https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884802509.html

Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве

Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве - РИА Новости, 18.07.2023

Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве

Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:50

2023-07-18T10:50

2023-07-18T12:01

культура

новости культуры

москва

россия

игорь ясулович

григорий заславский

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884816680_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_71467304ba07242fa640735b3187318b.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу, сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский. "Он находится в больнице", — сказал собеседник агентства. Об экстренной госпитализации Ясуловича написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают острое повреждение почек.Позже сам артист рассказал РИА Новости о своем самочувствии. "Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом <...> Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят. Мне нравится, все замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор", — сказал Ясулович. Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

https://ria.ru/20230717/krasko-1884677503.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, москва, россия, игорь ясулович, григорий заславский, гитис