https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891468072.html

В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем

В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 22.08.2023

В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем

Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем началась в Московском театре юного зрителя. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:40

2023-08-22T11:40

2023-08-22T11:53

культура

культура

россия

игорь ясулович

владимир урин

ольга любимова

московская городская дума

гитис

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем началась в Московском театре юного зрителя. Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище. На театральном фасаде МТЮЗе висят фотографии актера со словами "У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович". С артистом пришли проститься десятки людей, в числе которых генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники. Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России и многие другие. Министр культуры России Ольга Любимова ранее выразила соболезнования родным и близким артиста, назвав его истинной легендой кино и театральной сцены. Она отметила, что роли и герои актера стали классикой. По ее словам, Ясулович внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. Его отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю. Соболезнования также выразили председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, народная артистка России Светлана Дружинина, актер Евгений Стеблов и другие. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891452941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, россия, игорь ясулович, владимир урин, ольга любимова, московская городская дума, гитис, большой театр