Рейтинг@Mail.ru
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:50 18.07.2023 (обновлено: 12:01 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884802509.html
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве
Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:50
2023-07-18T12:01
культура
новости культуры
москва
россия
игорь ясулович
григорий заславский
гитис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884816680_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_71467304ba07242fa640735b3187318b.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский. "Он находится в больнице", — сказал собеседник агентства. Об экстренной госпитализации Ясуловича написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают острое повреждение почек.Позже сам артист рассказал РИА Новости о своем самочувствии. "Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом &lt;...&gt; Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят. Мне нравится, все замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор", — сказал Ясулович. Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20230717/krasko-1884677503.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884816680_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_84f5c0c30fdb5ff6bed974b100f493c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, москва, россия, игорь ясулович, григорий заславский, гитис
Культура, Новости культуры, Москва, Россия, Игорь Ясулович, Григорий Заславский, ГИТИС
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве

Ректор ГИТИСа Заславский сообщил о госпитализации народного артиста России Ясуловича

© АГН "Москва" / Александр АвиловАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский.
"Он находится в больнице", — сказал собеседник агентства.
Об экстренной госпитализации Ясуловича написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают острое повреждение почек.
Позже сам артист рассказал РИА Новости о своем самочувствии.
"Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом <...> Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят. Мне нравится, все замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор", — сказал Ясулович.
Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
Актер Иван Краско - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Сын Ивана Краско рассказал о состоянии актера
17 июля, 15:39
 
КультураНовости культурыМоскваРоссияИгорь ЯсуловичГригорий ЗаславскийГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала