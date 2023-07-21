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Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 21.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:03 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/yasulovich-1885520457.html
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 21.07.2023
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца
Состояние народного артиста РФ, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, но пока... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:03
2023-07-21T15:03
россия
москва
игорь ясулович
гитис
культура
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, но пока неизвестно, когда его выпишут из больницы, сообщил РИА Новости сын актера Алексей Ясулович. Ясулович был госпитализирован в московскую больницу на прошлой неделе. Сам актер в понедельник 18 июля рассказал РИА Новости о своем самочувствии и отметил, что, по словам врачей, "все идет чередом". Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ясулович был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек. "Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства. Актер известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В настоящее время он играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20210924/yasulovich-1751284171.html
https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884856555.html
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россия, москва, игорь ясулович, гитис, культура, новости культуры
Россия, Москва, Игорь Ясулович, ГИТИС, Культура, Культура, Новости культуры
Сын актера Ясуловича рассказал о состоянии отца

Сын актера Игоря Ясуловича рассказал о положительной динамике в состоянии отца

© АГН "Москва" / Александр АвиловАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича стабильное, есть положительная динамика, но пока неизвестно, когда его выпишут из больницы, сообщил РИА Новости сын актера Алексей Ясулович.
Ясулович был госпитализирован в московскую больницу на прошлой неделе. Сам актер в понедельник 18 июля рассказал РИА Новости о своем самочувствии и отметил, что, по словам врачей, "все идет чередом". Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ясулович был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек.
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Биография Игоря Ясуловича
24 сентября 2021, 05:59
«
"Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Актер известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В настоящее время он играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой
18 июля, 13:51
 
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