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Суд подтвердил взыскание с Грудинина в пользу Совхоза им. Ленина
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:38
павел грудинин
совхоз имени ленина
московская область (подмосковье)
происшествия
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павел грудинин, совхоз имени ленина, московская область (подмосковье), происшествия

Суд подтвердил взыскание с Грудинина в пользу Совхоза им. Ленина

16:38 06.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковПавел Грудинин
Павел Грудинин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Павел Грудинин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску семи акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина взыскал с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, около 1,1 миллиарда рублей.
Как сообщил РИА Новости представитель суда, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу Грудинина на принятое в октябре решение арбитражного суда Московской области.
Суд тогда частично удовлетворил иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, заявленный в интересах сельхозпредприятия.
Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
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Эта сделка в 2018 году была признана незаконной арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом России. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент".
При этом иск к Грудинину суды двух инстанций изначально полностью отклонили, и только в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".
Тогда к спору в качестве соистца присоединилась Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц – несовершеннолетние дети Грудининых, а также работник совхоза Александр Федоров. По просьбе Грудининой, суд в качестве обеспечительной меры заблокировал операции с акциями совхоза, принадлежащими Павлу Грудинину, трем его детям, а также Федорову.
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Павел ГрудининСовхоз имени ЛенинаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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