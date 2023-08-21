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Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа
Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа - РИА Новости, 21.08.2023
Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа
Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдёт в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа, сообщили на официальном сайте театра. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T00:00
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2023-08-21T00:01
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем пройдёт в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа, сообщили на официальном сайте театра. Ясулович скончался на 82-м году жизни в субботу. "Прощание с Игорем Николаевичем Ясуловичем в театре МТЮЗ 22.08.23 с 11 до 13 часов", - говорится в сообщении. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
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москва, россия, игорь ясулович, владимир маяковский
Москва, Россия, Игорь Ясулович, Владимир Маяковский, Культура
Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа
Прощание с народным артистом РФ Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа