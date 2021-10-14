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В Москве простились с Владимиром Маркиным
В Москве простились с Владимиром Маркиным - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве простились с Владимиром Маркиным
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным, передаёт... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:49
2021-10-14T15:51
общество
владимир маркин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным, передаёт корреспондент РИА Новости.В церемонии прощания участвовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутат Василий Пискарев, а также журналисты и однокурсники Маркина. Прощание проходило при участии почётного караула, многие пришедшие проститься с Маркиным не могли сдержать слез.Маркин умер на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту – вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".
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общество, владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:49 14.10.2021 (обновлено: 15:51 14.10.2021)
 
В Москве простились с Владимиром Маркиным

Прощание с первым представителем СК Маркиным прошло на Троекуровском кладбище в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредставитель СК РФ Владимир Маркин
Представитель СК РФ Владимир Маркин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным, передаёт корреспондент РИА Новости.
В церемонии прощания участвовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутат Василий Пискарев, а также журналисты и однокурсники Маркина. Прощание проходило при участии почётного караула, многие пришедшие проститься с Маркиным не могли сдержать слез.
Маркин умер на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.
В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту – вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".
Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:22
Биография Владимира Маркина
 
ОбществоВладимир МаркинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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