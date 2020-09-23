https://ria.ru/20200923/voyna-1577668164.html

Ребенок войны высоко оценил проект "Знаменосцы Победы"

Дитя войны Сергей Маркин стал гостем площадки проекта "Бессмертного полка России" "Знаменосцы Победы" в Санкт-Петербурге. Он поделился страшными воспоминаниями, РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:00

2020-09-23T17:00

2020-09-23T17:00

75 лет великой победы

бессмертный полк

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Дитя войны Сергей Маркин стал гостем площадки проекта "Бессмертного полка России" "Знаменосцы Победы" в Санкт-Петербурге. Он поделился страшными воспоминаниями, которые пронес через всю жизнь, сообщает пресс-служба "Бессмертного полка России".Проект "Знаменосцы Победы" очень впечатлил Маркина. Администратор площадки Кристина Иванова рассказала, что Сергей Илларионович особенно был очарован стендом на Балтийском вокзале: увидев его, он окунулся в воспоминания о родных и близких, испытавших все тяготы и горести войны, и рассказал, как гордится ими.Он посещал выставочную площадку неоднократно. Один раз Маркин пришел с подарком – книгой воспоминаний "Через боль и соль войны: новые страницы". Сотрудники выставки помогли гостю разместить на сайте "Бессмертного полка России" фотографии не вернувшихся с войны родственников и записать видеообращение к будущим поколениям, которое можно <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fpp3rLrjYsA&feature=youtu.be" target="_blank">посмотреть</a> на YouTube-канале "Бессмертного полка России".

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, санкт-петербург