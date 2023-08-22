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В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 22.08.2023
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Культура
 
11:40 22.08.2023 (обновлено: 11:53 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891468072.html
В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем
В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 22.08.2023
В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем
Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем началась в Московском театре юного зрителя. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:40
2023-08-22T11:53
культура
культура
россия
игорь ясулович
владимир урин
ольга любимова
московская городская дума
гитис
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем началась в Московском театре юного зрителя. Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище. На театральном фасаде МТЮЗе висят фотографии актера со словами "У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович". С артистом пришли проститься десятки людей, в числе которых генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники. Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России и многие другие. Министр культуры России Ольга Любимова ранее выразила соболезнования родным и близким артиста, назвав его истинной легендой кино и театральной сцены. Она отметила, что роли и герои актера стали классикой. По ее словам, Ясулович внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. Его отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю. Соболезнования также выразили председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, народная артистка России Светлана Дружинина, актер Евгений Стеблов и другие. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891452941.html
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культура, россия, игорь ясулович, владимир урин, ольга любимова, московская городская дума, гитис, большой театр
Культура, Культура, Россия, Игорь Ясулович, Владимир Урин, Ольга Любимова, Московская городская дума, ГИТИС, Большой театр
В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем

Десятки людей пришли в МТЮЗ попрощаться с народным артистом Игорем Ясуловичем

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем началась в Московском театре юного зрителя.
Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище.
На театральном фасаде МТЮЗе висят фотографии актера со словами "У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович".
С артистом пришли проститься десятки людей, в числе которых генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники.
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича
10:31
Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России и многие другие.
Министр культуры России Ольга Любимова ранее выразила соболезнования родным и близким артиста, назвав его истинной легендой кино и театральной сцены. Она отметила, что роли и герои актера стали классикой. По ее словам, Ясулович внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. Его отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю. Соболезнования также выразили председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, народная артистка России Светлана Дружинина, актер Евгений Стеблов и другие.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
Актер Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля Двенадцатая ночь - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Сотни ролей. Умер народный артист Игорь Ясулович
19 августа, 18:18
 
КультураКультураРоссияИгорь ЯсуловичВладимир УринОльга ЛюбимоваМосковская городская думаГИТИСБольшой театр
 
 
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