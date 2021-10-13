https://ria.ru/20211013/markin-1754331004.html
Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября
Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября - РИА Новости, 13.10.2021
Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября
Церемония прощания с первым официальным представителем СК РФ Владимиром Маркиным пройдёт 14 октября на Троекуровском кладбище, сообщил Следственный комитет РФ. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:50
2021-10-13T10:50
2021-10-13T10:54
владимир маркин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Церемония прощания с первым официальным представителем СК РФ Владимиром Маркиным пройдёт 14 октября на Троекуровском кладбище, сообщил Следственный комитет РФ."Церемония прощания с Владимиром Ивановичем Маркиным состоится в четверг, 14 октября, в 13.30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал №15", - сообщило ведомство на странице в Instagram.Маркин умер на 65-м году жизни. По информации источника РИА Новости, он уже долго и тяжело болел.В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту – вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".
https://ria.ru/20211012/markin-1754155902.html
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владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:50 13.10.2021 (обновлено: 10:54 13.10.2021)
Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября
Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября на Троекуровском кладбище