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Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой - РИА Новости, 18.07.2023
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13:51 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884856555.html
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой - РИА Новости, 18.07.2023
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой
Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360". РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:51
2023-07-18T13:51
игорь ясулович
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360"."Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно", - сказал он.Алексей Ясулович отказался от дальнейших комментариев.Об экстренной госпитализации Ясуловича ранее написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают повреждение почек.Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
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игорь ясулович
Игорь Ясулович
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой

"360": сын актера Игоря Ясуловича Алексей назвал его госпитализацию плановой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360".
"Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно", - сказал он.
Алексей Ясулович отказался от дальнейших комментариев.
Об экстренной госпитализации Ясуловича ранее написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают повреждение почек.
Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
 
Игорь Ясулович
 
 
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