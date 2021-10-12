https://ria.ru/20211012/markin-1754146356.html

Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина

Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина - РИА Новости, 12.10.2021

Источник рассказал о болезни первого представителя СК Маркина

Первый официальный представитель СК России Владимир Маркин давно тяжело болел, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:31

2021-10-12T10:31

2021-10-12T15:02

общество

владимир маркин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первый официальный представитель СК России Владимир Маркин давно тяжело болел, сообщил РИА Новости информированный источник.Сегодня СК сообщил о смерти Маркина, ему было 64 года."Владимир Маркин тяжело болел долгое время", — сказал собеседник.В 2007 году был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, и Маркин стал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации. Когда СК в 2011 году был преобразован в самостоятельное ведомство, Маркин продолжил работу на этом посту — вплоть до октября 2016 года, когда был назначен первым заместителем гендиректора "Русгидро".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир маркин, следственный комитет россии (ск рф)