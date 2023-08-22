В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем
Десятки людей пришли в МТЮЗ попрощаться с народным артистом Игорем Ясуловичем
Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем началась в Московском театре юного зрителя.
Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище.
На театральном фасаде МТЮЗе висят фотографии актера со словами "У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович".
С артистом пришли проститься десятки людей, в числе которых генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники.
Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России и многие другие.
Министр культуры России Ольга Любимова ранее выразила соболезнования родным и близким артиста, назвав его истинной легендой кино и театральной сцены. Она отметила, что роли и герои актера стали классикой. По ее словам, Ясулович внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. Его отличали преданность профессии, любовь к ученикам и к своему зрителю. Соболезнования также выразили председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, народная артистка России Светлана Дружинина, актер Евгений Стеблов и другие.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.