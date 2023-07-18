https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884856555.html
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой - РИА Новости, 18.07.2023
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой
Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360". РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:51
2023-07-18T13:51
2023-07-18T13:51
игорь ясулович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751273333_0:86:2704:1607_1920x0_80_0_0_193896fdefa3ebe48018bc86730ef983.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360"."Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно", - сказал он.Алексей Ясулович отказался от дальнейших комментариев.Об экстренной госпитализации Ясуловича ранее написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают повреждение почек.Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751273333_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_e5ce9cb4475e48b9ec9c7511b74cd02a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь ясулович
Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой
"360": сын актера Игоря Ясуловича Алексей назвал его госпитализацию плановой
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360
".
"Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно", - сказал он.
Алексей Ясулович отказался от дальнейших комментариев.
Об экстренной госпитализации Ясуловича ранее написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают повреждение почек.
Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.