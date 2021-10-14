https://ria.ru/20211014/markin-1754563968.html
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина - РИА Новости, 14.10.2021
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина
Первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин был легким на подъем и обладал офицерским характером, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:26
2021-10-14T14:26
2021-10-14T15:28
общество
владимир маркин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин был легким на подъем и обладал офицерским характером, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на церемонии прощания, которая проходит на Троекуровском кладбище.Маркин умер на днях на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.Он отметил, что Маркин рос в рабочей семье, знал, как живут простые люди, с какими проблемами сталкиваются.Бастрыкин признался, что его удивило количество людей, отреагировавших на смерть Маркина в социальных сетях, хотя тот уже давно покинул ведомство.Он выразил глубокие соболезнования супруге и дочери Маркина и пообещал, что ведомство окажет им всю необходимую помощь, ибо "своих не бросает"."Для нас никто не забыт и ничто не забыто в буквальном смысле этого слова. Светлая память нашему товарищу и другу генерал-майору юстиции Маркину Владимиру Ивановичу", - сказал глава СК.
https://ria.ru/20211012/markin-1754155902.html
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общество, владимир маркин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
14:26 14.10.2021 (обновлено: 15:28 14.10.2021)
Бастрыкин рассказал об офицерском характере Маркина
Бастрыкин на церемонии прощания с Маркиным рассказал о его офицерском характере
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
был легким на подъем и обладал офицерским характером, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин
на церемонии прощания, которая проходит на Троекуровском кладбище.
Маркин умер на днях на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.
"Очень выдержанный, спортивный, лёгкий на подъем, с прекрасной мужской улыбкой, хорошим огоньком во взгляде. Он стал генералом совершенно заслуженно - не потому что у него была генеральская должность, характер у него был мужской, офицерский", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что Маркин рос в рабочей семье, знал, как живут простые люди, с какими проблемами сталкиваются.
Бастрыкин признался, что его удивило количество людей, отреагировавших на смерть Маркина в социальных сетях, хотя тот уже давно покинул ведомство.
Он выразил глубокие соболезнования супруге и дочери Маркина и пообещал, что ведомство окажет им всю необходимую помощь, ибо "своих не бросает".
"Для нас никто не забыт и ничто не забыто в буквальном смысле этого слова. Светлая память нашему товарищу и другу генерал-майору юстиции Маркину Владимиру Ивановичу", - сказал глава СК.