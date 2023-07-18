https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884802509.html
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве
Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:50
2023-07-18T10:50
2023-07-18T12:01
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игорь ясулович
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский. "Он находится в больнице", — сказал собеседник агентства. Об экстренной госпитализации Ясуловича написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают острое повреждение почек.Позже сам артист рассказал РИА Новости о своем самочувствии. "Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом <...> Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят. Мне нравится, все замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор", — сказал Ясулович. Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
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новости культуры, москва, россия, игорь ясулович, григорий заславский, гитис
Культура, Новости культуры, Москва, Россия, Игорь Ясулович, Григорий Заславский, ГИТИС
Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве
Ректор ГИТИСа Заславский сообщил о госпитализации народного артиста России Ясуловича
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский.
"Он находится в больнице", — сказал собеседник агентства.
Об экстренной госпитализации Ясуловича написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают острое повреждение почек.
Позже сам артист рассказал РИА Новости о своем самочувствии.
"Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом <...> Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят. Мне нравится, все замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор", — сказал Ясулович.
Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
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