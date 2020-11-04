https://ria.ru/20201104/kuschevka-1582920079.html

Почему в Кущевской до сих пор боятся банду Цапков

Почему в Кущевской до сих пор боятся банду Цапков

Десять лет назад в станице Кущевской произошло одно из самых резонансных преступлений последних десятилетий. В доме фермера Сервера Аметова банда Сергея Цапка... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

убийство в станице кущевская

надежда цапок

вячеслав цеповяз

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маркин

кущевская

кущевский район

ростов-на-дону

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Десять лет назад в станице Кущевской произошло одно из самых резонансных преступлений последних десятилетий. В доме фермера Сервера Аметова банда Сергея Цапка убила двенадцать человек. Во время расследования стало ясно: населенный пункт застрял в "кровавых девяностых". Члены ОПГ насиловали девушек, отбирали у предпринимателей бизнес, обкладывали их данью, неугодных устраняли. Почему даже спустя десять лет в Кущевке боятся "цапков" — в материале РИА Новости."Одурели от запаха крови"В ночь на 5 ноября 2010-го к фермеру Серверу Аметову ворвались бандиты. В доме находились три семьи — восемь взрослых и четверо детей. Младшей девочке не было года. Погибли не только хозяева — Сервер Аметов, его супруга Галина, невестка Елена и ее дочка Амира, но и приехавшие из Ростова-на-Дону гости. Убили также соседей — Наталью Касьянову и ее 14-летнего сына Павла.Со всеми расправились с особой жестокостью: женщин загнали в ванную, исполосовали ножами. Девочек задушили. Сервера убили последним. На суде главарь банды Сергей Цапок признался: хотел, чтобы фермер видел, как умирают члены его семьи. Дом подожгли и поехали гулять в кафе "Малинки".Десятого ноября провели первые задержания. Еще через три дня оперативники взяли главаря банды Сергея Цапка и его правую руку — Вячеслава Цеповяза. В течение месяца поймали остальных членов ОПГ. Расследование продолжалось почти два года. Как рассказывал Владимир Маркин, на тот момент представитель СК России, "на допросе один из обвиняемых не мог вспомнить некоторые подробности бойни в доме Аметовых, вполне серьезно объясняя это тем, что они одурели от запаха крови".Всего с 1998-го по 2010 год "цапки" убили 19 человек (включая Аметовых и их гостей). На счету группировки более 40 различных преступлений, в том числе разбой, незаконное лишение свободы, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, изнасилование и хранение оружия. Прошло десять лет — а оставшиеся в живых члены банды до сих пор дают показания о старых преступлениях."Деньги привозил в целлофановых пакетах"В станице Кущевской начало нулевых вспоминают с ужасом. Александр Исюк был тогда довольно успешным предпринимателем: две компании, занимающиеся торговлей агрохимикатами, сеть магазинов, кафе. Пестицидами снабжал он и агрофирмы, принадлежавшие Цапкам. По словам Исюка, бизнес шел в гору. Пока в 2010-м он не решил взять кредит. Об этом узнали "партнеры" — поставили "на счетчик"."Мне объяснили, что десять процентов от полученной суммы я должен отдать им. "Иначе твои близкие будут лежать на кладбище", — вспоминает Александр.Местные предприниматели знали: "цапки" слов на ветер не бросают. У несогласных горели магазины, офисы. Кущевку захлестнула волна убийств. В 2003-м в машине застрелили фермера Валерия Богачева и его сына. В 2008-м во дворе собственного дома зарезали предпринимателя Анатолия Смольникова. В 2010-м расстреляли машину ростовского бизнесмена Сергея Бегиджанова. Он остался жив только благодаря случайности — по дороге встретил сына, который попросился сесть за руль, а сам Бегиджанов перешел на заднее сиденье. Молодого человека и охранника киллеры убилиАлександр Исюк говорит: в Кущевке все понимали, кто стоит за этим беспределом. "Цапкам" старались не перечить. Предприниматель регулярно завозил деньги в офис фирмы "Слава Кубани", принадлежавшей правой руке Цапка Вячеславу Цеповязу и его жене Наталье Стришних. "Сначала они требовали четыре миллиона, потом — тридцать, потом — сорок. В итоге я отдал им 70 миллионов рублей. А с учетом процентов и залога — потерял больше ста".Брали бандиты только наличными. "Деньги я привозил в целлофановых пакетах — в каких обычно станичники носили хлеб и колбасу. Если задерживал с выплатами, меня приглашали в офис фирмы "Слава Кубани" и махали перед носом оружием. Мол, ты не первый такой смелый".После того как Исюк отдал бандитам 70 миллионов, ему озвучили еще большую сумму — 250 миллионов. "И я решил скрыться. Знаю, ничем хорошим это бы не закончилось. Меня искали — и точно бы нашли. Но случилась бойня в доме Аметовых". Сейчас Исюк — потерпевший. Только спустя восемь лет после описанных событий осмелился написать заявление о вымогательстве на Цеповяза, его жену Наталью Стришних, брата Ивана Стришних, а также Федора Стрельцова, которого называют серым кардиналом и финансистом "цапков". "Он находится в международном розыске, но до этого довольно долго жил в Кущевке. Я понимал: пока этот человек на свободе, писать заявление для меня чревато. Ведь у Стрельцова очень большие связи".По словам Александра, до сих пор многие предприниматели из станицы, пострадавшие от вымогательств, "трусятся писать заявления": "вдруг кто-то на свободе окажется". "Да и мое дело никак не доведут до суда — в прошлом году вернули на доследование, хотя все доказательства вины этой четверки налицо"."В банду входили дети сотрудников полиции""Все были запуганы, все боялись. У "цапков" ведь были даже списки на ликвидацию фермеров, чьи земли они хотели присвоить", — говорит бывший замначальника Кущевского РОВД Николай Птах. На пенсию он вышел задолго до трагедии в доме Аметовых — еще в 1994 году. Но о банде знает многое: возможно, потому, что "росли" "цапки" у него на глазах."Они еще в школе были хулиганистые. Но все по мелочевке: побьют кого-то, отнимут что. Стояли в детской комнате милиции на учете, с ними воспитательные беседы проводили. Но все без толку. А в 1994-м, когда я ушел на пенсию, они начали по-взрослому бедокурить. Коля (старший из братьев Цапков, прозвище Коля Бешеный, его убили в 2002-м) приезжал на танцы, выбирал понравившуюся девчонку и затаскивал в машину. Жалобы никто не писал — уже тогда боялись их".Потом мать — Надежда Цапок — организовала фермерское хозяйство, а братья на его базе — спортивный клуб, где принялись готовить бойцов. "К банде примкнули Владимир Алексеев (Вова Беспредел), Андрей Быков (Бык). Качки, которые потом стали убийцами".По словам Николая Григорьевича, обзаведясь силовым крылом, братья стали давить на фермеров. "Требовали мзду от урожая. Могли пригнать свою технику на чужие поля и убирать зерно. Но этого показалось мало: принялись захватывать земли". Все это происходило при полном попустительстве правоохранительных органов. "Начальник милиции у них куплен был: они к нему в кабинет заходили, как к себе домой. Сложно представить, но в банде были дети некоторых сотрудников полиции. Например, Игорь Черных по кличке Амур — один из самых отъявленных негодяев, именно он убил в доме Аметовых трех девочек — сын моего бывшего сотрудника".В Кущевке бандиты чувствовали себя хозяевами. "Заходили в любое кафе — их обслуживали бесплатно. Дошло до того, что они убили нового главу района Бориса Москвича. Тот пришел в политику под лозунгами борьбы с бандитами. Растяжку ему во дворе поставили. Не сработала. Но его все равно устранили — выпустили целую обойму прямо во дворе администрации".Это преступление долго было нераскрытым. Только в марте 2020-го Вова Беспредел, отбывающий наказание, сообщил следствию детали той расправы.От двадцати лет до пожизненногоСергей Цапок приговорен к пожизненному заключению. Седьмого июля 2014-го его нашли мертвым в медсанчасти СИЗО Краснодара. Причина смерти — острая сердечная недостаточность. В его гибели многие жители Кущевской сомневались и даже добивались генетической экспертизы.Владимир Алексеев (Вова Беспредел) — пожизненный срок. Отбывает наказание в Торбеевском централе в Мордовии.Игорь Черных по кличке Амур — один из самых отъявленных негодяев, убил в доме Аметовых трех девочек. Пожизненное заключение. Покончил с собой 4 июля 2014-го в СИЗО.Вячеслав Цеповяз в 2013-м приговорен к двадцати годам тюрьмы, отбывает срок в колонии в Амурской области. Несколько лет назад СМИ облетели кадры, как правая рука Цапка ест в тюрьме крабы, шашлыки и красную икру.Сергей Карпенко (Рис-младший) 1 августа 2011-го покончил с собой в СИЗО до приговора. По версии следствия, лично убил половину людей в доме Аметовых.Виталий Иванов (Витамин) 30 июня 2011-го покончил с собой в камере следственного изолятора до приговора.Вячеслав Рябцев (Буба) — 20 лет лишения свободы, отбывает срок в колонии в Челябинской области. По информации источников, обеспечивал банду оружием для убийств, незадолго до расправы прострелил себе ногу, чтобы не участвовать в бойне.Андрей Быков (Бык) — приговорен к двадцати годам, из них 15 должен провести в тюрьме, еще пять — в колонии строгого режима.И это далеко не все члены банды.P. S. В июне 2018-го гражданской жене Сергея Цапка Анжеле-Марии суд вернул арестованное ранее имущество — семейный особняк и дорогой автомобиль Porsche Panamera. Представители пострадавшей стороны, по словам адвоката, недоумевали по поводу такого судебного решения. В сентябре того же года вдова главаря группировки перевела на счета потерпевших от банды 31 миллион рублей.

https://ria.ru/20181115/1532743587.html

https://ria.ru/20191218/1562543883.html

https://ria.ru/20200123/1563797922.html

https://ria.ru/20181218/1548185061.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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