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Биография Игоря Ясуловича

Биография Игоря Ясуловича - РИА Новости, 24.09.2021

Биография Игоря Ясуловича

Актер театра и кино, народный артист России Игорь Николаевич Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской области... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:59

2021-09-24T05:59

2021-09-24T05:59

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Актер театра и кино, народный артист России Игорь Николаевич Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской области (ныне Самарская область).В 1964 году окончил актерский, в 1974 году – режиссерский факультеты ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).В 1962-1964 годах Ясулович был актером театра пантомимы "Эктемим" под руководством Александра Румнева.В 1964-1993 годах работал в Московском Театре-студии киноактера. Среди созданных им ролей – Чичиков (спектакль-пантомима "Похождения Чичикова"), Октавио ("Дурочка" Лопе де Вега), Чацкий ("Горе от ума" Александра Грибоедова), Тень ("Тень" Евгения Шварца) и другие.С 1993 года Игорь Ясулович играет в труппе Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Был занят в таких спектаклях как "Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля" по оперетте "Синяя Борода" Жака Оффенбаха (Исаак Иегуди Эбершт, отец Оффенбаха), "Гроза" Александра Островского (Кулигин), "Татьяна Репина" Антона Чехова (Сабинин), "Пушкин. Дуэль. Смерть" Камы Гинкаса (Нащокин), "Нелепая поэмка" по Федору Достоевскому (Великий инквизитор) и др.В текущем репертуаре театра играет заглавную роль в спектакле "Черный монах" и Ротшильда в постановке "Скрипка Ротшильда" Антона Чехова, Адвоката Робартса в "Свидетеле обвинения" Агаты Кристи, Креонта в "Медее" Луция-Аннея Сенеки и Жана Ануя, Ноя в "Пингвинах" Ульриха Хуба, Фетисова в "Пьяном Амуре" Евгения Попова, Врача в постановке "Все кончено" Эдварда Олби, Крэппа в "Последней ленте Крэппа" Сэмюэла Беккета.В конце 1990-х годов участвовал в антрепризных спектаклях: "Старосветские помещики" Николая Коляды (1999), "Борис Годунов" Александра Пушкина (2000) и др.В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Вл. Маяковского.Как театральный режиссер Ясулович осуществил постановки "Иллюзия" Пьера Корнеля (Всероссийское объединение "Творческие мастерские" при Союзе театральных деятелей РФ, 1989), совместно с Александром Тителем – оперы "Свадьба Фигаро" Вольфганга Моцарта (дипломный спектакль, принят в репертуар Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, 1996), оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса (Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, 2001).В кино Игорь Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах "Девять дней одного года" и "Приключения Кроша".Он играл роли в кинофильмах и сериалах "Бриллиантовая рука" (1968), "Золотой теленок" (1968), "Щит и меч" (1968), "Обратной дороги нет" (1970), "12 стульев" (1971), "Не может быть!" (1975), "31 июня" (1978), "Гостья из будущего" (1984), "Город невест" (1985), "Петербургские тайны" (1994-1998), "Королева Марго" (1996), "Четыре таксиста и собака" (2004), "Ростов-папа" (2004), "Статский советник" (2005), "Брежнев" (2005), "Ермоловы" (2008), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Земский доктор. Возвращение" (2013), "Земский доктор. Любовь вопреки" (2014) и др.Он исполнил главные роли в картинах "По улицам комод водили" (1978), "По законам военного времени" (1983), "Зудов, вы уволены!" (1984), "Шанс" (1984), "Ловкачи" (1987), "Ай лав ю, Петрович" (1990), "Осенние соблазны" (1993), "Русский водевиль" (2001), "Формула зеро" (2006), "Человек-Ветер" (2006), "Джоконда на асфальте" (2007), "На пути к сердцу" (2007), сериалах "Московский дворик" (2009) и "До смерти красива" (2013).Среди киноработ последних лет – роли в сериалах "Дипломат" (2019), "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" (2019), "Волк" (2020), "Документалист. Охотник за призраками" (2020), "Московский роман" (2020), фильмах "Дорогой папа" (2019), "Коридор бессмертия" (2019), "Виктория" (2020). Всего в кино Игорь Ясулович сыграл свыше 230 ролей.Ясулович известен и как актер дубляжа. Он работал на озвучивании таких зарубежных фильмов, как "Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда" (1977), "Бегущий по лезвию" (1982), "Беглецы" (1986), "Список Шиндлера" (1993), "Пришельцы" (1993), "Последний киногерой" (1993), "Богатенький Ричи" (1994), "Авиатор" (2004), "Стрелок" (2007) и др.; мультфильмов: "Русалочка "(1989), "Черный Плащ" (1991-1992), "Шрэк" (2004, 2007) и "Шрэк навсегда" (2010), "Астерикс и тайное зелье" (2018) и др. Всего на его счету свыше 200 работ дубляжа.Режиссер-постановщик фильмов "Первое и второе" (короткометражный, 1974), "Пропал и нашелся" (1977), "Здравствуй, река" (совместно с Павлом Арсеновым и Юрием Григорьевым, 1979).Игорь Ясулович ведет преподавательскую деятельность. Он является профессором, заведующим кафедрой актерского мастерства во ВГИКе, руководителем курса факультета музыкального театра в ГИТИСе (совместно с Александром Тителем). Игорь Ясулович был удостоен различных званий и наград. В 2001 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Ясулович является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2000 года. В 2013 году он был удостоен российского ордена Почета. Лауреат Международной театральной премии имени К.С. Станиславского за лучшую мужскую роль года в спектаклях "Черный монах" и "Нелепая поэмка" (2006), премии "Чайка" в номинации "Маска Zorro" (за раскрытие образа) за роль в спектакле "Нелепая поэмка" (2006). премии "Золотой Витязь" в номинации "Лучший актер" (2006). Супруга актера – Наталья Ясулович, дочь известного советского режиссера Юрия Егорова (1920-1982), окончила исторический факультет МГУ, отделение искусствоведения, занимается театральной сценографией.У актера есть сын – Алексей Ясулович.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, гитис, вгик, игорь ясулович