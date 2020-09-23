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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200923/voyna-1577668164.html
Ребенок войны высоко оценил проект "Знаменосцы Победы"
Дитя войны Сергей Маркин стал гостем площадки проекта "Бессмертного полка России" "Знаменосцы Победы" в Санкт-Петербурге. Он поделился страшными воспоминаниями, РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:00
2020-09-23T17:00
75 лет великой победы
бессмертный полк
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Дитя войны Сергей Маркин стал гостем площадки проекта "Бессмертного полка России" "Знаменосцы Победы" в Санкт-Петербурге. Он поделился страшными воспоминаниями, которые пронес через всю жизнь, сообщает пресс-служба "Бессмертного полка России".Проект "Знаменосцы Победы" очень впечатлил Маркина. Администратор площадки Кристина Иванова рассказала, что Сергей Илларионович особенно был очарован стендом на Балтийском вокзале: увидев его, он окунулся в воспоминания о родных и близких, испытавших все тяготы и горести войны, и рассказал, как гордится ими.Он посещал выставочную площадку неоднократно. Один раз Маркин пришел с подарком – книгой воспоминаний "Через боль и соль войны: новые страницы". Сотрудники выставки помогли гостю разместить на сайте "Бессмертного полка России" фотографии не вернувшихся с войны родственников и записать видеообращение к будущим поколениям, которое можно <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fpp3rLrjYsA&amp;feature=youtu.be" target="_blank">посмотреть</a> на YouTube-канале "Бессмертного полка России".
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бессмертный полк, санкт-петербург

Ребенок войны высоко оценил проект "Знаменосцы Победы"

17:00 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Дитя войны Сергей Маркин стал гостем площадки проекта "Бессмертного полка России" "Знаменосцы Победы" в Санкт-Петербурге. Он поделился страшными воспоминаниями, которые пронес через всю жизнь, сообщает пресс-служба "Бессмертного полка России".

"Наше поколение – дети войны, дети блокадного Ленинграда – запомнило Великую Отечественную войну как большое горе для людей. 1941 год: отец и два брата на фронте, мать с пятью малолетними детьми в сентябре попадает на оккупированную территорию, немцы выселяют нас из больших двух домов – их забирают под штаб. Такова тяжелая судьба нашего поколения", – рассказывает Сергей Илларионович.

Проект "Знаменосцы Победы" очень впечатлил Маркина. Администратор площадки Кристина Иванова рассказала, что Сергей Илларионович особенно был очарован стендом на Балтийском вокзале: увидев его, он окунулся в воспоминания о родных и близких, испытавших все тяготы и горести войны, и рассказал, как гордится ими.
Он посещал выставочную площадку неоднократно. Один раз Маркин пришел с подарком – книгой воспоминаний "Через боль и соль войны: новые страницы". Сотрудники выставки помогли гостю разместить на сайте "Бессмертного полка России" фотографии не вернувшихся с войны родственников и записать видеообращение к будущим поколениям, которое можно посмотреть на YouTube-канале "Бессмертного полка России".
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полкСанкт-Петербург
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