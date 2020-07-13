Суд по иску акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину начнется 5 августа

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Московской области назначил на 5 августа предварительное заседание по иску ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать с его директора Павла Грудинина , выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, в пользу совхоза около 829 миллионов рублей.

В опубликованном определении суда основания исковых требований не приводятся. Среди истцов те же акционеры, которые ранее подавали иск к Грудинину о взыскании убытков в размере около 2,1 миллиарда рублей, - Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова.

Только вместо Ирины Грудининой, бывшей жены директора сельхозпредприятия, к ним присоединилась компания "Рота Агро", подконтрольная, по данным СМИ, депутату Дмитрию Саблину. "Рота Агро" в декабре сообщала, что экс-жена Грудинина вошла в капитал агрохолдинга акциями " Совхоза им. Ленина " (почти 42%).

Иск на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций удовлетворили частично. Десятый арбитражный апелляционный суд 6 июля согласился с решением арбитражного суда Московской области, который взыскал с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей.

В том деле истцы требовали взыскать в пользу совхоза 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и 1 миллиард рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд России. Упущенную же выгоду истцы рассчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент".