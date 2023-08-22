https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891452941.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича
Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича - РИА Новости, 22.08.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Игоря Ясуловича, скончавшегося на 82-м году жизни, и отметил,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:31
2023-08-22T10:31
2023-08-22T10:48
культура
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владимир маяковский
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культура
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Игоря Ясуловича, скончавшегося на 82-м году жизни, и отметил, что актер сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович скончался 19 августа. "Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Игорь Николаевич Ясулович – талантливый артист, прекрасный наставник и педагог. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства", - говорится в телеграмме. Российский лидер добавил, что светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского. -0-
https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891034701.html
https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891015306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь ясулович, владимир путин, владимир маяковский, гитис, культура
Культура, Россия, Игорь Ясулович, Владимир Путин, Владимир Маяковский, ГИТИС, Культура
Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича
Путин: Ясулович сохранял приверженность традициям отечественного искусства