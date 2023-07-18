https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884856555.html

Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой

Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой - РИА Новости, 18.07.2023

Сын актера Ясуловича назвал госпитализацию отца плановой

Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360". РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:51

2023-07-18T13:51

2023-07-18T13:51

игорь ясулович

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госпитализация актера Игоря Ясуловича была плановой, заявил его сын Алексей изданию "360"."Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно", - сказал он.Алексей Ясулович отказался от дальнейших комментариев.Об экстренной госпитализации Ясуловича ранее написали некоторые Telegram-каналы. По их информации, у актера подозревают повреждение почек.Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и множеству других. В настоящее время играет Грегори Соломона в спектакле "Цена" по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь ясулович