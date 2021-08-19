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Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2021 годах

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2021 годах - РИА Новости, 19.08.2021

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2021 годах

18 августа в Астраханской области во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:36

2021-08-19T01:36

2021-08-19T01:36

справки

россия

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202118 августа в Астраханской области во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и потерпел крушение в районе населенного пункта Никольское. Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета не было.31 июля в Хабаровском крае у самолета Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. Воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью не было.23 марта на военном аэродроме под Калугой у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на земле нештатно сработала катапульта. Экипаж из трех человек погиб.9 февраля на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.202021 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы не было. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.201924 декабря под Хабаровском во время испытательного полета потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Машина принадлежала заводу-изготовителю. Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дземги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался. Жертв и разрушений на земле не было. Это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным.19 декабря в Жуковском Московской области экстренно приземлился во время испытательного полета самолет Ил-78-2, у воздушного судна отказал один из четырех двигателей. Посадка прошла благополучно, люди не пострадали.17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22М3. По информации Минобороны, у самолета отказал двигатель. Летчики смогли увести машину от населенного пункта и совершить посадку на грунт. Самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений не было. Экипаж самостоятельно покинул машину после посадки.6 сентября СМИ сообщили, что в Липецкой области во время тренировочного полета два истребителя-бомбардировщика Су-34 дважды соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилотам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Он упал в безлюдной местности, в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено. Оба летчика погибли.22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался.18 января на Дальнем Востоке при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега произошла авария двух бомбардировщиков Су-34. При отработке маневрирования в воздухе они коснулись друг друга. Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.201818 октября учебный самолет Л-39 разбился во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в Азовское море неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края. Маневры выполнялись без боекомплекта. Оба пилота погибли.5 октября истребитель МиГ-29, принадлежавший Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.19 сентября в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планово-тренировочного полета. Оба летчика катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел. Разрушений на земле не было.18 мая на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.12 апреля в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота – летчик-инструктор и курсант – катапультировались. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений не было.201716 сентября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область). ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.30 мая в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.26 апреля в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, россия