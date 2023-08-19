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Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича - РИА Новости, 19.08.2023
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17:00 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891030012.html
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича - РИА Новости, 19.08.2023
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича
Десятки ярких образов Игоря Ясуловича в театре и кино стали частью нашей жизни, написал в своем телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:00
2023-08-19T17:00
россия
игорь ясулович
григорий карасин
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гитис
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Десятки ярких образов Игоря Ясуловича в театре и кино стали частью нашей жизни, написал в своем телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович 19 августа ушел из жизни на 82-м году. "Соболезнуем по поводу кончины известного российского актера Игоря Ясуловича. Десятки ярких образов в театре и кино стали частью нашей жизни. От "Девяти дней одного года" до "Бега" и "12 стульев" его образы вошли в нашу жизнь. Пусть земля будет ему пухом", - написал Карасин. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
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россия, игорь ясулович, григорий карасин, владимир маяковский, гитис, совет федерации рф
Россия, Игорь Ясулович, Григорий Карасин, Владимир Маяковский, ГИТИС, Совет Федерации РФ
Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича

Сенатор Карасин: яркие образы Ясуловича в кино и театре стали частью нашей жизни

© АГН "Москва" / Александр АвиловАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Десятки ярких образов Игоря Ясуловича в театре и кино стали частью нашей жизни, написал в своем телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович 19 августа ушел из жизни на 82-м году.
"Соболезнуем по поводу кончины известного российского актера Игоря Ясуловича. Десятки ярких образов в театре и кино стали частью нашей жизни. От "Девяти дней одного года" до "Бега" и "12 стульев" его образы вошли в нашу жизнь. Пусть земля будет ему пухом", - написал Карасин.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Биография Игоря Ясуловича
Вчера, 15:08
 
РоссияИгорь ЯсуловичГригорий КарасинВладимир МаяковскийГИТИССовет Федерации РФ
 
 
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