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Суд по иску акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину начнется 5 августа
Арбитражный суд Московской области назначил на 5 августа предварительное заседание по иску ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:42
павел грудинин
совхоз имени ленина
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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павел грудинин, совхоз имени ленина, московская область (подмосковье), происшествия

Суд по иску акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину начнется 5 августа

14:42 13.07.2020
552
© РИА Новости / Валерий МельниковПавел Грудинин
Павел Грудинин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Павел Грудинин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 5 августа предварительное заседание по иску ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать с его директора Павла Грудинина, выдвигавшегося в президенты РФ в 2018 году, в пользу совхоза около 829 миллионов рублей.
В опубликованном определении суда основания исковых требований не приводятся. Среди истцов те же акционеры, которые ранее подавали иск к Грудинину о взыскании убытков в размере около 2,1 миллиарда рублей, - Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова.
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин перед началом пресс-конференции кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина. 14 августа 2018
8 июля, 10:46
Акционеры Совхоза Ленина подали новый иск к Грудинину - на 829 млн рублей
Только вместо Ирины Грудининой, бывшей жены директора сельхозпредприятия, к ним присоединилась компания "Рота Агро", подконтрольная, по данным СМИ, депутату Дмитрию Саблину. "Рота Агро" в декабре сообщала, что экс-жена Грудинина вошла в капитал агрохолдинга акциями "Совхоза им. Ленина" (почти 42%).
Иск на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций удовлетворили частично. Десятый арбитражный апелляционный суд 6 июля согласился с решением арбитражного суда Московской области, который взыскал с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей.
В том деле истцы требовали взыскать в пользу совхоза 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и 1 миллиард рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд России. Упущенную же выгоду истцы рассчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент".
При этом иск к Грудинину на 2,1 миллиарда рублей суды двух инстанций изначально полностью отклонили, и только в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".
Сбор урожая клубники на семейной ферме в Краснодарском крае
3 июля, 16:24
Клубничные проблемы. СМИ оценили ситуацию в совхозе Грудинина
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Павел ГрудининСовхоз имени ЛенинаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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