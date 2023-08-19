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Умер Игорь Ясулович - РИА Новости, 19.08.2023
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Культура
 
14:22 19.08.2023 (обновлено: 18:47 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891011202.html
Умер Игорь Ясулович
Умер Игорь Ясулович - РИА Новости, 19.08.2023
Умер Игорь Ясулович
Советский и российский актер Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:22
2023-08-19T18:47
игорь ясулович
культура
россия
гитис
вгик
самарская область
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Советский и российский актер Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа."С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в публикации.Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский. С 1962 по 1964 год служил в Экспериментальном театре-студии пантомимы ("Эктемим"). С 1964 по 1993 год — в Московском театре-студии киноактера. С 1993 года — актер Московского ТЮЗа.Наиболее известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука" (1968), "12 стульев" (1971), "Легенда о Тиле" (1976), "31 июня" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1980), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Гостья из будущего" (1984), "Гардемарины, вперед!" (1987) и многим другим. Руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.
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игорь ясулович, россия, гитис, вгик, самарская область, культура
Игорь Ясулович, Культура, Россия, ГИТИС, ВГИК, Самарская область, Культура
Умер Игорь Ясулович

Народный артист России Ясулович умер на 82-м году жизни

© АГН "Москва" / Александр АвиловАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Советский и российский актер Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в публикации.
Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области.

Генеральный прогон спектакля “Война”, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 9
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Он окончил актерский, а затем и режиссерский факультеты ВГИКа.

Актеры Игорь Ясулович и Анна Халилулина на сцене театра им. Моссовета во время пресс-прогона спектакля Буря

Он окончил актерский, а затем и режиссерский факультеты ВГИКа.

© РИА Новости / Антон Денисов
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2 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

С 1964 по 1993 артист работал в Московском Театре-студии киноактера.

Актер Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля Двенадцатая ночь

С 1964 по 1993 артист работал в Московском Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 9
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах "Девять дней одного года" и "Приключения Кроша".

Кинорежиссер Руслан Бальтцер (слева) и актер Игорь Ясулович

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах "Девять дней одного года" и "Приключения Кроша".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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4 из 9
© Мосфильм, 1971Кадр из фильма "12 стульев"
Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма "12 стульев"
© Мосфильм, 1971
5 из 9
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Широкому зрителю Ясулович известен по ролям в фильмах и сериалах "Бриллиантовая рука", "Золотой теленок", "12 стульев" , "Гостья из будущего", "Четыре таксиста и собака", "Статский советник" и других.

Актеры Богдан Ступка, Игорь Ясулович в роли Гоголя и Лия Ахеджакова в антрепризном спектакле Валерия Фокина Старосветские помещики по повести Николая Гоголя

Широкому зрителю Ясулович известен по ролям в фильмах и сериалах "Бриллиантовая рука", "Золотой теленок", "12 стульев" , "Гостья из будущего", "Четыре таксиста и собака", "Статский советник" и других.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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6 из 9
© РИА Новости / Дозорцев | Перейти в медиабанк

Он также был режиссером и постановщиком фильмов "Первое и второе" (короткометражный, 1974), "Пропал и нашелся" (1977), "Здравствуй, река" (совместно с Павлом Арсеновым и Юрием Григорьевым, 1979).

Актер Игорь Ясулович в роли гипнотизера Алекса в эпизоде из фильма Комический любовник или любовные затеи сэра Джона Фальстафа

Он также был режиссером и постановщиком фильмов "Первое и второе" (короткометражный, 1974), "Пропал и нашелся" (1977), "Здравствуй, река" (совместно с Павлом Арсеновым и Юрием Григорьевым, 1979).

© РИА Новости / Дозорцев
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7 из 9
© Беларусьфильм, 1965

Кроме того, артист вел преподавательскую деятельность. Он был профессором и заведующим кафедры актерского мастерства во ВГИКе.

Кадр из фильма Город мастеров

Кроме того, артист вел преподавательскую деятельность. Он был профессором и заведующим кафедры актерского мастерства во ВГИКе.

© Беларусьфильм, 1965
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ясулович — обладатель многочисленных наград. В 2001 году ему присвоили звание Народного артиста России.

Актер Игорь Ясулович

Ясулович — обладатель многочисленных наград. В 2001 году ему присвоили звание Народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 9

Он окончил актерский, а затем и режиссерский факультеты ВГИКа.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
2 из 9

С 1964 по 1993 артист работал в Московском Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 9

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах "Девять дней одного года" и "Приключения Кроша".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
4 из 9
Кадр из фильма "12 стульев"
© Мосфильм, 1971
5 из 9

Широкому зрителю Ясулович известен по ролям в фильмах и сериалах "Бриллиантовая рука", "Золотой теленок", "12 стульев" , "Гостья из будущего", "Четыре таксиста и собака", "Статский советник" и других.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
6 из 9

Он также был режиссером и постановщиком фильмов "Первое и второе" (короткометражный, 1974), "Пропал и нашелся" (1977), "Здравствуй, река" (совместно с Павлом Арсеновым и Юрием Григорьевым, 1979).

© РИА Новости / Дозорцев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Кроме того, артист вел преподавательскую деятельность. Он был профессором и заведующим кафедры актерского мастерства во ВГИКе.

© Беларусьфильм, 1965
8 из 9

Ясулович — обладатель многочисленных наград. В 2001 году ему присвоили звание Народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский. С 1962 по 1964 год служил в Экспериментальном театре-студии пантомимы ("Эктемим"). С 1964 по 1993 год — в Московском театре-студии киноактера. С 1993 года — актер Московского ТЮЗа.
Наиболее известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука" (1968), "12 стульев" (1971), "Легенда о Тиле" (1976), "31 июня" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1980), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Гостья из будущего" (1984), "Гардемарины, вперед!" (1987) и многим другим.
Руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Биография Игоря Ясуловича
Вчера, 15:08
 
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