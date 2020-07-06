Суд подтвердил взыскание с Грудинина в пользу Совхоза им. Ленина

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Павла Грудинина , выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу Грудинина на принятое в октябре решение арбитражного суда Московской области

Суд тогда частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, заявленный в интересах сельхозпредприятия.

Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Эта сделка в 2018 году была признана незаконной арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом России. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент".

При этом иск к Грудинину суды двух инстанций изначально полностью отклонили, и только в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".