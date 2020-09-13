https://ria.ru/20200913/zhuravli-1577125196.html

"Не бояться мотора со скорлупы": как сохраняют уникальных журавлей России

Зачем еще не вылупившимся птенцам стерхов в инкубаторе включают звук мотора, какими методами спасают популяцию журавлей в России и почему эта птица может... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T08:00

2020-09-13T08:00

2020-09-13T09:28

хорошие новости

россия

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Зачем еще не вылупившимся птенцам стерхов в инкубаторе включают звук мотора, какими методами спасают популяцию журавлей в России и почему эта птица может претендовать на символ всей страны. Об этом и многом другом в День журавля проекту "Хорошие новости" рассказали экологи. Стерх – один из редчайших видов журавлей на планете, он размножается исключительно на территории Российской Федерации, благодаря чему вполне может претендовать на звание символа России, об этом рассказала начальник отдела информационно-методического обеспечения экологического просвещения и подготовки кадров ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Минприроды России Вероника Лещинская.Птица занесена в Красную книгу РФ как вид, находящийся на грани исчезновения. Стерхов включили в федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", задача которого – добиться стабилизации и роста численности этих птиц. Одно из ключевых мероприятий – "Полет надежды". В его основе лежит мировая практика по спасению других видов журавлей, когда выращенным в неволе птенцам показывают путь миграции на сверхлегких самолетах. "С мест гнездования в Западной Сибири пробные полеты уже проводились", – рассказала научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, исполнительный директор рабочей группы по журавлям Евразии Елена Ильяшенко.Проект также рассчитан на отслеживание перемещения выпущенных птиц и их спасение в случае отклонения от намеченного миграционного пути. За журавлями следят и с земли, и с неба. Однако зафиксировать путь журавлей в некоторых случаях невозможно из-за отсутствия связи или труднодоступности территории. Кроме того, существуют и административные трудности: место зимовки птиц находится на границе Узбекистана и Афганистана, поэтому реализация проекта требует его согласования с правительствами стран о разрешении полетов и пересечении границ. Как отметил директор Окского государственного природного биосферного заповедника Юрий Маркин, часть проекта "Полет надежды" с использованием дельтапланов, сейчас не реализуется из-за сложностей с финансированием, однако проект живет и готовит к выпуску журавлей.Год журавля в небеСоюз охраны птиц России выбрал журавля птицей 2020 года, чтобы обратить внимание на изучение и сохранение семи видов журавлей, пять из которых занесены в Красную книгу России. Из-за пандемии год выдался не совсем удачным: пришлось отменить ряд конференций и праздников, рассказала Елена Ильяшенко. Однако, несмотря на коррективы, часть планов все-таки удалось реализовать. Так, 13 сентября во Всемирный день журавля ожидается старт всероссийского флешмоба "Журавли объединяют народы", который до конца месяца пройдет в ряде регионов России. Часть мероприятий, посвященных празднованию, по словам Вероники Лещинской, уже состоялась. Например, в рамках всероссийского конкурса "Лучший эковолонтерский отряд", который проводит неправительственный экологический фонд им. В.И.Вернадского, появилась номинация "Журавль в небе". Рассматривались добровольческие акции по благоустройству мест пребывания туристов в границах ООПТ, расположенных в ареалах обитания журавлей (либо в ареалах журавлей, либо в местах обитания журавлей). В 2020 году продолжается и международное сотрудничество по спасению журавлей: планируется выпуск двух стерхов на узбекско-афганской границе. За птицами специалисты будут следить с помощью специально установленных датчиков, рассказал РИА Новости директор Окского государственного природного биосферного заповедника Юрий Маркин.Полюбоваться этими птицами можно в Окском заповеднике, где уже 40 лет работает питомник редких видов журавлей. Наблюдая за ними в дикой природе, необходимо помнить, что сохранение мест обитания пернатых поможет сберечь и приумножить их популяцию.

https://ria.ru/20200906/utki-1576789552.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)