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Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович - РИА Новости, 19.08.2023
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Культура
 
18:18 19.08.2023 (обновлено: 18:32 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/yasulovich-1891034701.html
Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович
Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович - РИА Новости, 19.08.2023
Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович
РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:18
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культура
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фото, фото, игорь ясулович, россия, вгик
Фото, Культура, Игорь Ясулович, Россия, ВГИК

Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович

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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области.

Генеральный прогон спектакля “Война”, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Он окончил актерский, а затем и режиссерский факультеты ВГИКа.

Актеры Игорь Ясулович и Анна Халилулина на сцене театра им. Моссовета во время пресс-прогона спектакля Буря

Он окончил актерский, а затем и режиссерский факультеты ВГИКа.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

С 1964 по 1993 артист работал в Московском Театре-студии киноактера.

Актер Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля Двенадцатая ночь

С 1964 по 1993 артист работал в Московском Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах "Девять дней одного года" и "Приключения Кроша".

Кинорежиссер Руслан Бальтцер (слева) и актер Игорь Ясулович

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах "Девять дней одного года" и "Приключения Кроша".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© Мосфильм, 1971Кадр из фильма "12 стульев"
Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма "12 стульев"
© Мосфильм, 1971
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Широкому зрителю Ясулович известен по ролям в фильмах и сериалах "Бриллиантовая рука", "Золотой теленок", "12 стульев" , "Гостья из будущего", "Четыре таксиста и собака", "Статский советник" и других.

Актеры Богдан Ступка, Игорь Ясулович в роли Гоголя и Лия Ахеджакова в антрепризном спектакле Валерия Фокина Старосветские помещики по повести Николая Гоголя

Широкому зрителю Ясулович известен по ролям в фильмах и сериалах "Бриллиантовая рука", "Золотой теленок", "12 стульев" , "Гостья из будущего", "Четыре таксиста и собака", "Статский советник" и других.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Дозорцев | Перейти в медиабанк

Он также был режиссером и постановщиком фильмов "Первое и второе" (короткометражный, 1974), "Пропал и нашелся" (1977), "Здравствуй, река" (совместно с Павлом Арсеновым и Юрием Григорьевым, 1979).

Актер Игорь Ясулович в роли гипнотизера Алекса в эпизоде из фильма Комический любовник или любовные затеи сэра Джона Фальстафа

Он также был режиссером и постановщиком фильмов "Первое и второе" (короткометражный, 1974), "Пропал и нашелся" (1977), "Здравствуй, река" (совместно с Павлом Арсеновым и Юрием Григорьевым, 1979).

© РИА Новости / Дозорцев
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© Беларусьфильм, 1965

Кроме того, артист вел преподавательскую деятельность. Он был профессором и заведующим кафедры актерского мастерства во ВГИКе.

Кадр из фильма Город мастеров

Кроме того, артист вел преподавательскую деятельность. Он был профессором и заведующим кафедры актерского мастерства во ВГИКе.

© Беларусьфильм, 1965
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ясулович — обладатель многочисленных наград. В 2001 году ему присвоили звание Народного артиста России.

Актер Игорь Ясулович

Ясулович — обладатель многочисленных наград. В 2001 году ему присвоили звание Народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 9
 
КультураФотоИгорь ЯсуловичРоссияВГИК
 
 
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