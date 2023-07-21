https://ria.ru/20230721/yasulovich-1885520457.html
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 21.07.2023
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца
Состояние народного артиста РФ, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, но пока... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:03
2023-07-21T15:03
2023-07-21T15:03
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, но пока неизвестно, когда его выпишут из больницы, сообщил РИА Новости сын актера Алексей Ясулович. Ясулович был госпитализирован в московскую больницу на прошлой неделе. Сам актер в понедельник 18 июля рассказал РИА Новости о своем самочувствии и отметил, что, по словам врачей, "все идет чередом". Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ясулович был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек. "Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства. Актер известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В настоящее время он играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20210924/yasulovich-1751284171.html
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россия, москва, игорь ясулович, гитис, культура, новости культуры
Россия, Москва, Игорь Ясулович, ГИТИС, Культура, Культура, Новости культуры
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца
Сын актера Игоря Ясуловича рассказал о положительной динамике в состоянии отца