https://ria.ru/20211012/markin-1754146356.html
Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина
Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина - РИА Новости, 12.10.2021
Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина
Первый официальный представитель СК России Владимир Маркин давно тяжело болел, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:31
2021-10-12T10:31
2021-10-12T15:02
общество
владимир маркин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первый официальный представитель СК России Владимир Маркин давно тяжело болел, сообщил РИА Новости информированный источник.Сегодня СК сообщил о смерти Маркина, ему было 64 года."Владимир Маркин тяжело болел долгое время", — сказал собеседник.В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту — вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф)
10:31 12.10.2021 (обновлено: 15:02 12.10.2021)
Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина
Источник: первый представитель СК Владимир Маркин долгое время тяжело болел
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Первый официальный представитель СК
России Владимир Маркин
давно тяжело болел, сообщил РИА Новости информированный источник.
Сегодня СК сообщил о смерти Маркина, ему было 64 года.
"Владимир Маркин тяжело болел долгое время", — сказал собеседник.
В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту — вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".