https://ria.ru/20211014/markin-1754553775.html

В Москве простились с Владимиром Маркиным

В Москве простились с Владимиром Маркиным - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве простились с Владимиром Маркиным

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным, передаёт... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:49

2021-10-14T13:49

2021-10-14T15:51

общество

владимир маркин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным, передаёт корреспондент РИА Новости.В церемонии прощания участвовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутат Василий Пискарев, а также журналисты и однокурсники Маркина. Прощание проходило при участии почётного караула, многие пришедшие проститься с Маркиным не могли сдержать слез.Маркин умер на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту – вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".

https://ria.ru/20211012/markin-1754155902.html

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общество, владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф), россия