Биография Владимира Коренева

Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Его отец был морским офицером, контр-адмиралом, знал несколько иностранных языков. Семья часто переезжала. Школу Владимир Коренев окончил в Таллине (Эстония). В старших классах посещал драмкружок, который вел артист Таллинского драматического театра Иван Россомахин. Из кружка 12 человек стали профессиональными артистами, среди них – Лариса Лужина, Виталий Коняев, Игорь Ясулович.

В 1961 году Владимир Коренев окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).

После окончания института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"). Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.

С Владимиром Кореневым плодотворно сотрудничали режиссеры различных направлений: Михаил Яншин, Борис Львов-Анохин, Екатерина Еланская, Александр Товстоногов, Владимир Мирзоев и другие.

В середине 1960-х Коренев играл в спектаклях Львова-Анохина – "Медее", "Анне", "Палубе". Одной из лучших работ артиста стала роль Робин Гуда в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской в 1968 году.

Актер играл такие разноплановые роли, как Граф де Гиш в "Сирано де Бержераке" Эдмона Ростана, Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Фрэнк Хардер в постановке "Мужской род, единственное число" Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.

В Электротеатре "Станиславский" актер играет Маттиуса Клаузена в спектакле "Перед заходом солнца" по пьесе Герхарта Гауптмана, также он занят в спектакле "Синяя птица", где сказка Метерлинка переплетается с личными воспоминаниями Алефтины Константиновой и Владимира Коренева, играющих Тильтиля и Митиль.

В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962), его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.

Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.

В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Убойная сила-5" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Слепой" (2004), "Сыщики районного масштаба" (2005), "Последняя исповедь" (2006), "Дар Божий" (2007), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2008), "В лесах и на горах" (2010), "Метод Лавровой-2" (2012), "Отель "Президент" (2013), "Алхимик. Эликсир Фауста" (2014), "Дом спящих красавиц" (2014), "Если ты не со мной" (2014) и "Орлова и Александров" (2015).

Наряду с работой в театре и кино Владимир Коренев занимался преподавательской деятельностью, был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло на сцене Архангельского театра драмы имени М. Ломоносова, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" на Малой сцене Электротеатра "Станиславский".

В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.

В 2017 году за лучшую мужскую роль в спектакле "Перед заходом солнца" он был удостоен Театральной премии газеты "Московский комсомолец" в номинации "Мэтры".

Коренев женат на заслуженной артистке России Алефтине Константиновой. У них есть дочь Ирина Коренева (1966 года рождения). И жена, и дочь также работают в Электротеатре "Станиславский".