиции Маркину Владимиру Ивановичу", - сказал глава СК.
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общество, владимир маркин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
14:26 14.10.2021 (обновлено: 15:28 14.10.2021)
 
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина

Бастрыкин на церемонии прощания с Маркиным рассказал о его офицерском характере

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин был легким на подъем и обладал офицерским характером, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на церемонии прощания, которая проходит на Троекуровском кладбище.
Маркин умер на днях на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.
"Очень выдержанный, спортивный, лёгкий на подъем, с прекрасной мужской улыбкой, хорошим огоньком во взгляде. Он стал генералом совершенно заслуженно - не потому что у него была генеральская должность, характер у него был мужской, офицерский", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что Маркин рос в рабочей семье, знал, как живут простые люди, с какими проблемами сталкиваются.
Бастрыкин признался, что его удивило количество людей, отреагировавших на смерть Маркина в социальных сетях, хотя тот уже давно покинул ведомство.
Он выразил глубокие соболезнования супруге и дочери Маркина и пообещал, что ведомство окажет им всю необходимую помощь, ибо "своих не бросает".
"Для нас никто не забыт и ничто не забыто в буквальном смысле этого слова. Светлая память нашему товарищу и другу генерал-майору юстиции Маркину Владимиру Ивановичу", - сказал глава СК.
Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:22
Биография Владимира Маркина
 
ОбществоВладимир МаркинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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