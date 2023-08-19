https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891030012.html

Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича

Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича - РИА Новости, 19.08.2023

Сенатор выразил соболезнования из-за смерти Ясуловича

Десятки ярких образов Игоря Ясуловича в театре и кино стали частью нашей жизни, написал в своем телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:00

2023-08-19T17:00

2023-08-19T17:00

россия

игорь ясулович

григорий карасин

владимир маяковский

гитис

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Десятки ярких образов Игоря Ясуловича в театре и кино стали частью нашей жизни, написал в своем телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович 19 августа ушел из жизни на 82-м году. "Соболезнуем по поводу кончины известного российского актера Игоря Ясуловича. Десятки ярких образов в театре и кино стали частью нашей жизни. От "Девяти дней одного года" до "Бега" и "12 стульев" его образы вошли в нашу жизнь. Пусть земля будет ему пухом", - написал Карасин. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891015306.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, игорь ясулович, григорий карасин, владимир маяковский, гитис, совет федерации рф